Tungsten T3 - chcete jen to nejlepší? (recenze - druhá část)

První část recenze se zabývala hardware. Preview modelu a jeho technické parametry jsme přinesli minulý týden.

Software a novinky v PIM

Pokud mluvíme o přílohách, vyzvedněme nový VersaMail 2.6, který umí přílohy až do kapacity 5 MB, několik účtů, synchronizaci s desktopem, můžete si jednou za nastavenou dobu nechat stáhnout emaily

Dalším v řadě jsou DataViz DocumentsToGo 6 , které jsou umístěny v ROMce a nezabírají tak uživateli místo v paměti. Podporují Word a Excel nativní formáty, takže si je můžete otvírat v přílohách emailu, nebo rovnou z karty. Otázka češtiny se musí řešit ukládáním do RTF souboru, ne do Word DOCu!

Největší bombou je ovšem nový WebPro 3.0, který nemá konkurenci. Je to internetový prohlížeč, který si můžete nastavit jako proxy, nebo bez proxy. Dále je možné zvolit zobrazení full, nebo optimalizované. To je buď optimalizace na šířku 320 pixelů, nebo plné rozlišení jako na monitoru a vy posunujete se stránkou i do stran. Umí framy, javu, zabezpečené stránky atd. Konečně pořádný web browser a ještě ke všemu hires+!