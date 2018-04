Tvoříme si vlastní zvonění a grafiky pro Nokia 6110

Jak jsem již avizoval, slavný den nadešel - konečně se nám podařilo vyřešit zapeklitý problém tvorby vlastního zvonění pro telefony Nokia 6110 a 8110i. Neříkám, řešení je poměrně složité a user unfriendly, nicméně pokud chcete své přátele překvapit novým zvoněním pro jejich telefon, lze to při troše trpělivosti a zručnosti zvládnout.

Kde byl problém? Definice smart messagingu poměrně jasně říká, jak zhotovit vlastní zvonění. Větší problém již je, jak toto vlastní zvonění dostat do telefonu - skládá se totiž z paznaků, které telefon není ochoten akceptovat. Řešení se našlo v Nokia Cellular Data Suite - tu lze totiž přepnout do hexadecimálního režimu vkládání dat. Díky tomu lze poslat telefony i ty paznaky, které se běžnou cestou přes klávesnici zdráhal přijmout.

Touto cestou jsme obešli nejzávažnější problémy. Takže po troše teorie i trocha praxe.

Připravte si telefon Nokia s Cellular Data Suite - může to být i 8110 nebo 5110, ne jenom 6110. Spusťte Hyperterminal (ve standardní Win95 instalaci je přítomen) či jiný komunikační program pod Windows 95 a přesvěčte se, zda pod ním je naistalována NCDS korektně. Pozor na správně nastavené porty!

Abyste otestovali správnou funkci, zadejte at+cmgl - tím vypíšete SMS zprávy uložené na SIM kartě. Jsou-li nečitelné, přepněte se do textového módu příkazem at+cmgf=1 a zkuste to znovu.

Nyní je potřeba připravit si definici zvonění nebo grafiky přiřazované skupině. Buďto jste si nějakou vytvořili, nebo můžete použít tento vzor (připravil jsem jeden, více času nebylo). Pozor - definice nesmí obsahovat další znaky jako je zlomení řádku CF nebo LF! Všechny takovéto znaky musíte smazat.

Toto je poněkud nelibozvučný příklad od Mikeho:

0791534850029299

6405814599F900F5

897091812063218C

0B05041581158100

03830201024A3A6D

95B9D195C9D185A5

B995C8040071204D

8518558A22849562

88A12558A22422C2

6C28C2AC22C26C2A

849C6289A0891041

0926C28C2AC51142

4AB1445092AC5112

24D30C30BB0A3144

585504D8458934C5

1300

Tohle jsou Akta-X (moje). Nutno zkrátit na pravou délku.

0000C745C1535866696C6573002334006500A9

00000000000000000000000000000000000E

00000000000000CC0E000300000000000000

F30000000000001000000000000000000000

0BF000000000000000000000000000000000

00B000000000000000000000000000000000

000A00000000000000000000000000000000

000090000000000000000000000000000000

000008000000000000000000000000000000

000000700000000000000000000000000000

000000060000000000000000000000000000

000000005000000000000000000000000000

0000000004000000000000000000002824D2

6E00000000A4000000000000000000000000

000000000002000000000000000000000000

000000000000100000000000000000000000

000000000000000000024A3A596199A5B195

CC04007AD8E4959000041C41A41C4289A127

0A4005507106907F700010A2A849C290028C

20BA0AA09A0AA1275C0000A400A3082E82A8

2682E849C29001541F0000C41A41C4289A12

70A400550710690710F8000A2A849C290028

AA1270A0061

Pokud potřebujete grafiku CLI, toto je zápis symbolu těch tří šklebících se hlav, když vám volají kamarádi (Friends skupina):

7915358807711440C915358501464310F5897022519185808B654

1583000480E10000000000E03800E00003180C603180000441010

40400008522288942000010514285141000010140501000010148

25010000108944452210000107147C51C10000822388802000044

101040400003180C6031800000E03800E0000012

Nezapomeňte vyházet konce řádků!

Přepněte NCDS do režimu hexadecimálního vkládání příkazem at+cmgf=0

Příkazem at+cmgw=156 zapněte vkládání SMS zprávy v délce 156 znaků. Nyní vložte definici zvonění nebo grafiky pomocí copy-paste. Zvonění by mělo mít délku 156 znaků, takže po vložení celého řetězce bude SMS uložena na SIM kartě. Zvolte na telefonu funkci Čti SMS zprávu a přečtěte si ji. Mělo by se vám zobrazit Can not read SMS message nebo ekvivalentní nadávka v češtině (mám anglickou verzi telefonu).

Nyní si tuto SMS zprávu můžete poslat, pokud máte Nokia 6110 nebo 8110i či 9000i. Pokud máte Nokia 5110, můžete zprávu poslat kamarádovi s Nokia 6110. Dorazit by již měla jako klasické zvonění. Pokud se tak nestalo, máte patrně chybu v definic zvonění či grafiky a telefon nemůže SMS zprávu rozpoznat či dekódovat.

Problém také může být v SMS centru. Já jsem během testů standardně používal testovací Nokia SMSC - +358405202999. Pokud máte problémy a máte aktivované mezinárodní hovory, použijte jej, neměl jsem čas testovat to s našimi operátory. Cena za takovou SMS je stejná.