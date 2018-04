Procesor a Palm OS5

Palm, Inc zvolil pro svůj první OS5 model 32-bit RISC procesor od Texas Instruments - je to OMAP1510 ARM a pracuje na frekvenci 144 MHz. Tungsten T je rovněž vybaven slušnou pamětí - 16 MB RAM a 4 MB ROM.

Displej

Najdeme mu třeba displej v HiRes rozlišení 320x320 pixelů. Již delší dobu se o tomto rozlišení displeje šuškalo a je zřejmé, že v pomyslném souboji formátů Hires (320x320x a 320x480 firmy Sony) a QVGA (320x240 firmy HandEra) zvítězila Sony. Tungsten ale nemá Virtual Graffiti a já si myslím, že je to tak trošku chyba, protože jak HandEra330, tak i Hires+ Clié řady NR a NX (a koneckonců i všechny PocketPC modely) prokázaly, že virtuální graffiti ploška je dobrá a užitečná věc.

Bluetooth

Zabudovaný Bluetooth 1.1 je od Palm, Inc. určitě dobrý krok. Dnes již totiž není sporu o tom, jestli se tato technologie prosadí, či ne, otázky zůstávají pouze kolem rychlosti zavádění a cenou (to spolu úzce souvisí). Palm ostatně nabízí široké portfolio produktů bez Bluetooth, takže méně náročný uživatel si může zvolit i jiný model. A předpokládám, že v souvislosti s postupným nahrazováním starých řady m100/m500/i700 bude firma nabízet i levnější "Tungsteny" bez Bluetooth.

Co dostanete?

V stylové krabici obdržíte handheld, stylus, obal, USB kolébku, nabíječku, instalační CD, další CD se software, manuál.

Software

Palm své modely pouští do světa se slušnou výbavou, nejinak je tomu i v případě Tungsten T. Na CD najdeme především Documents To Go v nové verzi 5.0 Professional, databázový program MobileDB od Handmarku, Adobe Reader a kalkulačku powerOne Personal.. Komunikační software zahrnuje Bluetoothové BlueBoard, BlueChat, dále Copytalk, Dialer telephone keypad, Palm WAP Browser, Palm Web Browser Pro, Phone Link Updater, SMS a Versa Mail 2.0. Ani zábavu Palm neošidil - jsou zde programy PhotoBase, PalmReader, hra MagicDogs a demoverze her Scrabble a Monopoly. Obvyklé PalmOS aplikace doplňuje hlasový záznamník.

Design

Palm, Inc. pokračuje v designových inovacích - model má výsuvnou spodní část a díky tomu umožnil další zkrácení velikosti modelu. Pro srovnání se můžete podívat na Tungsten T v zavřeném stavu položený na Palmu starší "trojkové" řady a na Palmu řady m500. Hned vedle je otevřený Tungsten mezi těmito dvěma modely a třetí obrázek zobrazuje všechny tři typy z boku na sobě.

Z obrázků je patrné, že Tungsten T je zavřený suverénně nejkratším modelem od Palmu. Malá velikost a sklapovací spodek jej dělají trošku tlustším (15 mm), ale není to nijak výrazný handicap. Není to vysloveně ultratenký model (jako třeba m500 s 10mm tloušťky), ale kapsu vám moc nevyboulí. Vypínač je netypicky na horní hraně.

Výsuvný kryt Graffiti

Spodní nasunovací část s hardware tlačítky lze přetáhnout přes Graffiti plošku. Firma tím sleduje jistě designérský efekt (model vypadá exkluzivně a ve složeném stavu si nárokuje zase méně místa ve vaší kapse), ale i fakt, že díky hardwarovým tlačítkům, Q-Padu a speciálním aplikacím nemusíte v řadě případů Graffiti vůbec použít. Vyzkoušejte si třeba ContactsPro a nebudete chtít hledat svoje kontakty už nijak jinak.

D-Pad

Náhrada tradičních hardwarových tlačítek Up-Down pěticestným tlačítkem je věc rozumná. Není to vynález století - PocketPC modely znají takovýto "joypad" už dávno a hráči akčních her už o jeho významu vědí svoje. Palm Inc je ale především skvělý organizer a firma dosud hráče tak trošku odbývala. Modelu ale zase chybí jog-dial/jog-wheel na boku.

Hudba a zvuky

Tungsten T umožňuje nahrávat a přehrávat zvukové poznámky a má sluchátkový stereovýstup pro přehrávání MP3 skladeb. Software i sluchátka se ale prodávají zvlášť. Hlasový záznamník se ovládá tlačítkem na boku handheldu (viz obrázky s popisem přístroje).

Technické parametry - shrnutí:

procesor - Texas Instruments OMAP1510 144MHz ARM

PalmOS - 5.0

paměť - 16 MB RAM, 4MB ROM

baterie - Li-Ion

displej - 16-bit color (65.536 barev), rozlišení 320x320 pixelů

rozměry - 122 x 75 x 15 mm (otevřený) 102 x 75 x 15 mm (zavřený)

váha - 157 gramů

cena - $499

rozšíření - SD/MMC slot, IrDa, Bluetooth, USB universal slot

zvuky - hlasový záznamník, výstup na sluchátka, MP3 (nutno dokoupit)

ovládání - Graffiti, D-Pad