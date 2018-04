Tuším, že francouzská akademie kdysi chtěla zrušit patentový úřad s odůvodněním, že už vše bylo vynalezeno. Proč vám to připomínám? Naše redakce se začala zdokonalovat v novinářské práci a občas máme podobné tendence. "Vždyť takhle to funguje, proč bych to měl dělat jinak?", je věta, která asi nejlépe vystihuje pocity, které má nyní občas každý v naší redakci. Je to docela pracné, přesvědčit se někdy o tom, že stejně jako nebylo dosud vše vynalezeno, ani my neumíme vše. Kdybyste se někdy dostali do podobné situace, vzpomeňte si na nás. Téměř vždy se dá ještě něco naučit. Jen tomu musí člověk uvěřit.