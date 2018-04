Systém od bývalých vývojářů Nokie není mrtvý, chystají nový smartphone

Turing Phone by původně představen v loňském roce, do prodeje se měl dostat do prosince. Jenže pak bylo jeho uvedení na trh odloženo na první čtvrtletí letošního roku. Nakonec bychom se měli dočkat v dubnu.

Pozměněno nebylo jen uvedení na trh, ale také použitý systém. Turing Phone nebude používat Android, ale systém Sailfish OS. Ten by měl podporovat aplikace pro Android.

Původně byl smartphone Turing Phone představen jako „ultra bezpečný“. Jenže systém Android se asi vývojářům nezdál tak bezpečný, jako nově zvolená alternativa. Systém Sailfish 2.0 bude mít vlastní nadstavbu Turing Aemaeth UI.

Turing Phone má používat už starší procesor Snapdragon 801, který by mohl být s Androidem trochu „dýchavičný“. Se systémem Sailfish je však chystaný mobil podle výrobce velmi rychlý.

Operační paměť má kapacitu 3 GB a uživatelská sice není rozšířitelná, ale může mít kapacitu až 128 GB. Chybět nebude podpora sítí LTE nebo technologie NFC. 5,5palcový displej má Full HD rozlišení, fotoaparát je 13megapixelový.

Chystaný smartphone je zajímavý i svojí konstrukcí. Má rámeček z materiálu Liquidmorphium, který je pevnější než titan nebo ocel. Displej kryje sklíčko Gorilla Glass 4. Smartphone bude odolný proti vodě.

Za systémem Sailfish OS stojí společnost Jolla, kterou tvoří bývalí zaměstnanci Nokie. Samotný systém vychází z „nokiáckého“ systému MeeGo. Jolla před pár dny zrušila výrobu svého tabletu, a tak je smartphone Turing Phone novou velkou šancí pro operační systém Sailfish.