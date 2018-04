TViX M-4100 SH

Než se pustíme do detailů recenze, řekněme ve stručnosti, co je ptáček zač. TViX přehraje video – většinu počítačových formátů, audio – nejčastější audio formáty. Umí přehrávat z integrovaného (a výměnného) harddisku typu SATA-II nebo z připojených zařízení. Můžete ho přímo připojit na internet a pouštět si internetová rádia. Pokud dokoupíte digitální tuner, TViX funguje jako set-top box a z digitální televize můžete nahrávat ve vysokém rozlišení přímo na harddisk.





Sám přístroj je velice strohý. Na monochromatickém displeji se zobrazují základní stavové informace, jméno přehrávaného souboru, spuštěné televizní stanice, jméno adresáře. Zajímavý je modře podsvícený kruhový ovladač se základními funkcemi (při přehrávání zhasíná), moc ho ale potřebovat nebudete. Vše můžete ovládat z přiloženého dálkového ovladače. Ten je přehledný, tlačítka jsou výstižně popsána (nejdůležitější je první řada pro přepínání televize – video – audio - foto). Velká chyba: ovladač není podsvícený. Ve tmě tlačítka sice fosforeskují, ale to nestačí.

Pojďme se podívat na zadní stranu přístroje. Ze vstupů a výstupů musíme upozornit na USB pro připojení k počítači (pak z PC vidíte do obsahu disku přehrávače), na dva USB Host porty (připojíte flash paměť či externí hard disk a přehráváte z nich), na síťový konektor pro připojení přehrávače do počítačové sítě (LAN). Pojďme na video výstupy: kompozitní, komponentní, S-Video a velice kvalitní HDMI (tento digitální výstup přenáší i zvuk). A konečně audio výstupy: analogové stereo a digitální optika. V recenzi jsme měli přístroj vybavený digitálním tunerem, takže nesmím zapomenout na konektor pro anténu.





Zkušenosti



Začněme audiem. Zvukově se nejedná o špičku, ale solidní průměr to je určitě. Nechybějí základní funkce (náhodné přehrávání a podobně) a displej na přístroji se docela osvědčil. Pokud máte v hudební knihovně pořádek, televizi zapínat nemusíte. Co nám ovšem hodně chybělo, bylo vyhledávání v adresářích podle písmen. Pojďme k videu. Všechny DivX a XviD formáty, které jsme měli k dispozici, přehrál bez problémů, poradil si i s širokou paletou formátů titulků, které jsou opravdu perfektně čitelné. Přehrávač umí celou řadu kodeků, ovšem pozor, včetně H.264 (např. oblíbený formát x264 v kontejneru MKV), který vám přinese obraz ve vysokém rozlišení. V HD umí i digitální televizi a ve vysokém rozlišení z ní také přímo na harddisk nahrává. Přístroj s přehledem přehraje nejrůznější kontejnery videa včetně .mkv a .iso obrazů (případně přímo adresáře VIDEO_TS). V počítači prostě pár kliky uděláte kopii DVD, dáte ji na disk a je hotovo. Už vás nebudu zahrnovat dalšími zkratkami: co se týče videa, je TViX jedním z nejuniverzálnějších zařízení na trhu. Přímo na HDD lze dokonce přistupovat pomocí protokolu FTP a nahrávat si soubory přes síť přímo do zařízení.





Velmi pozitivní zkušenosti jsme měli i s digitální televizí. Přístroj automaticky naladí rádia i televize. Výborně funguje i elektronický programový průvodce – stačí vybrat daný pořad a stisknout volbu zaznamenat. Pořad se nahraje a vy nemusíte nic dalšího nastavovat. Nesmím zapomenout na připojení přístroje k internetu, ze kterého umí přehrávat internetová rádia. Nastavení není složité, a navíc je velmi detailně popsáno v návodu.









S čím jsme nebyli spokojeni? Při přehrávání ISO obrazu dévédéčka se přístroj několikrát kousnul. Podporuje fotografie pouze v .jpg, navíc kvalita zobrazení fotek se nám zdála průměrná. V DivX filmech není možný časový posun titulků. Hlavní výtkou asi bude pomalost přístroje – přepnutí z módu do módu trvá docela dlouho.

Proč koupit?

TViX je jeden z nejuniverzálnějších přehrávačů na našem trhu. Poradí si se širokou paletou formátů i externích zařízení, nabízí obraz ve vysokém rozlišení. Zastane i práci set-top boxu a harddiskového rekordéru. Celé menu je velmi dobře lokalizováno do češtiny. Za cenu kolem deseti tisíc (bez HDD a DVB-T tuneru) je to stále skvělá koupě.

Za zapůjčení děkujeme www.acomp.cz, www.TViX.cz.

Základní parametry

Rozměry/hmotnost: 183 x 139 x 75 mm/?

Audioformáty: MP3, WMA, AAC, Ogg, PCM, M4A, AC3, FLAC, WAV

Videoformáty: .avi, .mkv, .vmw, .mpg, .iso, .vob, .ifo, .mp4, .asf, .tp, .trp, .ts, .m2ts, .mov(H.264), .jpeg

Kodeky: MPEG 1/2/4, AVI, XVID, WMV9(MP@HL), H.264, AVC(HD), VC-1(MP@HL, AP@L3)

Titulky: smi, sub, srt, lrc, txt, sub

DVB-T: Full HD 1080p, nahrávání, EPG

Audio výstupy: HDMI, stereo, koaxiální, optický

Video výstupy: HDMI, kompozitní video, S-Video, komponentní

Konektory: 10/100 Ethernet, 2x USB 2.0 host, 1x USB 2.0 pro HDD

Klady a zápory

+ paleta formátů, snadná obsluha, HDMI výstup, podpora MKV (x264), DVB-T HD tuner, podpora výstupu 24Hz

- rychlost přístroje