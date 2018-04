TV remote controller, aneb jak ovládat na dálku

O programech - dálkových ovladačích jsme již na Palmare několikrát psali. Představili jsme vám softwarová řešení pro PalmOS (i hardwarové doplňky ke zlepšení výkonu infra), popsali jsme si podobný program pro Psiony a zmínili jsme i jedno z řešení pro počítače iPAQ - program AIR.

O významu těchto produktů svědčí mimo jiné i to, že je Sony nyní zabudovává jako součást standardního programového vybavení do svých nových počítačů T415 a T615 a za účelem zvýšení dosahu vylepšila i používaný infraport.

TV remote controller patří mezi produkty, které mají učící režim - umožní vám tedy nastavit na PDA ovládání opravdu čehokoliv, co vysílá na stejné frekvenci (jen u verzí MIPS a SH3 autor uvádí, že fungují jen s určitými zařízeními). Tento mód značně zvyšuje schopnosti i univerzalitu programu a vyhoví i největšímu "fajnšmekrovi" - je vhodné i pro řešení různých složitějších situací (plno zařízení doma, přes týden ještě hotelovou televizi, rádio v autě a další a další možnosti tohoto typu).

Učení

Učení je jednoduché - postavíte proti sobě příslušný ovladač a PDA a pomocí learning módu postupně vkládáte povely pro jednotlivá tlačítka a opakujete stejný povel na dálkovém ovladači.

Dosah ovladače

Dosah ovladače patří k problémovým místům obdobných zařízení, protože bývá poměrně malý a tím odsuzuje obdobné produkty do kategorie sice parádních, ale pořád spíš hraček.

Autor uvádí dosah ovladače s iPAQem a TV Sony asi 3 metry - během testování (H3630 + TV Sony) se mi ale nepodařilo této vzdálenosti dosáhnout ani po úmorné a zmatené "adjustaci" Ir portu.

Z odkazů firmy vede link i na stránku, kde je schéma pomocného zařízení, které zvýší dosah ovladače na 15 metrů, což by mělo bohatě postačovat pro většinu operací v pokojích i menších halách. Další možností je koupit nějaké hotové řešení, jako třeba IR Remote Extender.

Další informace k programu:

Řešení pro majitele počítačů s PocketPC 2002:

V preferencích zrušte "always on IR". V nastavení/Connections klikněte na Beam Settings - objeví se obrázek s příkazem 'receive all incoming beams and select discoverable mode' jako nastavení. Odznačte jej, dojde k uvolnění Comm port 2 a TV Remote controller ho bude moci nyní používat.

Omezení demoverze:

- každé 3 minuty se vám objeví oznámení, že využíváte neregistrovanou verzi

- po 15 minutách se program sám vypne

- program můžete spustit maximálně 15x

Parametry:

- můžete ovládat 38 rozdílných zařízení

- nastavitelné skiny (jen dva typy)

- učící mód

- upgrade pro registrované uživatele je zdarma

Závěr

Testování programu mi potvrdilo můj skeptický názor k produktům tohoto typu - prima hračka na testování, ale praktická použitelnost je se základními IrDa porty PDA velmi nízká, protože dosah zařízení bez hardwarových doplňků je pro běžné používání nevyhovující. Pokud ale někdo dokáže "zbastlit" zařízení na zesílení signálu, popřípadě si ho může zakoupit, tak může být program docela užitečný.

Programu bych asi vytkl to, že neumožňuje dál konfigurovat skiny - třeba program OmniRemote pro PalmOS vám umožní tlačítka libovolně přidávat či ubírat, měnit jejich vzhled i velikost apod. Jsou zde sice dva skiny, ale to nestačí třeba v případě hi-fi věží či netypických zařízení.

Během testování jsem měl dost velké problémy s adjustací IrDa, která se mi zdá nelogická a zmatená - k programu nedostanete žádnou nápovědu ani manuál, což u produktu za poplatek považuji za další nedostatek. Nepodařilo se mi program naučit ovládat věž AIWA, ale nevím, jestli to není omezení demoverze (autor to ale neuvádí).

Celkově jsem byl programem docela zklamán a rozhodl jsem se, že pro srovnání otestuji v brzké době ještě konkurenční AIR...