Tvrdá konkurence pro iPhone se blíží: uvedení Meizu Mini One M8 je na spadnutí

Apple iPhone v červenci loňského roku dokázal to, co se nepovedlo žádnému jinému telefonu před ním. Způsobil revoluci. Takřka každý výrobce mobilních telefonů začal ihned vyvíjet svůj přístroj, který by mohl právě s mobilem od Apple soutěžit. Nejen v pohodlnosti používání a rychlosti odezvy ale zatím iPhone nemá přemožitele.

Možná jej však najde v přístroji zvaném Meizu Mini One M8. Zda tomu tak skutečně bude zatím posoudit neumíme, ovšem jak si přístroj povede po designové stránce, to už zhodnotit můžeme. Server Engadget totiž uveřejnil sbírku fotografií prototypu Meizu M8.

Z dostupných fotografií je patrné, že se Meizu vzdal kovových materiálů a celý kryt se zřejmě ponese výhradně ve znamení plastických hmot. V tomto ohledu tak iPhone s hlinikovým krytem a odolným sklem na displeji zřejmě zvítězí.





Meizu vrací úder menší výškou, což ale bude vykoupeno vyšší tloušťkou zařízení. Barvy zadní strany jsou zrcadlově převráceny a kryt tak sestává z větší tmavé a menší světlé části. Spodní hrana patří v obou případech systémovému konektoru, u M8 půjde o miniUSB. Prostředí systému vypadá v porovnání s OS X podobně.

Doufejme, že výrobce již brzy tento očekávaný model vypustí na trh. Trpělivost případných zájemců pokouší již dost dlouho, přesto se na oficiálních stránkách objevila anketa s podtitulkem: „Jak dlouho ještě vydržíte čekat na Meizu?“. Pětina hlasujících je přitom ochotna čekat déle než do července, což je obdivuhodné.