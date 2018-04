Tungsten T|3 - premiéra HiRes Plus u Palmu!

Tungsten T|3 - premiéra virtuální Graffiti u Palmu

Když se v dubnu 2001 objevil na trhu model HandEra330, zdálo se, že budoucnost dalšího směrování rozlišení displejů handheldů platformy PalmOS je dořešena. 240x320 pixelů odpovídalo formátu využívanému všemi výrobci PocketPC zařízení jako standard a unikátně vyřešená virtuální Graffiti ploška se zdála dokonalá. Nehledě k tomu, že firmě dala model na trh spolu s modifikovanými aplikacemi (QuickOffice, PIM apod.) a další svůj software na toto rozlišení upravovali (ThinkDB apod.). Byl dobře vyřešen problém zobrazení "naležato" a budoucnost displejů pro PalmOS se zdála jasná.

Všechno bylo ale nakonec zase klasicky jinak. Na trh PDA s PalmOS se rozhodla vstoupit firma Sony a po poněkud rozpačitých začátcích s modely S320 dala na trh modely řady N6xx/7xx s tehdy netypickým a unikátním rozlišením Hi-Res 320x320 pixelů. To se psal srpen 2001 a na podzim dala Sony na trh i černobílý model s HiRes displejem T415. Tehdy měly ještě technicky navrch HandEry330 s virtuální Graffiti ploškou. Rozhodly ale objemy prodejů. HandEra se svým prodejem (pouze po internetu) a pouze černobílým typem nemohla Sony konkurovat. Firma Sony navíc začala chrlit novinky jednu za druhou a v březnu 2002 dala na trh modely NR70/NR70V s virtuální Graffiti a rozlišením 320x480 pixelů. Závody v rozlišení byly dohrány.

V říjnu 2002 dal na trh svůj první palm s HiRes i Palm (Tungsten T). A model s virtuální Graffiti tedy představuje v těchto dnech.

Tunsgsten T3 je high-end bez kompromisů

Tungsten T3 nemá jen nový displej s HiresPlus. To je sice na něm nejviditelnější, zdaleka ne však jediná novinka. V handheldu běží nejvýkonnější procesor Intel XScale 400 MHz, paměť 64 MB je na PalmOS opravdu maximum pro smysluplné zaplnění, k dispozici je navíc SDIO slot pro další paměť, případně další rozšíření.

Design zůstal rámcově podobný řadě T|T. Po odklopení spodního klipu vás ovšem nečeká pevná Graffiti ploška, ale další kus displeje. Změny jsou ve spodním klipu - ve stylu i rozložení tlačítek, které tvoří jakýsi ovál. Bude to trošku nezvyk, ale proč ne?

V krabici dostanete handheld, stylus, USB kolébku, nabíječku, CD a tradiční příručky.

Softwarová nadílka

Obvyklá porce programů PalmOS ROM je tentokrát okořeněna vylepšeným PalmOS 5.2.1. V diáři si můžete obarvovat položky, nastavovat události přes půlnoc, kontakty mají další adresu, víc uživatelských polí apod. Podrobnější popis změn přineseme v dalších dnech.

Softwarová výbava navíc je bohatá a majitel handheldu obdrží opravdu velmi slušnou sadu profi programů. Kromě poslední verze kanceláře s nativní podporou od DataVizu (Documents To Go Professional 6.0) je zde třeba nová verze velmi dobrého emailového programu VersaMail 2.6 a mnoho dalších kancelářských, komunikačních i PIM aplikací.

Tungsten T3 umí i multimédia - MP3 i videoklipy, má i hlasový záznamník.

HiResPlus je obsluhován přes Status Bar, popis stylu práce i fungování běžných aplikací vám přineseme v recenzi modelu.





Suma a sumárum

Tungsten T3 byl nepochybně fanoušky již netrpělivě očekáván. Rozepisovat se dnes o výhodách HiResPlus displejů s rozlišením 320x480 pixelů je asi zbytečné - dostanete na displej víc informací, což znamená obsáhlejší tabulky, lepší mapy, fotky a hry atd. atd.

Palm svoje nejlepší "téčko" nadupal tím nejlepším, co mohl. Rychlý procesor a dostatek paměti potěší všechny, kdo volali po parametrech Tungstenu C v řadě T|T. Je to opravdický high-end bez kompromisů.

Poněkud zarmouceni asi budou ti, kdo by chtěli koupit model s HiResPlus a Wi-Fi - tedy takový nějaký Tungsten C3. Ostatně - pokud bude T|T3 na trhu opravdu úspěšný, dočkáme se jistě i vylepšení modelu s Wi-Fi. Asi to ale už bude ale na jaře a možná se při tom odehraje premiéra PalmOS 6...

Palm prodává dále i Tungsten T2 - za 329 USD.

Technické parametry modelu: