TV reklama pro Xelibri v režii Davida Finchera

Značka modních mobilních telefonů Xelibri vedle netradičního vzhledu svých telefonů sází i na netradiční reklamní kampaně. Poslední TV reklamu pro novou kolekci Xelibri podzim/zima režíroval známý hollywodský režisér David Fincher (mimo jiné filmy Sedm nebo Hra) a o zvukovou složku se postarala electroclashová skupina Goldfrapp. Tato reklama získal ocenění na festivalu reklam ve francouzském Cannes - Stříbrného Lva.

Reklamu "Beuty for Sale" pro aktuální kolekci Xelibri podzim/zima je možné zhlédnout zde (3,7 MB). K jejímu spuštení je třeba přehrávač QuickTime, který můžete stáhnout zde.

Reklamu na předchozí kolekci Xelibri jaro/léto s názvem "The face of the Future", která také dostala Stříbrného Lva, je možné zhlédnout zde (1,3 MB). K jejímu přehrání je také nutný přehravač QuickTime.