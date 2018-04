TV Tuner v MS - Komunikativní WANDA - a další aktuality

P800 VPN

Sony Ericsson oznámila spolupráci s Certicom Corporation na vývoji movianVPN klienta pro chytrý telefon P800. MovianVPN umožní firmám rozšířit firemní aplikace (email, intranet) na mobilní uživatele - s chytrým telefonem P800 se bude možné připojit k firemním VPN branám pro bezpečný bezdrátový přístup.

WANDA - velmi komunikativní handheld TI

Firma Texas Instruments chystá zařízení s kódovým názvem WANDA (Wireless Any Network Digital Assistant) s technologiemi 802.11b, Bluetooth a GSM/GPRS. Handheld by měl být rovněž multimediálně dobře vybavený s digitální kamerou. TI věří v oživení růstu PDA trhu již v letošním roce a WANDA by měla být koncepčně dořešena ještě v dubnu 2003. Poběží s PocketPC.

Technické parametry:

procesor OMAP1510

paměť 32/64 MB NAND flash, 64 MB SDRAM

displej 320x240 QVGA TFT

komunikace: tri-band GSM/GPRS, WiFi, Bluetooth, IrDa, USB rozhranní

kamera 800x600, 0,5Mpixel

rozměry 118x74x20mm, 174 gramů

SD/MMC slot

Profile-MD 2.0 - kapesní lékař

Patříte-li k lidem, kteří si chtějí úzkostlivě evidovat zdravotní data sebe a své rodiny, je pro vás určen PalmOS produkt firmy eMedTools Profile-MD.

Umožní vám evidovat základní zdravotní údaje a dokáže pomáhat optimalizovat váš zdravotní stav v případě vysokého tlaku, cukrovky, srdečních poruchách a dalších komplikací. Můžete si v něm zaznamenávat reakce na předepsané léky, připomínání jejich užívání, evidovat váhu, pojištění atd. atd., a to pro každého člena vaší rodiny, lze aplikovat i na domácí zvířátka.

Program stojí 14,95 USD. Běží na AppForge a tak bychom se mohli dočkat předělávek pro další platformy.

Bezdrátová klávesnice a pero od Belkina

Firma Belkin začne na konci dubna prodávat bezdrátovou PDA klávesnici. S PDA bude propojena přes infra a její univerzální řešení umožní, aby ji mohla používat většina majitelů stávajících PalmoS a PocketPC handheldů. Stát bude 59.99 USD.

Stejná firma už v březnu nabídne nové pero Quadra 4-in-1, které obsahuje LED osvětlení, laserové ukazovátko, kuličkové pero a stylus. Pero koupíte za 25 USD.

Memory Stick TV tuner

Ve výkladní skříni nejmenované firmy na veletrhu CeBIT 2003 mohli návštěvníci spatřit TV Tuner do Memory Stick slotu.

O vývoji TV tuneru pro handheldy se spekulovalo již před nějakou dobou, toto je však první prototyp, na který si bylo možné sáhnout.

Fotografii jsme převzali z pbase.