Tungsten T levnější, Trade-in program Palmu

Když dala firma Palm v říjnu 2002 na trh svůj první model s PalmOS 5 a Bluetooth Tungsten T, měla s modelem nemalé ambice. Přetrvávající stagnace trhu ale způsobila, že daleko lépe se prodával levný model Zire a prodej Tungstenu T zůstal za očekáváním. Firma Palm reagovala v únoru snížením ceny, a to z původních 499 USD na 399 USD.

Poté, co na konci dubna firma Palm dala na trh inovované modely Tungsten C a Zire 71 (a ještě předtím Tungsten W), přestala i cena 399 USD vyhovovat a Palm nyní přistoupil k jejímu dalšímu snížení - tentokrát o 50 USD na současných 349 USD. Rozdíl 100 USD oproti daleko vybavenějšímu typu Tungsten C byl zřejmě příliš nízký.

Tungsten T je model s procesorem 144MHz Texas Instruments OMAP1510, běží s PalmOS 5, má 16 MB RAM, displej 320x320 pixelů, SD slot a Bluetooth.

Co dál s Tungsteny T?

Nabízí se otázka, zda cena 349 USD neznamená konec těchto zajímavých handheldů - zda je marže pro výrobce dostatečně lukrativní pro pokračování výroby. Bylo by jistě škoda, kdyby se Tungsteny T s Bluetooth na trhu neudržely, neboť současná nabídka Palmu v této třídě je velmi dobře udělaná a pokrývá všechny "bezdráty".

Jeví se ale pravděpodobnější, že Palm chystá nový model Tungsten T2, který dá "téčku" výkon a paměť modelu C - tedy 400 MHz procesor a 64 MB. RAM. Současná sleva TT by mohla být signálem o přípravě takovéhoto modelu a podnětem k výprodeji zásob "staršího" typu.

Trade In - nákupy "na protiúčet"

Sleva Tungstenu T není ale jediné překvapení, které nám Palm toto pondělí přichystal. Byl odstartován program Trade-In, který umožní uživateli jakýsi nákup "na protiúčet" - když si totiž koupíte některý z modelů Palmu (jen Tungsteny a Zire71) a pošlete firmě svůj starý vysloužilý handheld, vrátí vám Palm 50 USD. Nabídka ale zatím platí pouze pro občany USA a Kanady. Seznam modelů, které firma akceptuje, najdete zde.