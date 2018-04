Turecko – mobilní ráj s příchutí kyselého ovoce

Turecko má ve středoevropských končinách pověst nejbližší exotické země, kterou výstižně charakterizuje nepříliš lichotivá poučka o takzvaném "tureckém hospodářství". Pokud se letos rozhodnete o dovolené navštívit právě Turecko, budete po příletu do některé z turistických destinací nebo do Istanbulu příjemně překvapeni moderností a vysokou mírou evropské kultivovanosti, ke které se za posledních pár let Turecko propracovalo. Samozřejmě, že pokud se vydáte hlouběji do vnitrozemí, mimo turistické trasy, poznáte pravou tvář této nejzápadnější asijské země, která již tak "evropská" není. Ve všech končinách Turecka je samozřejmě nutné počítat s jistou dávkou chaosu, který v podání obyvatel Turecka přechází v pro nás poněkud podivný řád, jehož pravidla budeme chápat jen s obtížemi.

Server Mobil.cz je především o mobilních komunikacích, takže vám dnes nabídneme pohled na mobilní telefonování v Turecku a přidáme několik postřehů, jak dovolenou v Turecku prožít co nejlépe a třeba i levněji. V Turecku v současné době působí čtyři sítě mobilních telefonů, všechny ve standardu GSM. Dvě největší, Turkcell (260-01) a Telsim (260-02) nabízejí mobilní služby již několik let a především ta první patří do první desítky světových GSM sítí podle počtu aktivních zákazníků. Oba dva operátoři provozují své sítě především v pásmu 900 MHz a v jejich nabídce nechybí jak předplacené karty, tak služby, které zatím standardně nenabízejí ani tuzemští operátoři. Od letošního jara přibyly k těmto dvěma sítím další dvě, z kterých je ale zatím komerčně funkční jen ta s názvem operátora Aria (260-03). Operátor Aycell (260-04) měl zahájit činnost v květnu letošního roku, ale zatím jeho služby nejsou běžně dostupné, i když síť již lze vyhledat. Obě mají přidělena obě frekvenční pásma evropského GSM standardu, ovšem stejně jako u našeho Oskara s výraznou převahou pásma 1800 MHz. Pokrytí signálem u sítě Aria je zatím oproti zavedeným konkurentům slabší a dostatečný signál je pouze ve velkých městech a právě v turisticky atraktivních oblastech. Obě tyto sítě jsou ještě příliš mladé na to, aby je poznaly podle jména současné mobilní telefony, takže počítejte pouze s číselnou informací kódu sítě. V Turecku je v provozu i analogová síť NMT, kterou provozuje státní telekomunikační podnik, ale i zde je tato forma mobilní komunikace již na ústupu a s nabídkou této služby se v Turecku již běžně nesetkáte.

Velké množství uživatelů mobilních telefonů v Turecku poznáte na každém kroku podle hlasitého vyzvánění telefonů, v kterém si domorodci přímo libují, jakožo i v hlasité hudební produkci vůbec. Zřejmě aby okolí vědělo, že majitel není odkázán na telefonní budky, nechá telefon vyzvánět vždy o několik tónů déle, než by bylo nezbytně nutné. Hlasité vyzvánění používají i majitelé přístrojů, kteří ve svém mobilu mají prokazatelně vibrace. Mezi značkami vede jako i jinde ve světě Nokia, které šlape na paty Siemens. Často se ale můžete setkat i se značkami, které v České republice a okolních zemích neseženete.

Roaming

Nejjednodušší možností, jak volat v Turecku či z této země do zahraničí, je pro českého turistu roaming našich operátorů. Tuto službu v zemi půlměsíce nabízí všichni tři naši operátoři, a to jak u tarifních programů, tak u předplacených karet. K dispozici jsou všechny standardní služby, s výjimkou zasílání SMS zpráv u předplacené karty Oskarta, která tuto službu ovšem zatím neumožňuje absolutně. V Turecku mohou svůj mobilní telefon využívat i majitelé tarifních programů Paegasu, kteří mají pouze omezený roaming pod názvem Paegas Holiday Roaming. Ceny za příchozí nebo odchozí hovory a SMS zprávy se podle vašeho operátora mohou výrazně lišit a to především s ohledem na to, do jakého pásma Turecko zařadil. Jako roamingový partneři všech tří českých operátorů jsou v současné době pouze společnosti Turkcell a Telsim. Do sítí Aria a Aycell se zatím přihlásit nelze. Obě sítě zatím nemají s našimi operátory roamingové smlouvy. S ohledem na frekvenční pásmo 900 MHz, které Turkcell a Telsim používají, postačí k návštěvě Turecka pouze jednopásmový telefon.

Příchozí hovory

Bezkonkurenčně nejnižší cenu za příchozí hovor nabízí některé tarifní programy Oskara a Oskarta, kde minuta příchozího hovoru stojí jen 9,98 Kč za minutu. Naopak u předplacené karty Go stojí minuta příchozího hovoru více než desetinásobek této sumy a to 100 Kč! Předplacená služba Twist nabízí v Turecku příchozí hovory za cenu 33 Kč za minutu. U tarifních programů je situace složitější, minuta příchozího hovoru se liší podle vašeho tarifu, a to u všech našich operátorů. Nejlevnější je opět Oskar, který u některých tarifů nabízí cenu 9,98 Kč za minutu. U Paegasu stojí minuta přibližně 25 až 27 Kč za minutu, u Eurotelu se cena pohybuje okolo 33 Kč za minutu.

Odchozí hovory

Ceny odchozích hovorů se rozlišují na hovory v rámci navštívené země, tedy Turecka, a hovory do zahraničí. Hovory v rámci Turecka se dále mohou rozlišovat podle toho, jestli budou uskutečněny v rámci navštívené sítě, či do jiné mobilní sítě a na pevné linky. Posledním limitním faktorem určujícím cenu za minutu hovoru může být denní doba, kdy bude hovor uskutečněn. Rozpětí cen je veliké, ale u tarifních programů je možné uvézt cenu za minutu vnitrostátního hovoru v průměru okolo 25 Kč (od 16 Kč do přibližně 33 Kč) a při hovoru do České republiky zaplatíte za minutu přibližně 55 až 65 Kč. U předplacených služeb je minuta hovoru v systému callbacku většinou ještě výrazně vyšší než u tarifních programů. Nevýhodné je volání v rámci navštívené země, kde cena za minutu hovoru převýší i cenu za hovor do České republiky. Rekordmanem v negativním slova smyslu je opět Eurotel se službou Go, kde minuta hovoru do ČR bude stát 110 Kč. U předplacených služeb je nutné počítat i se sestavovacím poplatkem 15 Kč, který je nutné přičíst vždy k první minutě hovoru.

SMS zprávy

Jak již bylo uvedeno, vyjma Oskarty můžete v Turecku s českou SIM kartou vesele posílat SMS zprávy. Cena za jednu zprávu bude stejná bez ohledu na to, kde se nachází její příjemce. Všeobecně platí, že pro majitele tarifních programů se vyplatí posílat SMS zprávy ze sítě Telsim, kde u Paegasu a Oskara stojí zhruba polovinu toho, co u Turkcellu (cena přibližně 5/10 Kč). U Eurotelu se cena liší minimálně a to 9,40/9,90 Kč za jednu SMS zprávu. U předplacených služeb je cena stejná bez ohledu na zvoleného operátora. Z Twistu vás jedna SMS bude stát 10 Kč, z Go karty 18 Kč.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách vašeho operátora, popřípadě dotazem na jeho infolince. Z přehledu je jasné, že především majitelé Go karet mají ceny za hovory a SMS zprávy v Turecku velmi drahé. Naopak příchozí hovory na Oskartě a některých tarifních programech Oskara jsou překvapivě výhodné. V praxi je nutné počítat s nepravidelnou absencí identifikace příchozího hovoru, která často není dostupná u Telsimu, ovšem někdy se i u tohoto operátora číslo zobrazí. U všech typů českých SIM karet funguje vše tak, jak má, a není nutné předpokládat jakékoliv problémy. Pokud máte z různých důvodů v úmyslu využívat mobilní telefon v Turecku častěji, můžete si vybrat z nabídky tamních předplacených karet.

Turecké předplacené služby

Všichni tři současní aktivní turečtí operátoři nabízejí předplacené služby. Nabídka je poměrně široká a třeba Telsim má tři různé předplacené programy. Koupě předplacené karty či sady – tedy telefonu a SIM karty - je v Turecku záležitostí pevných nervů a trpělivosti. Problém není v dostupnosti prodejních míst, těch najdete všude velké množství, a to bez ohledu na velikost navštíveného města. Samozřejmě ve velkých městech je nabídka daleko větší, ale i v menších vnitrozemských městech je nabídka prodejních míst dostatečná. Naopak, ve větších aglomeracích nebudete vědět, z kterého obchodu si vybrat. Pro návštěvníky Turecké Riviery doporučuji návštěvu antalyjské ulice Adnan Menderess Bulvari, kde na několika kilometrech najdete více než 300 obchodů s mobilními telefony a službami. Obchody jsou pěkně vedle sebe a jen občas jejich kontinuitu naruší vetřelec s nabídkou potravin nebo jiného sortimentu. Ke koupi předplacené karty je potřebný doklad totožnosti, tedy cestovní pas.

Problémy nastanou v momentě zájmu o konkrétní zboží. Informační materiály většinou chybí a nebo jsou pouze v tureckém jazyce, který není podobný žádnému evropskému. Jedinou jeho výhodou je, že je vyveden v latince. Také schopnost prodavačů rozumět některým světovým jazykům je místně velmi omezena. Všeobecně platí, že v místech s větší koncentrací turistů je možné použít pro domluvu angličtinu, němčinu a překvapivě často i ruštinu. Dalším problémem je informace o ceně služby či telefonu. Díky hyperinflaci nejsou v obchodech a ani na webových stránkách operátorů uvedeny ceny, které se téměř každý týden mění. Na začátku července, při kurzu 1 USD = 1 300 000 TL (Turecká Lira), stál základní balíček předplacené služby Telsim a Turkcell 20 000 000 TL, tedy přibližně 15 a půl amerického dolaru. Předplacená služba operátora Aria stála o 5 milionů TL méně. V turistických střediscích můžete narazit na zdatné obchodníky, kteří díky absenci běžných informačních materiálů a ceníků cenu SIM karty navýší ve svůj prospěch. Díky velké konkurenci se vyplatí obejít několik prodejen a zjistit, jaká je aktuální cena. Pokud nemáte potřebu třímat v ruce svazek stotisícových a milionových bankovek, které mají bez výjimky na lícní straně portrét zakladatele moderního Tureckého státu Kemala Atatűrka, tak můžete bez problémů využít svoji platební kartu. Většina i těch nejmenších tureckých obchodů vlastní on-line platební terminály, takže své uplatnění najdou bez problémů i neembosované platební karty, samozřejmě s platností pro použití v zahraničí. Stejně tak v Turecku najdete daleko více bankomatů než v České republice, takže místo chození do směnárny stačí vybrat ten s nejhezčím logem banky. Obsluha je díky menu v angličtině bezproblémová a vyhnete se rychlému přepočítávání nul na bankovkách a směnárenských tabulích při výměně ve směnárně. V menších směnárnách a na poštách je výměna peněz bez poplatků, v bankách vám bude poplatek stržen automaticky, ale výsledek bude velmi podobný. V mnoha obchodech velkých měst a turistických středisek můžete také platit přímo markami a dolary, ale výhodnost takto provedené platby může být sporná, ve prospěch turecké měny.

Předplacená služba operátora Turkcell – Hazir Kart

Největší turecký operátor Turkcell nabízí předplacenou službu pod názvem Hazir Kart. Základní balíček, který obsahuje SIM kartu a stírací kupón, stojí 20 000 000 TL, tedy v přepočtu asi 635 Kč. Stírací kupón má hodnotu 100 kreditů, což aktuálně značí 4 400 000 TL (150 Kč). Zde je nutné připomenout, že všechny turecké předplacené služby mají stírací kupóny označeny počtem kreditů a ne cenou. Důvodem je již zmíněná hyperinflace. Často se cena hovoru uvádí jen v jednotkách a ne ve finančním obnosu. Uváděné ceny platí pro začátek července a v průběhu léta se mohou změnit, ovšem stejně jako kurs turecké liry, takže výsledná cena by měla být téměř stejná.

Dobíjecí kupóny mají hodnotu 100, 250, 500, 750 a 1000 jednotek, tedy od 4,4 milionu do 37 milionů TL a je možné je zakoupit i mimo specializované prodejny, jako třeba na poštách, v trafikách nebo potravinářských obchodech. V síti některých bankomatů je možné zvolit i tento moderní způsob zvýšení svého konta. Platnost kreditu je u všech kupónů stejná a činí 90 dní, po které je možno volat, a dalších 120 dní, které lze ale využít jen pro příjem hovorů. K dispozici jsou dva tarifní programy, standardní a víkendový. Víkendový má vyšší ceny v rámci sítě přes týden a logicky téměř poloviční o víkendu, ale mimo vlastní síť je cena po celý týden o něco vyšší než v normálním tarifu. Víkend podle Turkcellu začíná o páteční půlnoci a končí minutu před začátkem pondělí.

Ceny hovorného jsou následující:

Turkcell takt cena TL/min cena Kč/min Standardní tarif: V rámci sítě 6 sec 474 476,00 TL 15,00 Kč Ostatní vnitrostátní 6 sec 474 476,00 TL 15,00 Kč Do ČR 3 sec 948 951,00 TL 30,00 Kč SMS 2 kredity 2,80 Kč WAP víkend 2 kredity 2,80 Kč WAP prac. dny 15 sec 4 kredity 5,60 Kč Hlasová schránka 30 sec 189 790,00 TL 3,00 Kč Tarif víkend: V rámci sítě prac. dny 1 min 521 923,00 TL 16,50 Kč V rámci sítě víkend 1 min 521 923,00 TL 16,50 Kč Ostatní vnitrostátní 1 min 284 685,00 TL 9,00 Kč

U cen SMS zpráv a WAPu vychází cena za zprávu či minutu spojení podle toho, jaký dobíjecí kupón použijete. V tabulce uvedená cena platí pro kupón s nejnižší hodnotou. Takže výsledná cena může být ještě nižší. Další informace na http://www.turkcell.com.tr

Klasické předplacené sady, jak je známe u nás, Turkcell nenabízí. K předplacené sadě si stačí vybrat telefon z jeho nabídky, který by podle všeho neměl být blokovaný. S touto informací ovšem zacházejte opatrně, nebylo možné vyzkoušet všechny modely z nabídky Turkcellu, ale ty zkoušené blokovány nebyly. I prodavači na dotaz ohledně Sim locku jen nechápavě kroutili hlavami. Ceny přístrojů nejsou příliš atraktivní, ale nejsou ani výrazně předražené. Sortiment je velmi široký a liší se podle konkrétní prodejny, stejně jako ceny. Rozdíl v ceně může činit i 15 procent. K dispozici jsou i velmi exotické značky jako Kenwood, Aselsan, Telit nebo Maxon. Pokud byste si chtěli přivézt telefon domů, včetně běžných modelů, je nutné počítat s tím, že s největší pravděpodobností nebude podporovat český jazyk. Z nabídky Turkcellu si můžete koupit třeba Ericsson A2618 za 3000 Kč, Sagem MW926 za 2400 Kč nebo Nokii 3310 za 5900 Kč.

Předplacená služba operátora Telsim – OX Kart, FIX Kart, Praktik Hat

Předplacená služba operátora Telsim nabízí tři samostatné typy předplacené karty. Všechny tři karty stojí v základním balíčku 20 000 000 TL (635 Kč) a mají kredit přednastavený na 100 bodů. Bohužel informace u Telsimu jsou jen velmi povrchní, a to hlavně co se cenových relací týče. Dobíjecí kupóny mají hodnotu 200, 400 a 600 bodů, jako bonus je ke kupónům přidáno 10, 20 a 30 % bodů z hodnoty jednotlivých kupónů. Jeden kreditní bod představuje přibližně 6 sekund hovoru. Dobíjení je možné i pomocí bankomatů a webu operátora http://www.telsim.com.tr . Jednotlivé předplacené služby se liší strukturou cen hovorného podle denní doby. Minuta vnitrostátního hovoru bez ohledu na to, kam je směrován, stojí přibližně 470 000 TL, tedy asi 14,90 Kč. V případě víkendových tarifů cena za minutu vnitrostátního hovoru klesne zhruba na polovinu. Cena hovoru do ČR není na webu operátora nikde uvedena, ale podle přímého dotazu na infolince operátora odpovídá ceně takovéhoto hovoru podle ceníku Tureckého Telekomu s přirážkou 25 %. Bohužel přesnou sumu nebyli operátoři schopni uvést. Při pátrání ve značkových prodejnách se uváděné sumy pohybovaly v přepočtu mezi 27 až 35 Kč za minutu. Cena za SMS zprávu je oproti tomu známa zcela přesně, stojí 94 000 TL, tedy tři koruny. Předplacené služby Telsimu nabízejí WAP a kompletní datové přenosy s cenou za minutu přenosu stejnou jako za minutu vnitrostátního hovoru, tedy okolo 15 Kč. Telsim na svých pre-paidech nabízí i roaming, který je ale účtován jako roaming na tarifních programech a vyžaduje aktivaci ve značkových prodejnách. Roaming je ovšem plný, bez nutnosti callbacku. Aktivační balíček ještě na začátku prázdnin obsahoval 10 SMS zpráv zdarma, ovšem oficiálně akce končila s koncem letošního června.

I Telsim nabízí k předplacené sadě možnost dokoupení telefonu, ale v tomto případě již byla více než polovina zkoušených telefonů blokována pouze pro jeho SIM karty. Všechny ostatní poučky ohledně telefonů platí u Telsimu stejně jako u Turkcellu. Výběr přístrojů je velký a není problém narazit na exotické modely. Výběr se prodejna od prodejny liší, stejně jako některé ceny. Jako příklad poslouží například Alcatel 301 za 120 milionů TL (3800 Kč), Kenwood EM618 za 39 000 000 TL (jen cca 1250 Kč), Sony CD5 za 59 milionů (1900 Kč), ale třeba i Nokii 8850 za více než půl miliardy lir, což je v přepočtu přes 17 tisíc Kč.

Předplacená služba operátora ARIA

Předplacená služba nejmladšího operátora Aria nemá žádný jednoznačný název a na rozdíl od konkurence nabízí Aria klasické předplacené sady. Samotný startovní balíček je ze všech tureckých možností nejlevnější, stojí 15 000 000 TL (475 Kč), ale s jeho koupí budete mít největší problémy. Obchody s nabídkou Arie jsou zatím spíš ve větších městech a i jejich penetrace nedosahuje nabídky konkurence. Startovní balíček je nabit na 100 kreditů, které měly aktuálně hodnotu 4 800 000 TL (150 Kč). Dobíjecí kupóny mají hodnotu 100, 250, 500, 750 a 1000 bodů, jejichž cena se odvíjí od hodnoty startovního kreditu. Dražší kupóny nejsou nijak cenově zvýhodněny. Minuta vnitrostátního hovoru stojí z Aria karty 475 000 TL ( 14,90Kč), ale na jedno vámi zvolené číslo můžete volat za cenu 119 000 TL – 3,80 Kč. Další bonus získáte po provolání 55 minut měsíčně, za což obdržíte pět minut volání zdarma. SMS zprávy jsou u Arie nejlevnější, odeslání jedné stojí 75 000 TL, tedy velmi přijatelných 2,40 Kč. Hovor do České republiky by z Arie měl stát něco málo přes 30 Kč za minutu, ale zde stejně jako u Telsimu platí, že dohledat přesnou informaci je téměř nadlidský úkol. Na uvedené informaci se shodli prodavači v pěti navštívených značkových prodejnách Arie. Infolinka bohužel nevěděla. Další informace je možné získat na webových stránkách operátora www.aria.com.tr

Datové přenosy u předplacené služby Arie stojí 150 000 TL za minutu, což je v přepočtu 4,80 Kč. Platnost kreditu by měla být jeden rok, ale tuto informaci berte bez záruky. Předplacené sady obsahují startovní balíček, který je popsaný výše, a mobilní telefon. Přístroje mohou být blokovány, na tuto otázku totiž prodávající nebyli schopni odpovědět a pro vyzkoušení nabídnuté telefony byly pouze vzorky, jež SIM lock neměly. Výběr telefonů v sadách je velký, nabízeny jsou přístroje od Ericssonu, Nokie, Siemensu a Telitu. Cena zahrnuje jak telefon, tak Sim kartu a kredit. Nejlevnější je za 2800 Kč Telit GM 810 ES, na druhé straně nabídky si můžete vybrat mezi komunikátorem Ericssonem R380s a třeba Nokií 8850, když cena za oba dosahuje téměř 21 000 Kč. Zajimavý je druhý Telit v nabídce, model GM 910i, který při 100 gramech váhy má vestavěné stereo FM rádio včetně RDS systému. Cena sady s tímto telefonem je cca 4800 Kč.

Zhodnocení:

Kdo na dovolené nebude mobil nijak výrazně potřebovat, vystačí se svojí českou SIM kartou, snad s výjimkou Go karty Eurotelu, kde se koupě turecké pre-paid karty vyplatí již po pár minutách příchozího hovoru. Kdo se na dovolené bez častějšího použití mobilního telefonu neobejde, tak by o koupi předplacené karty měl zauvažovat. Příchozí hovory jej nebudou stát vůbec nic, odchozí vnitrostátní hovory sice moc výhodné oproti roamingovým cenám nejsou, ale volání do ČR už úsporu peněz přinese. Ceny SMS jsou také o málo nižší než u českých tarifů v roamingu. Jako alternativu je možné použít i místní telefonní karty do telefonních automatů, které jsou bez problémů k dostání na poštách označených logem PPT. A právě u pošty jsou většinou umístěny i telefonní budky. Poštu najdete i v malých obcích, ovšem musíte počítat s delší polední pauzou. Všichni tři operátoři mají spuštěnu službu CB info (Cell Broadcast), která na kanále 50 nabízí aktuální informace o vaší poloze. Služba funguje perfektně a rozlišuje i městské části. Ve spojení s mapou by jste se nemuseli ztratit.

Další rady

Turecko je z našeho pohledu velmi atraktivní země, která nabízí příznivé ceny služeb a i samotné zájezdy českých cestovních kanceláří do této země patří k těm levnějším. Ačkoliv je hlavním náboženstvím v Turecku Islám, tak politické uspořádání země je bez vlivu náboženských dogmat známých z jiných islámských zemí. Především mládež se od té evropské vůbec neliší a to jak oblečením, tak stylem života. Zahalené dívky nepotkáte a naopak téměř polovinu policejního sboru tvoří příslušnice něžného pohlaví. Přesto je nutné dodržovat určitá pravidla, a to především při návštěvě náboženských objektů, nebo při snaze evropských dam odhalit na pláži poprsí, což se v Turecku společensky nehodí.

Pokud nechcete trávit dovolenou jen na pláži, tak před výběrem fakultativního výletu od vaší cestovní kanceláře si projděte nabídku místních cestovních agentur, které nabízejí identické služby za polovinu nebo i jen třetinu ceny. To samé platí při pronájmu auta, kdy běžně inzerovaná cena českých cestovek, 50 USD na den za turecký Fiat Siena či Renault Clio, je přibližně o třetinu vyšší. Nezapomeňte se ujistit o kompletním pojištění! Nepříjemností je aktuální zdražení pohonných hmot, které jsou již dražší než u nás doma. Levné cestování nabídnou místní autodopravci, kteří provozují jak dálkové spoje, tak místní dopravu, včetně té městské. Ceny jsou pevně stanoveny, stejně jako trasy, na kterých se ovšem zastavuje kdekoliv jen na mávnutí. Městská doprava stojí asi 10 Kč za jízdu, spoje jsou označeny čísly linek a mají uveden i přehled trasy. Dálkové spoje vás přepraví přes půl Turecka za pouhých 8 až 10 dolarů relativně moderními a klimatizovanými autobusy. Jejich výchozím bodem je autobusové nádraží, které najdete většinou v centru každé obce.

Jako suvenýr se z Turecka nejčastěji vozí šperky a různé druhy textilu. V případě zlata platí smlouvat a smlouvat. Cena za gram čtrnáctikarátového zlata se reálně pohybuje okolo 17 až 22 marek za gram v závislosti na náročnosti a velikosti šperku. Fajnšmekři toužící po diamantech a dalších drahých kamenech však musí počítat s cenou daleko vyšší – kvalitu brusu pozná jen dobře vycvičené oko. Všeobecně platí, že v turistických střediscích jsou ceny vyšší, a proto je za nákupy lepší zajet do velkých měst a i zde se spíš vyhnout bazaru, kde i přes úspěšné smlouvání zaplatíte více než v kamenných obchodech, jejichž klientelou jsou především místní obyvatelé. Nesmlouvá se také v prodejnách potravin a obchodech s mobilními telefony. Ovšem kdo to nezkusí, nic nezíská.

Pokud se do Turecka chystáte, přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou dovolenou, krásné pláže a čisté moře. Signál tureckých operátorů bude zajisté všude tam, kam se v Turecku vydáte.