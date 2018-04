Turbo mobil od Motoroly – recenze Motorola Maxx V6

Pokud se některému výrobci povede model, který zlomí prodejní rekordy, můžeme vzít jed na to, že se s ním budeme setkávat tak dlouho, až nám poleze krkem.

A RAZR byl (a vlastně dodnes je) skutečný prodejní hit, vždyť se jeho prodeje počítají v milionech. Takže se není co divit, že od té doby už jsme ho tady měli v několika vydáních.



Motorola RIZR Z3, její dražší sestra KRZR K1 a další z moderní řady "žiletek" - Motorola Razr XX

Další z dlouhé řady nástupců populárního RAZRu tentokráte přináší HSDPA rychlostí až 3,6 Mb/s.

Na druhou stranu k dobru vývojářům Motoroly musíme dodat, že – alespoň co se týká RAZRu – se nevydali cestou stálého ztenčování, ale spíše do původní modelu postupně přidávali nové funkce a vylepšení. Přesně tímhle směrem uvažovali, když se rodil Maxx V6, který odstraňuje jeden z největších nedostatků původního modelu, tedy absenci rychlejších datových přenosů. Nutno dodat, že v případě Maxx V6 se do toho dali pořádně.

Vzhled a konstrukce

Jen těžko se dalo u RAZRu vymyslet něco nového, aby to byl stále RAZR. Ačkoli, ne tak docela. Přece jen pár novinek najdeme. Stále se jedná o véčkovou konstrukci, která Motorole tak dobře jde. Stále je tu onen typický hrb v dolní části, díky němuž vypadá telefon v zavřeném stavu velmi kompaktně, přesto se dá docela pohodlně otevřít jednou rukou.

Kloub působí poměrně stabilně, nevrže, neskřípá a zdá se, že problémy s ním ani při delším používání nebudou. Celkově vypadá dílenské zpracování poměrně dobře, jen na zadní části byly odkryté dva šroubky a vůbec uchycení na zadní části zmíněného hrbu bylo volnější. K testu jsme ale získali prototyp, nikoli finální vzorek. A vzhledem k velmi dobře zpracovanému zbytku telefonu bychom asi dovolili tipovat, že tenhle problém u prodejní verze nebude.

Velmi příjemné na dotek je jemné pogumování okrajových částí telefonu. Na rozdíl od kovového RAZRu tenhle telefon působí hodně příjemně a navíc ani v zimě nestudí. Velmi dobře vypadá kompletně zrcadlové horní víko, v němž se kromě očekávaného displeje ukrývají i LED světla v podobě dvou čar při okrajích a podsvícené logo Motorola. Tyto LED nám mohou například třemi různými způsoby ohlásit příchozí hovor či zprávu. Další diody skrývají ještě jedno překvapení, ale o tom až později.

Přirozeně drobnou nevýhodou takto pojatého víka je fakt, že jakýkoli dotek je na něm okamžitě vidět. Když budete toužit získat něčí otisk prstu, zřejmě vám to udělá radost, ale jinak vás časté leštění asi nemine. Podle tvrzení zástupců Motoroly by měl být i Maxx vyroben ze speciálního tvrzeného skla a tím odolný proti poškrábání. Přiznáváme bez mučení, že my do skla klíčem neškrábali.

Zajímavým konstrukčním momentem je dvojice fotoaparátů, umístěných na obě strany displeje. Když se pak telefon otevře, větší objektiv doplněný světelnou diodou se ocitne na zadní straně a slouží k fotografování. Ten menší, který je v zavřeném stavu na zadní straně, pak slouží pro videohovory, případně pro autoportréty. Jedinou chybou téhle zajímavé konstrukce je fakt, že hledáček fotoaparátu je až nepříjemně blízko prstům, které obvykle při focení leží někde u horního okraje spodní části.

Fyzické rozměry se oproti původnímu modelu téměř nezměnily – Maxx V6 má rozměry 104 x 53 x 15 mm a váží 105 gramů. To znamená, že trochu narostl do výšky a trošku přibral – 1 mm na tloušťku a 10 gramů váhy. Původní RAZR má rozměry 98 x 53 x 14 mm a váží 95 gramů.

Displej a klávesnice

Displeje má Motorola tradičně velmi dobré. A v tomhle směru Maxx rozhodně nezaostává. Vnitřní displej je – ostatně jako u celé řady – slušně veliký. Má rozměry 33 x 45 mm a tedy úhlopříčku 2,2“, což není rozhodně špatné. Pracuje v rozlišení 240 x 320 bodů a dokáže zobrazit 262 144 barev. Je sice pravda, že některé nové modely už nabídly 16 milionů barev, ale musíme konstatovat, že při běžném používání nějaký výrazný rozdíl mezi Maxx V6 a takovou Nokii 7390 téměř nezaznamenáte. Pravda je, že Maxx působí velmi dobře i díky poměrně vysokému jasu a kontrastu.

Naopak externí displej je trochu zklamáním, zůstal stále poměrně malý, má rozlišení 128 na 160 bodů a úhlopříčku pouhých 1,3“. Přitom do horního víka by se vešel displej výrazně větší, navíc se jedná sice o TFT, ale vadil nám jeho malý kontrast.

Vnitřní klávesnice je téměř u všech nových Motorol stejná, klávesy jsou opět v jedné rovině, z níž vystupují plastické číslice. Každá řada je přitom zespodu ohraničena plastickou hranou. Samotné alfanumerické klávesy jsou dostatečně veliké a reagují přesně. Mají sice menší zdvih, ale vyrovnávají to o něco větším odporem.

Nad dvanáctkou alfanumerických kláves se nachází sedm funkčních kláves, doplněných čtyřsměrným kolečkem s potvrzovací klávesou ve středu. Tady už je to s místem trochu horší, a přestože opět k přesnosti reakce kláves nelze nic moc dodat, lidé se silnějšími prsty se budou muset mít trochu na pozoru.

Hlavně stisk středové klávesy nijak pohodlný není. Další funkční klávesy se nachází – jako u ostatních RAZRů – na bocích horní části. Jsou celkem tři – vlevo najdeme klávesy pro regulaci hlasitosti a jednu funkční klávesu, vpravo pak druhou.

Při otevřeném telefonu obě klávesy spustí foťák, pokud je telefon zavřený, spustí pravá foťák (a externí displej je pak hledáčkem), levá hudební přehrávač. Jakmile při zavřeném telefonu aktivujeme hudební přehrávač, objeví se nám v zrcadlové ploše tři senzorová nová tlačítka pro ovládání hudby.

Pokud jde o ovládání telefonu, asi teď pořádně šťouchnu do vosího hnízda, menu Motorol je v Česku prokleté, nějak moc nechápu, kdo s tím v dávných dobách začal. Ale každá recenze Motoroly obvykle pohanění menu musela věnovat aspoň pár řádek. Přitom tohle menu není zase až tak špatné, ano, je jiné než Nokie, ale je opravdu horší? Pokud si totiž Motorolu dobře nastavíte, máte většinu používaných funkcí na jeden či dva doteky. Uznávám, že nastavování telefonu se věnuje málokdo a to bude možná ten problém.

Ostatně od dob prvních véček udělala Motorola také slušný pokrok. Dnes už má možnost použít směrové klávesy pro přístup k nejpoužívanějším funkcím řada telefonů, ale Motorola je měla jako jedna z prvních. Když přidáme dvě softwarové klávesy, rychle se dostaneme k šesti položkám menu. A ruku na srdce, kolik jich používáte denně?

Jinak samotné menu je dnešní klasika – můžeme si ho nechat zobrazit jako seznam nebo v obligátní ikonové mřížce, v tomto případě v konfiguraci 3 x 4. Ikony se mohou někomu líbit, někomu ne. Ale struktura menu je v celku logická, některé funkce jsou dokonce dublovány tak, abychom je našli tam, kde by měly být.

Baterie

Motorola je dodávána s Li-Ion baterií s kapacitou 940 mAh, ta by podle specifikace měla vydržet zhruba 375 hodin v režimu stand-by (350 při 3G) nebo 3 hodiny hovoru (2,5 při 3G). Vzhledem k tomu, že i baterie v telefonu byla označena jako inženýrský vzorek, netroufneme si vyslovovat konečný soud.

Přesto, nějakých 15 dní je opravdu jen ideální stav. Ačkoli na dnešní poměry se V6 držela docela dobře – při intenzivnějším používání vydržela nějaké čtyři dny. Výsledky ale poněkud ovlivňuje to, že Motorola se dobíjí přes USB port, takže pokud ji připojíte k počítači, částečně dobíjíte baterii. Při takovémto používání vydržela asi týden.

Telefonování a zprávy

Jak už z předchozích charakteristik vyplynulo, Motorola RAZR Maxx V6 podporuje 3G (konkrétně WCDMA), takže kromě klasických hlasových hovorů nabídne i videohovory, pak přijde ke slovu ona druhá kamerka s rozlišením VGA. Telefonní seznam pojme 1 000 kontaktů, každý může mít hned několik telefonních čísel, a samozřejmě i fotku. K tomu adresu, e-mail a oblíbené narozeniny. Kontaktu můžeme také přidat vyzvánění – MP3 nebo MIDI. Můžeme si vybrat, jestli chceme zobrazovat kontakty na SIM, v telefonu nebo obojí.

Když jsem pochválil menu, telefonní seznam pochválit nemohu. Sice už se dá vyhledávat podle víc písmen a ne jen podle prvního, jak tomu bylo u nedávných modelů, ale přetrvávající zobrazovaní všech čísel – tedy ne jen kontaktu a teprve v jeho rámci jednotlivá čísla – činní telefonní seznam v Motorolách nepřehledným.

Do paměti se vejde zhruba 100 zpráv, konkrétní údaj se nám ale zjistit nepodařilo. Pro psaní zpráv Motorola bohužel stále používá nepříliš komfortní iTAP. Naopak docela příjemné je, že když prediktivní text vypnete, telefon nabízí už použitá slova, která jde jednoduše stiskem klávesy doleva přijmout.

Psaní to docela zrychlí a na rozdíl od iTAPu a vlastně i T9 to nezdržuje. Nepříliš praktické ale je přepínání mezi režimem psaní a číslicemi. Pokud chcete napsat – tak jako u většiny jiných značek – číslici delším stiskem klávesy, přepnete se do režimu čísel a na znaky se musíte vrátit zase dlouhým stiskem.

Kromě SMS telefon pochopitelně zvládne i MMS a EMS, a je tu také jednoduchý e-mailový klient. Ten podporuje základní protokoly a omezeně si poradí i s přílohami. Omezeně, tím myslíme, že můžete přiložit obrázek nebo zvukový záznam. Škoda, tenhle telefon by mohl zvládnout víc.

Zajímavé je, že mezi Java aplikacemi vzorku, který jsme testovali, bylo hned několik aplikací pro zálohování zpráv a telefonního seznamu. Je otázka, jestli jde o finální výbavu. Ale až Motorola tyhle nástroje vyladí a vypustí, budou zajímavým doplňkem.

Data a organizace

Konečně se dostáváme k tomu, nač se těším od začátku tohoto textu. K datovým přenosům. Je sice trochu škoda, že Motorola jako jediný výrobce pořád trvá na tom, že software k telefonu je placený a to včetně ovladačů. Přitom právě síla tohoto modelu je ve spojení s počítačem. Ale třeba budeme u finálního balení příjemně překvapeni.

MotoRAZR Maxx totiž podporuje 3G, to už víme, ale také HSDPA, a to dokonce ve variantě s maximální rychlostí 3,6 Mb/s. Bohužel jediný český operátor s podporou HSDPA – O2 – má stejně maximální rychlost omezenu na 1,8 Mb/s. Ačkoli my jsme při testech v centru Prahy dosáhli maximálních rychlostí kolem 800 Kb/s. To ale na mobilní připojení vůbec není špatné, a rychlosti kolem 1 Mb/s jsou pro běžnou práci naprosto dostatečné.

Zajímavé je, že telefon dovolí manuálně přepínat standardy sítí – můžeme ho nechat volit automaticky, a nebo přepínat mezi Evropou, Amerikou, Asií a právě sítí WCDMA 2100. Pokud ale uděláte poslední volbu a nebude k dispozici 3G síť, telefon se bude tvářit, že nemá signál.

Kromě 3G je ve výbavě také podpora GPRS a EDGE, v obou případech Class 10. Je trochu Škoda, že chybí wi-fi, do tohoto telefonu by se hodilo. S počítačem můžeme Maxx propojit pomocí USB kabelu a také přes Bluetooth.

V telefonu je integrovaný web/WAP prohlížeč Opera 8, který je ve spojení s HSDPA opravdu velmi svižný. Poměrně korektně dokázal zobrazit nejen všechny WAP stránky, ale také většinu webových stránek. Ačkoli máme trochu pocit, že Javová Opera Mini přece jen dokáže web lépe přizpůsobit displeji telefonu.

V každém případě, Maxx V6 podporuje Javu MIDP 2.0, takže není žádný problém si Operu Mini i další aplikace přidat. Uživatelská paměť v telefonu je totiž 50 MB a lze ji doplnit paměťovou kartou MicroSD až do kapacity 2 GB. To už je dostatečné, zvlášť, když telefon – aspoň s firmware co máme k dispozici – dovoluje instalovat i na kartu.

Motorola pochopitelně nabídne kalendář, ten je na slušné úrovni. Nenabídne sice tolik komfortu jako smartphony, ale jinak pro běžné plánování času naprosto stačí. Jen popisek místa je omezen 64 znaky, což může být někdy málo. Jinak ale kalendář zvládne opakované události, stejně jako celodenní a funguje i připomínač. Kalendář dovoluje denní, týdenní nebo měsíční náhled nebo přehled zapsaných událostí.

Kromě toho máme k dispozici jednoduchou, ale dobře ovladatelnou kalkulačku spojenou s konvertorem měn a také budík. Možná až příliš jednoduchý, umožňující jen jednorázové buzení. Ale aspoň, že funguje i při vypnutém telefonu.

Zábava

Už jsme se zmínili o MP3 přehrávači, přesněji o hudebním přehrávači, protože přehraje formáty MP3/AAC/AAC+. Navíc plně podporuje i DRM, takže ho můžeme použít i pro přístup k T-Mobile Play. Škoda, že u tohoto operátora chybí HSDPA, stahování hudby by s tímhle telefonem bylo dokonalé.

Jak už jsme prozradili, přehrávač lze aktivovat i při zavřeném telefonu, pod displejem se pak objeví trojice modrých senzorových kláves. Přehrávač podporuje ID3 tagy a ovládá se poměrně pohodlně – můžeme hledat podle alba, interpreta či procházet jednotlivé skladby, prostě, tak jako u běžného MP3 přehrávače. Motorola navíc podporuje stereo Bluetooth profil (A2DP), takže můžeme poslouchat i s Bluetooth sluchátky bez drátů.

I přítomnost foťáku už jsme prozradili, k dispozici je 2 Mpix (1 200 x 1 600 bodů) s automatickým ostřením. I když ostření funguje tak trochu zvláštně, ostří se totiž rovnou, takže neexistuje namáčknutí jako u Nokií či Sony Ericssonů. Fotky ale vypadají poměrně obstojně, a to dokonce i za horších světelných podmínek. Příjemné je i uživatelské rozhraní foťáku, v němž lze pomocí kruhové čtyřsměrné klávesy přepínat mezi jednotlivými parametry.

I o podpoře Javy už jsme mluvili. V dodaném vzorku byly 3 Java hry, včetně docela zajímavého Sudoku. Ale tahle výbava se ještě může změnit.

