Twin karta od Paegasu vychází z mlhy

Začátkem července zcela v tichosti přišel Paegas na trh s novým přírůstkem do své nabídky služeb. Konkrétně od 7. července 2000 nabízí nový produkt - Twin kartu. Její uvedení bylo, zdá se, natolik utajené, že ani na infolince o této službě téměř nic nevědí. Při volání na infolinku jsme se poprvé dozvěděli, že Paegas takovou službu nenabízí, podruhé nám sdělili, že to je akce nějakého dealera a po třetí už sice operátorka přiznala, že něco takového existuje, ovšem to bylo vše. Ale zpět k tématu. Zas taková novinka to vlastně ani není, ovšem pro mnoho lidí může být užitečnou a velmi praktickou pomůckou v mobilní komunikaci.

O co se vlastně jedná?

Twin karta jsou vlastně karty dvě. Zdá se vám to zmatené? Upřesníme. Jedná se o dvě SIM karty, které mají ve svém čipu uloženy naprosto identické údaje - např.: stejné telefoní číslo, IMSI (kódové číslo SIM karty, prostředníctvím něhož probíhá komunikace s ústřednou), PIN1, PIN2, PUK1, PUK2. Pouze ICC-ID (výrobní čísla SIM kartet) se liší. V současné době lze tuto službu objednat zatím jen prostřednictvím některé ze značkových Paegas prodejen.

Jak celá věc funguje?

Karty jsou rozlišeny (kromě výrobního čísla) na kartu B1 a B2. Jedná se o "Banking SIM cards", ovšem bankovní služby lze využívat zatím pouze s kartou B1. Tuto službu uvítají především lidé, vlastnící autotelefon. Samotné používání Twin karty je velmi jednoduché. Do telefonu v autě vložíte jednu kartu a do svého osobního mobilu kartu druhou. Jediná podmínka je ta, že nesmějí být v síti zaregistrovány obě dvě karty současně. Stane-li se tak, nebude možné uskutečnit ani přijmout hovor. Vždy budete tedy muset mít pouze jeden telefon zapnutý a ten druhý vypnutý.

A kolik vás to bude stát?

Twin karty si můžete objednat buďto při nové aktivaci, nebo si je vyměnit místo své staré SIM karty. Pokud si je objednáte již při aktivaci, zaplatíte za ně aktivační poplatek 400Kč , který se vám promítne na první faktuře. Pokud se rozhodnete přejít na Twin kartu z karty klasické, první výměna je zdarma. Pokud časem zjistíte, že vám Twin karta nevyhovuje, další výměna vás přijde na 400Kč. Svou starou SIM kartu samozřejmě musíte vrátit na prodejně. Pokud ji nevrátíte, postup je naprosto stejný, jako při krádeži či ztrátě a pro vás to znamená dalších 600 Kč navíc (celkem tedy 1000 Kč). Měsíční poplatek za tuto službu je 99Kč.

A co konkurence?

Eurotel tuto službu nabízí zákazníkům od poloviny července 1999, pod názvem Duo-karta. Podmínky jsou naprosto stejné, jako u Paegasu. Malý rozdíl je v cenách. První výměna je také zdarma, poplatek za každou další výměnu je 500 Kč. Měsíční paušál činí 95 Kč. U Eurotelu lze tuto službu objednat ve všech značkových prodejnách i u obchodních partnerů.

Oskar tuto službu svým zákazníkům zatím bohužel nenabízí a v nejbližší době to ani nemá v plánu.