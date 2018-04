Tungsten W má zpoždění, prodej začne asi 28.2.

Palm už uzavřel dohodu s AT&T Wireless, mobilní sítí v USA, s tím, že prodej Tungstenu W začne v úterý. Zpoždění způsobila neukončená jednání s jedním ze schvalovacích úřadů - PCS Type Certification ReviewBoard. Palm ale chystá zahájení prodeje 28. února, a to prostřednictvím svého on-line shopu, CompUSA a prodejen Franklin Covey.

Vzhůru na nové trhy?

Palm se s modelem Tungsten W pokusí prosadit na stále populárnějším trhu handheldů s hlasovými a datovými přenosy. Předchozí dva bezdrátové typy Palm VII/VIIx a před rokem představený Palm i705 uměly pouze datové přenosy, fungovaly jen v amerických sítích a zůstaly tak trochu za očekáváním. Palm i705 se nyní vyprodává za pouhých 149 USD, přičemž jejich zaváděcí cena byla 450 USD.

V kategorii handheldů s datovými přenosy se prosadily poněkud překvapivě spíše handheldy s klávesničkou, spektakulární je třeba úspěch handheldů RIM od Blackberry.

Tungsten W se dostává na trh nepoměrně lépe vybaven než jeho předchůdci: bude mít barevný HiRes displej, klávesničku, hlasový přenos... tedy přesně to, co jeho předchůdcům chybělo.

Přichází ale na trh, který je zcela jiný. Jednak se dostane do konkurenčního prostředí, na které Palm, Inc. prostě není nejen zvyklý, ale kde není jedním z hlavních hráčů. Navíc se již delší dobu prodávají úspěšné komunikátory Treo 270/300, hlasový přenos umí i Blackberry a Palm nemá například v GSM Evropě žádné kontakty s místními providery - prosadit se zde bude velmi těžké. A to jsme nemluvili o obrovské konkurenci tradičních výrobců mobilů, kteří do svých přístrojů implementují stále dokonalejší organizérové funkce, ať už s PocketPC, SymbianOS, či PalmOS.

I Tungsten W má svoje mouchy...

Určité problémy jsou skryty i v Tungstenu W samotném. Palm, Inc. jej totiž představil už v říjnu 2002 a půl roku je v PDA životě velmi dlouhá doba. PalmOS má být 4.1, což jsou s VZ 33 Dragonballem již přeci jen poněkud archaické parametry pro high-endový model.

Za chybu považuji absenci sluchátka a mikrofonu - nosit s sebou po kapsách headset je trošku nepraktické. Co když mi někdo bude volat a já rychle sluchátko nenajdu?

Parametry Tungstenu W najdete zde.

Cena bude také problém

Cena zařízení je stanovena na 549 USD, což je dnes bezkonkurenčně nejdražší model od Palmu. Cena se sice venku bude snižovat zvýhodněným nákupem a aktivací v rámci předplacených služeb... ale za situace, kdy u nás Palm, Inc nemá ani zastoupení, jsem k možnosti nabídky levného Tungstenu W našimi operátory dosti skeptický.