Tungsten T5 zaujme velkou pamětí

Po dlouhém čekání se nám dostal do rukou očekávaný Tungsten T5. Ačkoliv byla jeho technická specifikace vyzrazena před nějakým tím pátkem, reálná zkušenost z provozu doposud chyběla. V dnešní recenzi se tak pokusíme shrnout nejen fakta, ale take subjektivní reakce, které v nás novinka z produkce firmy palmOne zanechala.

Spousta lidí v T5 vidí následovníka doposud high-endového modelu T3 a to zejména z důvodu, že pořadové číslo je vyšší. Situace je však trochu jiná. Je to jen další model, spíše se klonící k řadě E. Možná by lépe vystihoval situaci, pokud by byl pojmenován jako Tungsten E2. Chybějí mu totiž některé funkce, které by high-end model měl mít. Na oplátku však nabízí jiné, které T3 nemá a může tudíž pokrýt trošku odlišný segment trhu.

Nejprve technické specifikace:

Procesor Intel XScale 416Mhz

Palm OS verze 5.4

256 MB paměti (215 MB je uživateli dostupných a je členěna na dvě části: 160 MB jako interní flash drive (chová se jako paměťová karta) a 55 MB jako klasická paměť RAM

displej TFT s rozlišením 320 x 480 bodů a zobrazením 65000 barev

vestavěný Bluetooth rádiový modul

SDIO slot (nejenom pro paměťové karty SD / MMC)

vestavěný reproduktor a jack 3,5 pro sluchátka

nabíjecí Li-Ion baterie o kapacitě 1300 mAh

rozměry: 11,94 x 7,62 x 1,68 cm a hmotnost 144 gramů

Co najdeme v balení



Krabice červené barvy a krychlovitého tvaru v sobě ukrývá pod vrchní vrstvou manuálů, CDéček a návodných samolepek s tím, jak psát Graffiti 2, také vlastní Palm Tungsten T5. Pod přepážkou, která je pod ním, se skrývá už jen synchronizační USB kabel a napájecí adaptér s výměnnými noži pro různé síťové napětí po světě.

Design a vzhled

Na vzhledu nového Tungstenu T5 se poznamenal předchůdce Tungsten E. Dalo by se říci, že se jedná o sourozence. Jediné, co laik pozná na první pohled, je absence pevné Graffiti plošky a tmavší barva celého skeletu. Ta byla volena mezi grafitovou až temně šedou. Celý obal je plastový, díky kovovým odleskům však byl zřejmě pokoven, jelikož na některých větších plochách drží magnet (může se však jednat o stínící plechy uvnitř). Na rozdíl od stříbrné se tolik neleskne na slunci a také na něm nejsou vidět otisky prstů.

Přední straně dominuje mohutný displej a ve spodní části situovaná HW tlačítka. Ta jsou stříbrná a svojí barvou tak kontrastují s obalem. Jejich význam je už však jiný. Postupně zleva do prava: Home (návrat do Launcheru a přepínání mezi pohledy klasického Launcheru a Favourites), Diář, Adresář, a poslední tlačítko spouští aplikaci Files, ke které se dostaneme v popisu interních aplikací.

Na zadní straně je umístěn reproduktor, resetovací dírka, která se oproti modelům Tungsten T, T2 a T3 zmenšila a tudíž je nutné k resetu použít trn, který je umístěn v čepičce stylusu. Dále jsou zde k nalezení otvory pro uchycení příslušenství a etiketa s výrobním číslem.

Z levé strany Tungstenu T5 nalezneme šachtu pro vložení koženého ochraného flipu displeje. Je pěkně prošit a bezpečně ochrání displej proti promáčknutí. Na druhé, pravé straně, je pouze šachta pro stylus. Ten je kovový s plastovými konci.

Na horní hraně je podle zvyklosti výrobce umístěna šachta pro SD / MMC a rozšiřující SDIO karty, dále za sklíčkem schovaný infračervený port, sluchátkový výstup přes 3,5 stereo jack a zapínací tlačítko. To je na náš vkus poněkud utopené a hůře se mačká. Na druhou stranu - je dobré, že si v kapse Palm omylem nezapnete. Poslední zmínka je o spodní hraně, která byla překvapením nejenom pro nás, jelikož zda nalezneme nový MultiKonektor, tak jak jej nazvali u palmOne. Má podobné uchycení jako PalmUniversalConnector v modelech před ním, obsahuje však navíc malý konektor pro samotné připojení napájecího napětí. Za zmínku také stojí kompatibilita společně s novým PalmOne Treo 650.

Vestavěné aplikace

O aplikacích jako Calendar, Contacts, Tasks a Memos nemusíme asi psát. Spíše se zmíníme o zajímavých novinkách a vylepšeních:

AddIt – touto aplikací si lze vybrat programy, které se při příštím HotSyncu automaticky synchronizují do PDA. Je však nutné mít připojení k internetu, odkud se stahují aplikace určené k instalaci

Bluetooth – samostatná aplikace pro nastavení rádiového modulu. Automatické nastavení připojení k mobilnímu telefonu, internetu přes Bluetooth z PC a synchronizaci přes Bluetooth HotSync

Calc – obyčejná kalkulačka, řeklo by se. Avšak v Advanced mode konečně nalezneme trošku chytřejší verzi, která by na střední škole mohla uspět. Každopádně na legendární a nepřekonatelný EasyCalc nemá

DocumentsToGo - ve verzi 7.0, podporující nativní formáty MS dokumentů

Drive Mode – aplikace, která zpřístupní vnitřní paměť flash (160 MB) jako přenosný disk (Mass storage). Rychlost přenosu je dána verzí USB, který máte na PC

Favorites – aplikace, nebo lépe řečeno další možný pohled na Launcher. V přehledné tabulce naleznete programy, které chcete rychle spouštět. Můžete si je rozřadit tématicky do 4 skupin po 8 aplikacích

Files – obdoba souborových aplikací jako FileZ, McFile atp. Avšak konečně z dílny palmOne a dodávána přímo v ROM, nehledejte v ní však žádné pokročilé funkce jako CreatorID, pohledy do Preferencí a jiné. Užitečnou vlastností je však možnost z této aplikace přímo spouštět dokumenty a media. Např. kliknutím na obrázek se tento automaticky spustí ve Photos, nyní nově označované jako Media

Media – viz. výše určeno pro prohlížení obrázků a videosekvencí

VersaMail - e-mailový klient ve verzi 2.7.1

Web – nástupce WebPro se nekoná. palmOne nasazuje nový prohlížeč a to Blazer ve verzi 4.0. Že by HandSpring měl lepší jádro než palmOne u WebPro? Hires+ rozlišení, svižnost a různé pohledy (Optimized, Wide)

WorldClock – známé hodiny, pouze přibyla mapa světa, opět od HandSpringu

Zkušenosti z užívání

Absence kolébky – pro někoho to může být tragédie, někdo to uvítá. Tungsten T5 byl navržen pro ty, kdož často cestují, nebo se pohybují mezi několika PC. Proto v něm nalezneme interní Flash paměť a možnost přenášet soubory. Kabel je lehčí a skladnější do tašky. Ten, kdo chce kolébku, si jí bude muset přikoupit. Výhodou kabelu je také fakt, že v balení je napájecí adaptér. Ten se připojuje buď přímo do MultiKonektoru, nebo do konektoru kabelu USB a pak teprve do Palmu.

Úžasný displej – obrazovka je vždy tím hlavním, co na PDA vnímáme a klademe na ni nejvyšší důraz. Hires+ umožňuje sledování displeje nejenom na výšku, ale také na šířku. Podání barev je věrné, dobře saturované, možná trochu sytější, než jsme zvyklí, ale ve výsledku vynikající. Podsvětlení je možné nastavit plynule a již nejnižší možná úroveň v noci vypaluje oči. Tu nejvyšší snad ani nelze využít...

RESET – o velikosti dírky na "zádech" jsme se již zmínili, to horší se však odehrává po jejím stisknutí. Pokud dáte pouze samotný RESET, tak se smiřte s nabíháním systému kolem 27 vteřin! Při hard resetu, kdy se kompletně maže flash paměť (nejenom RAM, ale také přijdete o data ve Flash paměti, je čas ještě delší a to příšerných 53 vteřin. Je to zřejmě dáno tím, že Palm si maže a zpětně nahrává některá data mezi ROM a RAM.

HW tlačítka – netušíme, zda-li to byla vada pouze u recenzovaného kusu, ale tlačítka se nám zdála jednoduše řečeno “váhavá”. Abychom to blíže popsali: když se při vypnutém PDA stisknulo např. adresářové tlačítko, nejprve se nestalo nic a aplikace naběhla až po opětovném zmáčknutí. Možná jsou tlačítka od výrobce předurčena pro silnější stisk nebo dvojklik, ale žádný systém jsem v tom nenašli. Snad to nebude na překážku pro ty, kdo hodně hrají hry.

Flash paměť – výhodou tohoto druhu paměti je fakt, že k uchování dat nepotřebuje žádné napětí. To se uživatelům bude hodit, pokud se dostanou do stavu, kdy jim dojdou baterky. Data se tak neztratí, jak je tomu u předešlých modelů. Uživatele jistě potěší také interní flash paměť, která se tváří jako paměťová karta. Bohužel se ve skutečnosti jedná o danajský dar, neboť některé aplikace s tím nepočítají a tak marně hledají data tam, kde vůbec nejsou. Pokud do SD slotu zastrčíte paměťovou kartu, znemožní se pohled do interní paměti! Některé aplikace si s dvěmi sloty pro kartu zkrátka neumějí poradit a “vytuhnou”. Ale je to jen otázka času, kdy si s tím programátoři poradí a vydají záplatu.

Výdrž baterie - Již specifikace zařízení slibovaly vysokou papírovou výdrž baterie. Proto nás zajímalo, jestli se tak bude dít i ve skutečnosti. Předpoklady se potvrdily, baterie při nízkém podsvícení displeje a vypnutém Bluetooth vydržela okolo šesti hodin! Oproti Tungstenu T3 je to zhruba dvouhodinový rozdíl směrem nahoru, což je poměrně dost.

Při maximálním podsvícení a zapnutém BT se výdrž zkrátila o zhruba dvě hodiny. Zapnutí modrého zubu při minimálním podstvícení výkon baterie naopak příliš neovlivnilo.

Drobnosti – Tungsten T5 nemá žádnou LEDku, která by indikovala nejenom silent alarm, ale také dobíjení Palmu, což nám docela vadilo. Diodou se dá zjistit nejenom “vakl” na konektoru, ale také lze být neslyšně upozorněn na některé poznámky v diáři. S tím souvisí absence vibračního motorku. Silným kontrastem k tomuto faktu je však nepředělaná obrazovka v Infu. Neboť ta uživateli nabízí přepnutí do Silent módu přímo s vyobrazením blikajícího a vibrujícího PDA...

Co však bude některým lidem vadit a chybět více, je absence vestavěného mikrofonu. Ten se stal nezbytným pomocníkem pro hlasové poznámky. Např. v situacích, kdy má uživatel plné ruce a chtěl by si něco poznamenat, je možnost uložit hlasovou poznámku vcelku lákavým řešením.

Závěr



Ačkoliv prvotní informace a vzbouřené reakce byly veskrze proti tomuto zařízení, myslíme si, že si svůj okruh uživatelů na poli PDA najde. T5 má nejenom svižný procesor, displej s velkým rozlišením, absenci rozšupovacího mechanismu (působí tak kompaktnějším dojmem), ale také velkou paměť typu flash (při vybitých bateriích se data neztratí a zůstanou uložena) rozdělenou na část RAM a čast flash paměťi sloužící jako paměťová karta (uživatel si nemusí do začátků kupovat žádná záznamová média). Škoda jen, že palmOne svůj nový model nenazvala Tungsten E2 - mohlo být již předem jasno, kterým směrem se toto PDA bude vydávat, takto v něj spousta lidí vkládala své mylné naděje.

