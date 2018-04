Twice - pexeso pro vaše chytré telefony trochu jinak

Twice je hra stavící na popularitě starého dobrého pexesa. Její základní náplň je tím pádem daná a prostá: musíme k sobě vždy nalézt právě dvě stejné kostky, které se zde ale vyskytují klidně i ve více párech na desku. Pokud se nám to nepovede, je nutné si zapamatovat, kde leží jaký z obrázků, a příště být úspěšnější. Jistě není třeba zdůrazňovat, že jak se úrovně zvyšují a roste počet kostek, stává se hra po chvilce velmi obtížnou.

Titul Twice od softwarové firmy HeroCraft si nás získal hned na úvod jednou drobností - mezi desítkou podporovaných jazyků je k nalezení také čeština. Po výběru symbolizovaném sympatickým třepotajícím se motýlem jsme postaveni před rozhodnutí hrát Twice jako trial verzi, koupit plnou hru na internetu, vložit klíč, případně hru ukončit. Toto je však pouhé před-menu, menu hlavní nás teprve čeká.





V menu hlavním najdeme položky Nová hra, Jazyk, Nastavení, Nejvyšší skóre, Globální skóre, Nápověda, Další hry, O programu a Konec. Význam jednotlivých položek je poměrně jasný, jen dodáme, že Globální skóre značí světový rekord stahovaný ze serveru.

Hudba ke hře je sice poměrně jednoduchá a čiší z ní, že byla vytvořena coby modul v programu typu FastTracker, ovšem jinak je naprosto pohodová a svým jemným brumláním příjemně podbarvuje průběh. Motiv muziky je pěkný a s ním na pozadí se hraje skvěle.





Zvuky jsou na tom podobně dobře. Harfa při začátku hry, zvuk posouvání kamene při otáčení i další zvuky znějí, jak mají. Reálně. Jen jedna malá drobnost: zvuky je potřeba výrazně zesílit a zeslabit trochu muziku, jinak absolutně zanikají v hudbě.

Hra podporuje jemné VGA rozlišení a za zmínku stojí i animace, které jsou opravdu mimořádné: třepotající se motýl, kachlíky, od nichž se po dopadu práší a poté se prostorově otáčejí, animované hbité řady hvězd do toho všeho... Zkrátka, jestli vám bude na Twice něco vadit, jsme si jisti, že to určitě nebude grafika.





Při hledání dvojic se nebudeme pohybovat pouze na staré známé ploše 8 x 8 políček, jak je zvykem z pexesa, ale na sestavách značně rozličných. Čím vyšší úroveň, tím se odpovídajícím způsobem zvyšuje i počet kostek ve hře a i tvar počátečních sestav velmi variuje - první úroveň má 8 kostek atd. Mimochodem, levely nemají stálou strukturu, ale jsou pokaždé tvarově jiné, což je vynikající pro znovuhratelnost. Žádné dvě hry zde nejsou nikdy stejné.





Hra neobsahuje pouze tradiční hádání, jak jsme zvyklí, ale hned trojici režimů. Je tu verze Mazaná, Mrštná a Chytrá (opravdu se přesně tak jmenují). Tak třeba v Mazané jsme omezeni počtem pokusů k nalezení všech dvojic (chybné hádání zkracuje měřič, po jehož vypršení ztrácíme život). Verze Mrštná pro změnu funguje tak, že je hra omezena určitým časem. Měřič v horní části se zkracuje neúprosně a pravidelně, inu jako hodiny, které zde zastupuje. Varianta s názvem Chytrá pro změnu trvá na co nejlepších bodových výsledcích - chyby opět operují s měřičem nahoře negativním směrem.





Twice je velmi dobrým rozvinutím tradičního žánru a určitě se nedá říci, že bychom se nad ním po čas recenzování nudili, naopak. Hra zlákala všechny kolemjdoucí všeho věku i pohlaví a jen horko těžko se nám povedlo z PDA zachránit aspoň obrázky...

Hru můžete zakoupit kromě Windows Mobile (12,95 USD) také pro platformy RIM BlackBerry (10,93 USD), dále Palm OS (12,95 USD), MS Smartphone (9,95 USD), Symbian S60 3ed (9,95 USD) a Symbian UIQ (9,95 USD).

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz