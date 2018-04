Tweaks2k2 v0.5, vylaďte si Pocket PC

Tweakovací programy a utility běžně slouží k jedinému účelu: ovlivnění nejrůznějších a obvykle skrytých nastavení operačního systému. Tweaků existuje víc než dost a několik jich najdeme i mezi utilitkami pro Pocket PC. Jedním z nejdokonalejších a zároveň nejkomplexnějších tweakovacích prográmků pro Pocket PC je Tweaks2k2 za cenu 6 USD, jehož trial verzi si můžete vyzkoušet. Tweaks2k2 je ve své verzi 0.5 určen pro Pocket PC s procesory StrongARM, redukovaná verze programu pak funguje i na starších Pocket PC s procesory MIPS a anglickou verzí ROM. V průvodním popisu Tweaks2k2 se dozvíte, že si můžete své Pocket PC "hacknout" dle libosti. K tomu máte k dispozici něco přes 40 následujících tweaků přímo ovlivňujících nastavení registrů Windows CE 3.x (u některých specifických nastavení jsem vzhledem ke srozumitelnosti raději ponechal jejich originální název):



1 - použití technologie Cleartype v systémovém fontu

2 - nastavení kurzívy u systémového fontu

3 - nastavení tučného řezu písma u systémového fontu

4 - výběr systémového fontu z dostupných fontů nainstalovaných na daném Pocket PC

5 - animovaná okénka

6 - tweak pro zrychlení překreslování displeje

7 - card battery warning

8 - low WMP background quality

9 - animace Start Menu

10 - nastavení administrátorského hesla

11 - zobrazení síťové složky

12 - nastavení varování u baterií

13 - nastavení datumu a času v horní liště

14 - transparent iPAQ (modelová řada 36xx)

15 - změna formátu datumu v obrazovce Today's

16 - změna časového módu wake up power off na 60 sekund

17 - změna velikosti systémového fontu

18 - nastavení úzkých scollbarů

19 - zvětšení velikost Inbox fontu

20 - nastavení kontrastu u Toshiby e740

21 - identifikace Pocket Internet Exploreru jako MS Internet Explorer v5.5

22 - identifikace Pocket Internet Exploreru jako MS Internet Explorer v6.0

23 - použití technologie Cleartype v Pocket Internet Exploreru

24 - přesun záložních (temporary) souborů Pocket Internet Exploreru na libovolnou z dostupných paměťových karet

25 - nastavení maximální velikosti vyrovnávací paměti na 2 MB

26 - přesun Avantgo na libovolnou z dostupných paměťových karet

27 - nastavení velikosti paketu TCP/IP protokolu (hodnota Max TCP)

28 - Letter Recognizer jako Default

29 - Block Recognizer jako Default

30 - Wordlogic (wordlogin.net) jako Default

31 - zobraz Letter Recognizer ve výpisu vstupních metod (klávesnice)

32 - zobraz Block Recognizer ve výpisu vstupních metod (klávesnice)

33 - zobraz Transcriber ve výpisu vstupních metod (klávesnice)

34 - zobraz CE-Star (www.mobem.com) ve výpisu vstupních metod (klávesnice)

35 - zobraz PenPower (www.mobem.com) ve výpisu vstupních metod (klávesnice)

36 - změna barvy linek v aplikaci Today

37 - změna barvy fontu v aplikaci Today

38 - změna barvy fontu v horní liště (top bar)

39 - změna barvy fontu v dolní liště (bottom bar)

40 - změna barvy horní lišty (vlevo)

41 - změna barvy horní lišty (vpravo)

42 - nastavení orientace displeje Toshiby e310



Výčet dostupných tweaků podporovaných v Tweaks2k2 v0.5 je opravdu bohatý, přesto při tweakování Pocket PC doporučuji zachovat chladnou hlavu a využívat pouze ty tweaky, které mohou být k něčemu užitečné. Nejbezpečnější je udělat si s nějakým backup programem před použitím Tweaks2k2 kompletní zálohu systému a všech aplikací na pevný disk či na paměťovou kartu a pokud se náhodou při tweakování "něco nepovede", lze bez problémů vrátit Windows CE 3.x a celý systém včetně programového vybavení do původního stavu.