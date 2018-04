Tungsten X a Zire 22 - jsou tohle nové palmy? (šeptanda)

Server PalmInfocenter včera přinesl vzkřísenou informaci o modelu s kódovým označením Tungsten X. O tom se hodně mluvilo již před několika měsíci, kdy byl nový palm očekáván, nakonec jsme se však dočkali zařízení LifeDrive. Nyní však tajemný X přichází opět na scénu a podle některých informací by mohl nahradit starší zařízení Tungsten T5. To bylo již označeno jako EOL - End of life a jeho nahrazení je plánováno na 11. října.

Co je tedy o Tungstenu X známo?

Jako operační systém by měl být použit PalmOS Garnet v5.4.9

Procesor XScale o taktu 312MHz

Displej o rozlišení 320 x 480 bodů

128MB RAM

802.11b WiFi, Bluetooth 1.2 a SDIO slot

Údajně nemá chybět možnost nahrávání zvuku či fotoaparát.

Hovoří se o ceně $299 USD

Zire 22

Na serveru se objevila také zmínka o zařízení Zire 22. To by svými parametry patřilo do low-end segmentu, displej má mít velikost 160 x 160 pixelů a 32MB RAM. Jakýkoliv rozšiřující slot nemá v zařízení být, ostatně co bychom za $99 mohli chtít.