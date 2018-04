Twist Bonus nabídne víkendy za polovinu

S novou výhodou přichází od zítřejšího dne T-Mobile pro uživatele předplacených služeb. Díky novému věrnostnímu programu Twist Bonus mohou nyní twistoví zákazníci volat mnohem levněji než dosud. První z nabídek, kterou lze využívat až do 31. srpna 2004, je o 50 % výhodnější víkendové volání do sítě T-Mobile. Po jejím skončení chystá T-Mobile pro majitele předplacených karet další novinky.

Využívat výhod věrnostního programu Twist Bonus může každý zákazník předplacené služby Twist s tarify Twist Standard, Twist SMS nebo Twist Extra, který si jej bezplatně aktivuje na čísle 4606 (ze sítě T-Mobile zdarma). Poté si stačí během 30 dní dobít určitou částku a následujících 30 dní již zákazník volá o víkendech v síti T-Mobile o 50 procent levněji.

Den po aktivaci věrnostního programu začíná 30denní zkušební období. Částky, kterými si během této doby zákazník dobije Twist kredit, se načítají na jeho věrnostní účet. Pokud na konci zkušebního období dosáhne věrnostní účet potřebné výše, uvedené v tabulce, bude Twist tarif automaticky změněn na jeho zvýhodněnou variantu Twist Bonus a zákazníkovi začíná 30denní období čerpání výhod. Pokud jí nedosáhne, začíná mu nové zkušební období. Na konci zkušebního období je věrnostní účet (nikoliv Twist kredit) zákazníka vždy „vynulován“, a to ať už potřebné výše dosáhne, či nikoliv.

Během období čerpání výhod se věrnostní účet opět navyšuje o částky, kterými si zákazník dobije svůj kredit. Pokud na jeho konci dosáhne částka na věrnostním účtu potřebné výše, zůstává zákazníkův tarif ve zvýhodněné věrnostní variantě a začíná mu nové období čerpání výhod. Pokud ne, je tarif změněn zpět na jeho základní variantu a začíná mu nové zkušební období. V obou případech je věrnostní účet opět „vynulován“.

Věrnostní program nelze využívat s tarify Twist Rock’n’Roll, Twist Home a Twist Special, které již speciální cenové zvýhodnění obsahují. O výhody programu však jejich uživatelé nepřijdou – budou do něj zahrnuti po uplynutí platnosti těchto limitovaných edicí. Zákazník se tedy bude moci zařadit do věrnostního programu poté, co bude jeho aktuálně používaný tarif změněn na Tarif Standard.

Stáří Twist karty* do 6 měsíců více než 6 měs. až 1 rok více než 1 rok až 2 roky více než 2 roky Potřebná výše účtu 600 Kč 400 Kč 300 Kč 250 Kč

* Stářím Twist karty se rozumí doba od provedení prvního odchozího hovoru po pořízení Twist karty do konce aktuálního zkušebního období, případně do konce období čerpání výhod.