Tungsten X či recenze programu PocketMechanic na správu karet (Týdenní přehled)

období pondělí 12. září - pátek 16. září

pondělí

Mluvící hodiny, časovač či multiplatformní šachy (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Batti zobrazuje stav baterie pomocí linky v horní části obrazovky. Downloader stáhne jakýkoliv soubor přes HTTP či FTP, Resco Locker zase umožňuje uzamknutí aplikace v paměti.

úterý

Pocket Mechanic - zdatný údržbář paměťových karet (recenze programu)

Chcete o své paměťové kartě vědět vyčerpávající informace? Chystáte se nějakou koupit a rádi byste si byli jisti, že je bez chyb? Pak neváhejte alespoň vyzkoušet program Pocket Mechanic, který umí s kartami doslova kouzlit.

středa

Sci-Fi Bar - Today plug-in, který musíte mít (popis programu)

Pokud hledáte zajímavý plug-in do Today, určitě byste neměli opomenout Sci-Fi Bar. Kromě zajímavého vzhledu nabízí také info o stavu baterie či paměti, hodiny nebo kalendář.

Dell AximX50v s taktem 1GHz, crash test iPodu nano či Duke3D na palmu (Palmareport)

Jak dopadl nový iPod v důkladném testu?; Dell AximX50v lze přetaktovat až na 1 gigahertz, stačí změnit pár nastavení; Po Doomu, Quaku či Hexenu se dočkal portace na palm také Duke Nukem; Samsung chce nahradit pevné disky flash paměťmi.

čtvrtek

Připojte se z telefonu vzdáleně na PC či si vytvořte zdarma pozadí na displej (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Magic Wallpaper vám pomůže s vytvořením pozadí pro displej vašeho telefonu. Amante je novým prohlížečem obrázků z internetu, MP3 BASE je další z řady hudebních přehrávačů a iMOKA umožňuje vzdálené připojení z telefonu na PC.

Tungsten X a Zire 22 - jsou tohle nové palmy? (šeptanda)

Na internetu se objevily nové informace o možném nástupci Tungstenu T5 a low-endu Zire 22. Zajímají vás specifikace a fotky zařízení?



pátek

Zachraňte Zemi před nárazem asteroidu nebo ulovte legendárního vlka (Hry do kapsy 161)

Co nás čeká v pravidelné páteční příloze Hry do kapsy? Představíme si novou verzi balíku solitarových her, zachráníme malého anděla, zahrajeme si na PalmOS starou legendu Duke Nukem 3D a nakonec nakoukneme pod pokličku připravované akce 3D Star Racer.