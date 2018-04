Turistická navigace a další programy zdarma pro Windows Mobile

GoVoMo 1.0

Jednou z mnoha služeb společnosti Google je také Google Voice, který je v současné době určen pouze majitelům amerického telefonního čísla. Služba umožňuje pracovat s hlasovými zprávami podobně jako s e-maily, nechybí ani nástroj pro převod zvuku do psané podoby atp. Jednou z mnoha výhod však je, že ke Google Voice dostaneme nové číslo, u kterého lze aktivovat přesměrování na všechny naše telefony (domů, do práce, do auta…), takže můžeme být neustále k zastižení, aniž by si ostatní museli pamatovat více než jedno číslo.

Freewarová aplikace GoVoMo slouží k telefonování s přístroji s operačním systémem Windows Mobile. V programu nemusíme číslo zadávat přímo, lze totiž pracovat se systémovým adresářem. GoVoMo vyžaduje alespoň Windows Mobile 5, autorem je vývojář s přezdívkou cablehead.

Stahujte GoVoMo

VIP PIM Ringtone 5.0

Ve standardním Windows Mobile adresáři si u každého kontaktu můžeme vybrat specifickou vyzváněcí melodii, takže lze několik vybraných kontaktů od sebe odlišit. Pokud bychom však chtěli určité zvonění přiřadit všem lidem v dané kategorii, bylo by třeba se obrnit trpělivostí a měnit vyzvánění manuálně u každé položky. Naštěstí je tu freewarová aplikace VIP PIM Ringtone 5.0, která dokáže tento nelehký úkol splnit během několika sekund.

Program však korektně nefunguje u kontaktů zařazených ve více než jedné kategorii, u těchto lidí je třeba změnit vyzvánění ručně. Aplikaci spustíme na přístrojích s dotekovým displejem a s Windows Mobile 5 či novějším.

Stahujte VIP PIM Ringtone

Callhistory Export 0.1

Snad každý uživatel Windows Mobile přístroje někdy uvažoval nad tím, jak co nejjednodušeji provést statistiku uskutečněných hovorů a zjistit, zda na některá čísla nevoláme zbytečně často nebo zda neexistuje výhodnější tarif. Freewarová aplikace Callhistory Export dokáže vyexportovat do TSV souboru informace o hovorech, soubor můžeme následně zpracovávat např. v Microsoft Excelu na PC.

Každý záznam obsahuje informace o tom, o jaký druh hovoru jde, nechybí ani telefonní číslo a jméno (pokud je dotyčný v seznamu). Hovory uskutečněné v roamingu jsou označeny, takže člověk hned ví, že daný telefonát nebyl za obvyklou cenu.

Stahujte Callhistory Export

Daidalos 1.0

Freewarová aplikace Daidalos najde uplatnění nejen u turistů, ale i u uživatelů, kteří potřebují alespoň jednoduchou navigaci a nechtějí za ni platit několik tisíc. Program pracuje s JPG soubory, které je však před použitím nutno vybráním dvou bodů zkalibrovat, následně již můžeme s obrázkem pracovat jako s jednoduchou mapou zobrazující naši polohu. Autorem programu je vývojářský team ptLab.co.

Stahujte Daidalos

Článek vyšel na serveru www.wmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.