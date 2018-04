Tvrdá konkurence do vlastní stáje - Nokia N73

Nokia N73 byla představena společně se svou kolegyní z multimediální řady Nseries, modelem N72, již v dubnu loňského roku. Vědělo se ale o ni již dříve, kdy na internet začaly pomalu unikat první informace a fotografie připravovaného modelu. - více zde

Pár dní nato se novinka představilo oficiálně a výrobce tak všem potvrdil, že jde o právoplatného nástupce Nokie N70. Ta je doposud nejziskovějším modelem značky a navíc je to nejprodávanější mobil pro sítě třetí generace absolutně.

Novinka tak bude mít nesnadný úkol pokračovatele nejúspěšnějšího chytrého telefonu. Svou výbavou i střídmým vzhledem má již zčásti vyhráno, v nynější tvrdé konkurenci to ale bude mít mnohem složitější než její starší sestřička. Ta totiž přišla v době, kdy bylo na trhu telefonů s podporou UMTS jako šafránu.



Nokia N70, odlehčený model N72, novinka v podobě Nokie N73 a vrcholný model Nseries, Nokia N93

Vzhled - přímočaře proti Gatesovi

Nikdy jsme se netajili dojmem, že vzhled Nokie N73 je čistě účelný a má za úkol oslovit i velmi konzervativně založené uživatele smartphonů s Windows Mobile - především pak Qteku 8310. Napovídá tomu nejen zvolená klasická konstrukce, ale i poměrně slušné rozměry 110 × 49 × 19 mm a váha 116 gramů.

Uhlazený design bez zbytečných výstřelků má šanci oslovit široké spektrum potenciálních zákazníků. Na trhu se přitom setkáte hned s bílo-červenou či stříbrno-hnědou variantou. K testování jsme dostali druhou z nich, kterou považujeme i za povedenější. Povrchová úprava je kvalitní, jen matná načervenale hnědá barva občas zachytí nějaký ten otisk prstu.

Telefon je ukázkově pevný, při silném stisku se ale občas ozve vrzání plastů. Jediný pohyblivý prvek najdeme na zadní straně. Je jím posuvná aktivní krytka fotoaparátu. Oproti předchůdci se v mnohém zlepšila, již nyní má ale drobnou vůli. Ukrývá optiku fotoaparátu, která je doplněna i jednoduchou přisvětlovací diodou, a je součástí zadního krytu telefonu.

Pod ním najdeme Li-Polymerovou baterii s kapacitou 970 mAh a schopností udržet telefon při životě více než čtyři hodiny hovoru či téměř šest dní pohotovosti. Během testování jsme byli schopni vybít tento mobil během pár hodin, při běžném používání nám vydržel i více než tři dny. Záleží tak na způsobu používání, v průměru se ale připravte k nabíjení každý třetí až čtvrtý den.

Horní část tradičně nabídne hlavní vypínač přístroje sloužící i ke změně profilů, vespod se naopak usídlil systémový konektor zvaný pop-port. Obě strany jsou doplněny o stříbrné mřížky napovídající o přítomnosti stereo reproduktorů. Ke jejich plnému využití najdete v telefonu možnost úpravy 3D efektů při vyzvánění. Jejich přednes je přitom velmi kvalitní i při nejvyšší hlasitosti, na basovou symfonii ale zapomeňte.

Levá strana dostala do vínku infraport a poutko pro uchycení šňůrky. Ta protější se zas podřídila funkcím fotoaparátu - najdete tu spoušť, klávesu pro rychlé prohlížení pořízených fotografií a kolébkovou klávesu ovládající zoom při fotografování či hlasitost přístroje v situacích jiných. I tyto klávesy jsou sytě modře podsvíceny, stejně jako celý alfanumerický blok klávesnice.

Klávesnice, displej, ovládání - displej jako obrázek

Ten je zároveň asi největší slabinou telefonu. Oproti svému předchůdci totiž zapomněl na dostatečné profilování jednotlivých kláves. Ve spojení s užším profilem telefonu se navíc velmi špatně dostává ke spodnímu řádku a svůj palec budete muset naučit akrobatickým kouskům. Zvyknout se dá ale na cokoli a po chvíli tréninku se vám budou psát zprávy jedna radost, ač občasné překlepy kvůli horší orientaci asi zcela eliminovat nelze.

Klávesnice je jinak zpracována kvalitně. Použitý tvrdý plast je ideální, kladený odpor i odezva jakbysmet. Výtku máme pouze k chromovanému rámečku obsahujícímu i několik funkčních kláves. Na jeho povrchu se totiž velmi rády zachytávají jakékoli nečistoty. Nepříliš šťastné je i řešení hlavního ovládacího prvku, pětisměrného joysticku. Jeho povrch totiž i při sebeméně vlhkých prstech výrazně klouže a práci s ním si budete muset dlouze osvojovat.

Kolem joysticku najdeme ještě čtveřici kláves, z nichž dvě jsou kontextové a dvě slouží k ovládání hovoru. Jsou podsvíceny příslušnými barvami a práce s nimi je bezproblémová. Nad klávesnicovým blokem se pak hrdě hlásí o slovo jeden z nejlepších displejů současnosti. Však posuďte sami: rozlišení 240 × 320 obrazových bodů, podpora 262 tisíc barev, úhlopříčka 61 mm a rozměry 32 × 50 mm.

Displej je navíc skvěle kontrastní a svůj jas upravuje na základě informací získávaných ze světelného čidla nad ním. To ukrývá i modrou indikační diodu, která poblikává v případě zhasnutého displeje a dává tak najevo, že telefon je zapnutý. Bohužel už neumí upozornit na zmeškanou událost, což je veliká škoda. Vedle čidla najdeme i optiku druhého fotoaparátu s rozlišením VGA (640 × 320 pixelů) určeného pro videohovory.

Operační systém Symbian 9.1 používá drobnější grafiku, která ve spojení s kvalitním displejem žije v dokonalé symbióze. Do hlavní nabídky se díky ní mohl přidat i další řádek ikon, jinak se ale ovládání nemění. Díky rozměrům displeje jsou ikony výrazné a jejich zobrazení naprosto bezkonkurenční. Myslíme, že přirovnání "displej jako obrázek" je v tomto případě více než na místě. Velikost ikon bude navíc vyhovovat i lidem s horším zrakem, bohužel systémový font zůstává nadále drobný.

O základní logice práce se systémem bylo napsáno již mnoho a i zde zůstává vše při starém. Nabízí tak vše, na co jsme byli zvyklí u předchozích generací. Nabídku si můžete libovolně přeskládat, pro personalizaci můžete využít připravených témat nebo jen zvolit tapetu, vítaný je i aktivní pohotovostní režim umožňující jednoduchou kontrolu nadcházejících událostí či spuštěných aplikací přímo v základním pohledu.

Fotoaparát - Carl Zeiss Tessar 2,8/5,6 AF 3,2 megapixel

Hlavním lákadlem Nokie N73 je bezesporu výborný fotoaparát, který jsme již podrobili i srovnání s konkurencí. Může se pochlubit rozlišením 3,2 Mpix, automatickým zaostřování a optikou Carl Zeiss. Do vínku dostal i zcela novou fotoaplikaci. Ta umožňuje jednoduchou práci s nastavením i bez nutnosti vstupovat přímo do nabídky fotoaparátu. Po celou dobu totiž máte v pravém sloupci dostupné možnosti předvoleb, které se při pořizování snímku automaticky schovají.

V tomto sloupečku předvoleb naleznete režimy snímání, jejichž součástí je i makro, režim blesku, nastavení samospouště, aktivaci sekvenčního snímání, kompenzaci expozice, vyvážení bílé, barevný tón a světelnou citlivost (ISO). V hlavním nastavení pak můžete volit samotnou kvalitu (rozlišení) fotografie, přizpůsobit chování fotoaplikace, povolit prodloužený digitální zoom, zvolit cílovou paměť či zvuk závěrky. Ten však nelze zcela vypnout.

Telefon tak umožňuje celou škálu uživatelských zásahů schopných ovlivnit výslednou kvalitu fotografie. I ve zcela automatickém režimu lze s telefonem pořídit více než povedené snímky, které se již dají považovat za adekvátní náhradu nejlevnějších kompaktních fotoaparátů. S potížemi se setkáte pouze při horších světelných podmínkách, kde bude velmi scházet klasický blesk. Přisvětlovací dioda a nastavení citlivosti ISO ale může mnohé zachránit.

TIP: Více fotografií včetně srovnání s konkurencí naleznete zde

Fotografie se ukládají do přehledné galerie, jejíž náhled je možný pouze na šířku. Občas je tak otravné stále telefonem otáčet. Pokud ale do galerie vstoupíte při fotografování, práci navíc mít nebudete. S telefonem se totiž fotí na šířku - to aby jste dostali co největší pocit, že máte v rukou skutečný fotoaparát. Pochválit musíme výrobce i za takové drobnosti jako uvádění zbývajícího počtu fotografií, které lze ještě na zvolenou paměť uložit.

Kromě statických snímků si přístroj poradí i s videem, které je klasicky u smartphonů této značky považováno jen za jakýsi doplněk. Na jeho kvalitu tak není brán příliš zřetel a jeho maximální rozlišení je 352 × 288 (CIF) obrazových bodů. V době, kdy běžné telefony výrobce vstupují na trh s VGA videem, je nepřítomnost takového rozlišení u vrcholného modelu minimálně na pováženou. Video se ukládá ve formátu MPEG4 či 3GP a jeho délka je omezena pouze dostupnou pamětí.

Specifikace fotoaparátu Senzor CMOS 3,2 Mpix (2048 x 1536 pixelů)

Automatické zaostřování

Digitální (až 20násobný) zoom

Optika Carl Zeiss (čočky Tessar)

Ohnisková vzdálenost 5,6 mm

Rozsah čočky 10 cm až nekonečno

Režim makro s ohniskovou vzdáleností 10 cm

Mechanická uzávěrka 1/1000 až 2 s

Aktivní krytka objektivu

2,4 palcový hledáček v horizontální orientaci a s aktivní nástrojovou lištou

Zabudovaný blesk (provozní rozsah až 1 m)

Režimy: automatický, vypnuto, zapnuto, redukce červených očí

Další režimy fotoaparátu: statický, sekvenční, video

Nastavení snímku: automatický, definovaný uživatelem, detail, portrét, krajina, sport a noční

Vyvážení bílé: automatické, slunečno, zamračeno, žárovka, zářivka

Barevné tóny: normální, sépie, černobílý, zářivý, negativní

Světelná citlivost: vysoká, střední, nízká, automatická

Možnosti nastavení pro jas, kvalitu snímku, samospoušť, vyvážení bílé a barevných tónů

Telefonování a zprávy - opakování je matkou moudrosti

Nokia N73 je třípásmový GSM telefon s podporou sítí třetí generace (UMTS). Díky druhému fotoaparátu na čele přístroje si tak užijete i kouzla videohovorů. Vícepoložkový seznam tradičně pojme nespočet položek omezených pouze dostupnou pamětí a jeho synchronizace s počítačem je bezproblémová.

Ke každému kontaktu můžete přiřadit i vlastní obrázek i vyzvánění - ať už polyfonní nebo ve formátu MP3. Profily či hlasové ovládání a vytáčení samozřejmě nechybí. Jako drobnost působí podpora Push to Talk. Novinkou je pak 3D vyzvánění, jehož nastavení naleznete nelogicky v samostatné aplikaci namísto spojení s vyzváněcími profily. Za praktickou funkci považujeme možnost přečtení jména volajícího před započetím samotného vyzvánění.

Z pohledu textové a multimediální komunikace se stále můžete spolehnout na SMS, EMS, MMS i velmi dobrého e-mailového klienta. Editor ani mentalita práce se zprávami se oproti předchozím verzím nezměnila, stále tak můžete ukládat bezpočet zpráv, posílat velmi dlouhé textovky či vytvářet vlastní složky pro archiv. Prediktivní slovník T9 píše stále s diakritikou a zkracuje tak zprávy, lze ho ale v nabídce nastálo vypnout. E-mail si poradí s protokoly SMTP, POP3 i IMAP4 a dokáže schránky kontrolovat v zadaném intervalu.

Organizace, data - Wi-Fi může rozhodnout

I dnešní novinka používá revoluční internetový prohlížeč, avšak oproti předprodukčnímu vzorku, který jsme měli k dispozici, přišel o možnost prohlížení stránek na šířku. To je obrovská škoda, protože takový pohled jsme považovali za obrovskou výhodu oproti konkurenci. Nokia N73 to ale nebude mít těžké jen kvůli chybějícímu režimu prohlížení, ale i omezené podpory bezdrátových sítí.

Trojice technologií GPRS, EDGE a UMTS je sice slušný základ, oproti své nejbližší sestře, Nokii N80, však ztratila podporu bezdrátových sítí Wi-Fi. A právě ta může dosti rozhodnout o úspěchu či neúspěchu této novinky bez ohledu na fakt, že EDGE je nabízeno v konfiguraci třídy 11. Pracovnímu nástroji by jednoznačně podpora Wi-Fi sítí chybět neměla především ve chvíli, kdy by výrobce rád označoval své chytré telefony jako "multimediální mikropočítače".

S počítačem spojíte telefon pomocí dodávaného USB kabelu, bezdrátovou technologií Bluetooth nebo vestavěným infraportem. Ten bude možné s příslušným programem využívat i k ovládání domácí elektroniky. Oproti starším modelům nenaleznete v základním balení čtečku paměťových karet, jelikož telefon podporuje technologii Mass Storage. Po připojení se ale dostanete jen na paměťovou kartu a telefon se přepne do offline režimu.

Vnitřní paměť telefonu atakuje hranici šedesáti megabajtů, dostupných je ale jen přibližně 44 MB. Zbývající část si zabírá systém a operační paměť, i tak je ale dostatek prostoru pro multimédia. V základním balení bohužel nenaleznete žádnou paměťovou kartu. Výrobce tak reaguje na fakt, že uživatel pokukující po takovém přístroji si poté stejně přikoupí paměťovku s mnohem větší kapacitou, než dodávané 64 či 128 MB veliké karty.

Organizační funkce vezmeme krátce. Kalendáři tradičně nic vytýkat nebudeme, poznámky slouží jak mají, kalkulačka nezná prioritu operátorů a konvertor funguje bez sebemenších problémů. Zjistit můžete i čas v nejznámějších destinacích světa. Ani nový Symbian ale nedonutil hlasové poznámky nahrát více než jednu minutu záznamu a dokonce i budík je stále jen jednoduchý.

Novinkou je sloučení aplikací Quickoffice pod jednu ikonku, kdy se po jejím otevření zobrazí tři záložky s rozdělenými typy dokumentů (vše, Word, Excel). V telefonu najdete i prohlížeč Flash souborů a mobilní program Adobe PDF pro prohlížení .pdf souborů.

Zábava a ostatní funkce - hudba na dva způsoby

Zábavním funkcím dominuje kromě fotoaparátu i hudební přehrávač. Ten paradoxně zvládá všechny funkce, kterými se může pochlubit hudební model N91. Automaticky třídí skladby podle ID3 tagů, poradí si s opakováním skladeb i náhodným přehráváním. Kvalitě výstupu můžete pomoci díky vestavěnému ekvalizéru, telefon vám dovolí i vytváření playlistů či přehrávání hudby na pozadí.

Kvalita výstupu je se standardními sluchátky poměrně chudá, s referenčními Koss Porta Pro ale získá výsledný zvuk na své barvitosti. Přiložená sluchátka ale neobsahují redukci na běžný 3,5 mm Jack, pro použití standardních sluchátek vás tak čeká další investice. Velkou výhodou v poslechu hudby jsou vestavěné stereo reproduktory, které jsou skutečně velmi kvalitní. Na párty sice nestačí, na poslech hudby na chatě však ano.

Zabavit se můžete i u visual rádia, streamovaného videa díky aplikaci Real Player či u chatu ve stejnojmenné službě. Připraven je samozřejmě i Life Blog pro sdílení vašich denních zážitků a jedna hra v podobě 3D hada, který ale ztratil mnoho z původního kouzla této hry. Díky samotnému rozhraní operačního systému a Javy MIDP 2.0 pak můžete telefon rozšiřovat o další aplikace dle vašeho gusta podobně, jako u běžného stolního počítače.

Suma sumárum

Proč ho koupit? Výborný displej

Kvalitní konstrukce

UMTS, EDGE (class 11), GPRS

Výborný fotoaparát

Mass Storage

Stereo reproduktory Proč ho nekoupit? Vůle krytky fotoaparátu

Chybějící podpora Wi-Fi

Horší klávesnice

Chybějící paměťová karta

Sluchátka bez redukce na 3,5 mm Jack konektor Kdy? srpen 2006 Za kolik? 15 190 Kč včetně DPH

Nokia N73 je jednoznačně výborně vybavený telefon klasické koncepce, který má šanci slušně zatopit konkurenci. Pokud se dočká stejně masivní podpory ze strany operátorů, možná dosáhne i stejně famózních prodejů, jakými se chlubí jeho předchůdkyně. Záležet bude i na samotných uživatelích, zda dají přednost klasické koncepci s chybějící datovou technologií nebo vybavenějšímu vysouváku v podobě modelu N80.

Na telefonu chválíme především povedený vzhled bez sebemenších designových výstřelků, kvalitní fotoaparát a výborný displej. Naopak mu nelze odpustit absenci podpory Wi-Fi sítí a nepříliš přesvědčivý alfanumerický blok klávesnice. Pokud ale neholdujete fenoménu SMS zpráv či E-mailu, na internet zaskočíte jen občas a přitom chcete dobře vypadající a skvěle vybavený mobil, je pro vás Nokia N73 ideálním partnerem.