Tungsten E - první postřehy z nižší střední třídy

Tento článek není klasickou recenzí novinky Tungsten E, tu přineseme v dalších dnech, ale spíše srovnáním se stávajícím Palm Tungsten T.

Balení

Pamatujete na plastikové pouzdro u Zire, nebo u Zire 71? Tak v něčem podobném je zabalen i nový Palm Tungsten E. Je to plastové průhledné pouzdro, které se dá v supermarketu pověsit za háček na stojan a které na své přední straně ukazuje T|E v plné kráse a na hrbu v zádech obsahuje kabely, CD, příručku atp. Vypadá to, že už je konec papírovým krabicím a velkým balením.

Vzhled

Jak jsem již předeslal, T|E je logickým nástupcem Palmu m515, nahrazuje ho a v mnohém vylepšuje. Jeho design tak byl volen s ohledem na velikost PDA: je tenký, lehký a má kompaktní design, bez mechanických částí, které známe z řady Tungsten T. Barva modelu byla zvolena tradiční stříbrná, která se neokouká a reprezentuje. Je to opravdu stříbrná, ne jako u předchůdce m515 s nádechem do modrošedé.

K Palmu dostanete kožený obal jako u m5xx. Ten se zasunuje do levé šachty, která je určena pouze pro obal a nelze tak prohodit obal se stylusem. Nejde tak tento palm přizpůsobit levákům.

Displej

Jedná se o stejný displej jako je v Zire 71, TT2 a TC. Tj. transreflektivní displej s rozlišením 320x320 pixelů a barevnou hloubkou 65 tisíc barev. Tento displej má věrné podání barev a někdy se mi až zdá, že se sytostí barev to přehání. Ale zatím jsem neviděl displej, který by tento typ displeje překonal, co se týká barevného podání, rychlosti odezvy atp.. Jedinou vadou na kráse je absence možnosti vypnutí podsvícení a to, že i na nejmenší nastavenou hodnotu v noci v uzavřené místnosti displej vypaluje oči.

Tlačítka

Tlačítka jsou velice dobře zpracovaná. Škoda jen, že nemají prohlubně pro mačkání stylusem. Je zde i známý D-pad, který není klasicky kulatý, ale čtvercového půdorysu. Aplikace uvnitř samozřejmě tento ovládací prvek podporují a valná většina nových aplikací třetích stran už na D-padu umí také spoustu „kouzel“, tak jako tomu je u Sony na jog-dialu.

Operační systém

Ten doznal také dost změn a poznáte je skoro všude. Začněme specifikací operačního systému ve verzi 5.2.1. a pokračujme přes jednotlivé vestavěné aplikace. V diáři teď máte jeden pohled navíc – je jím obrazovka Today s přehledem úkolů a akcí. Navíc jsou i kategorie a přiřazení barevných schémat, takže u každé upomínky pro daný čas vidíte barevnou kuličku na místo ikony např., v DateBk5, nebo Agendusu. V měsíčním, týdenním a dalších pohledech pak vidíte barvou označenou časovou výseč. V adresáři si teď můžete k jedné osobě uvést nejenom adresu domů, ale také pracovní a spoustu telefonních čísel a Custom položek (až devět) – oproti původním naleznete tyto položky po kliknutí na ikonu + při zadávání nového kontaktu. Také si můžete zadat narozeniny dané osoby tak, abyste na ně nezapomněli.

V úkolech se objevilo nově v pravém horním rohu řazení podle datumu a kategorie, nebo zobrazení všech úkolů naráz.

Co mne překvapilo a nepotěšilo

Příjemným překvapením byl stylus, který je celokovový, příjemně těžký, takže nádherně sedí v ruce a přitom má plastovou špičku pro jemný dotek s displejem.



Dále chválím paměť 32MB, do které si poskládáte vše co budete potřebovat. Procesor není žádný zázrak, ale 126MHz šlape solidně rychle a je alespoň trošku méně náročný na spotřebovanou energii. Když už je řeč o spotřebované energii, tak jsem nechal nový Palm TE testovat aplikací BatteryTime a výsledek výdrže je 4hodiny a 10minut při minimálním podsvícení.



Co mne ale nepotěšilo: Tak hlavně a předně spodní hrana zařízení. Tam postrádám Palm universal konektor. Na jeho místě je sice užitečný napájecí konektor a konektor typu USB mini, ale nemožnost připojit k tomuto zařízení příslušenství ho značně degraduje (nejenom z pohledu připojení pouze kabelu na místo kolébky, ale také v rozšiřitelnosti a připojení periférii). Např. T|E nebude moci propojit s GPS přes sériový port a nebudete moci využít další spoustu HW aplikací. Navíc je škoda, že přes USB synchronizační kabel se PDA nenabíjí, takže buď musíte zapojit oba kabely, nebo jen např. napájecí v případě potřeby dobíjet baterie. Myslím si, že to je důkladně promyšlený krok ze strany výrobce - buď si koupíte T|E a nebude mít možnost nic připojit, nebo si zkrátka musíte připlatit za T|T.

Další drobností, která mne nepotěšila, je absence nejenom silent alarmu v podobě svítící LED diody, ale také tím pádem absence indikace dobíjení. Je pravdou, že u T|T jsme bojovali s tím, že LEDka svítí pořád a nikdo tedy neví, zda už je Palm nabit, či nikoliv. Ale u T|E nesvítí nic a tak jsem byl znepokojen, zda se vůbec ze zdroje přenáší nějaká energie do baterií! Musel jsem tedy Palm zapnout a v Launcheru se přesvědčit o „blesku na baterii“ a tím se ujistit, že vše je v pořádku.

Jak na mne působí a pro koho bude určen?

Pro ty, kdo nechtějí, nebo nepotřebují Bluetooth modul. Kdo nechce mechanický vysouvací mechanismus, který PDA zmenšuje, ale přidává mu na složitosti a zakrývá primárně Graffiti plochu a znemožňuje psaní na ní. Kdo chce malé kompaktní zařízení s rychlým procesorem, výborným displejem, tenkým designem. Kdo chce PDA nosit v kapse u košile - T|E je lehký a velikostně nenáročný. Bude určen všem, kdo nemají na velký Tungsten T a kteří některé jeho funkce nevyužijí. Je to mezičlánek mezi multimediálním Zire71 a highendovou řadou Tungstenů T.

Zapůjčila firma PDA Planet, Praha.

Závěr

Pokud víte, že budete potřebovat v budoucnu připojovat periférie, tak se rovnou poohlédněte po řadě TT. Pokud víte, že Palm budete používat pouze pro PIM aplikace a jako svého osobního pomocníka, bez nutnosti dalších specifických aplikací, lze ho jen doporučit.