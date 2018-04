Tungsten T2 - pojďte dál, byl jste očekáván!

Obrázek na téma "Co najdeme v krabici?"

Krabice jsou dnes už součástí jen řady Tungsten (Zire/Zire71 se prodávají zatavené do plastiku) a mají tvar krychle, design a barvy rodiny "Tungsten". V krabici není nic mimořádného - prostě model Tungsten T2, kryt displeje, kolébka, AC adaptér a zatavený balíček, ve kterém najdete: samolepku s Graffiti 2 v 6 jazycích

tipy a triky ke Graffiti 2 (leták)

tipy pro poslech MP3 (leták)

licenční podmínky

záruční podmínky

samolepku na službu BoomerangIt (6 měsíců zdarma)

ochrannou samolepku na displej

nabídka na sériovou kolébku (leták)

příručka Read This First (podrobná příručka je na CD v PDF formátu)

2CD - (desktop software a software essentials) K modelu nedostanete sluchátka a myslím, že by Palm nezchudl, kdyby je tam přiložil. Multimédia jsou trend a ačkoliv není Tungsten T2 přímo zábavním handheldem, MP3 přehrávat umí. To Sony svoje sluchátka se základním ovladačem využívá v marketingových fotografiích jako šikovný reklamní tah pro multimediálně zhýčkané zákazníky. Taky si myslím, že se mohlo najít místo i pro nějaký koženkový obal, je zde pouze plastový kryt displeje. Chválím přiloženou ochrannou samolepku na displej.