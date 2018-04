Tungsten E - dlouhodobé zkušenosti uživatele

Dnešním článkem navazujeme na předchozí dlouhodobé zkušenosti s handheldem Dell Axim X5 palmem Zire 31 . Svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s Tungstenem E.

Hardwarová výbava

Tungsten E je poměrně malý, tenký a lehký kapesní počítač. Jeho tělo je vyrobeno z plastu, který je pokovený, takže může působit i jako kov (dokonce je na dotyk chladný), ale po roce a půl používání se mi na některých místech tato „kovová“ vrstva začala odírat a to až na holý bílý plast. Určitě je vhodné si pořídit nějaké pouzdro, i když není problém Palm nosit v kapse.

Hardwarová tlačítka včetně 4směrného DPADu jsou kvalitní, pouze jejich ovládání pomocí stylusu může působit potíže. Vyzdvihl bych zde zejména kvalitní využití DPADu pro ovládání vestavěných aplikací, lze ho využít pro ovládání velké většiny aplikací pomocí jedné ruky. Čtyři tlačítka pod displejem jsou taktéž bez problémů. V nastavení lze navolit automatické blokování tlačítek. Na vrchní straně se nachází tlačítko pro vypínání přístroje.

Stylus je uložen ve štěrbině v pravém boku přístroje. Je kovový, rozšroubovatelný (uvnitř je „trn“ pro provedení resetu). Jsem s ním spokojený a nejsou s ním žádné problémy.

Tungsten E je vybaven univerzálním miniUSB konektorem, takže není problém dokoupit si další kabel, pokud Palm používáte na více místech zároveň. Vedle USB konektoru se nachází ještě vstup pro síťovou nabíječku. Palm se nabíjí i přes USB kabel, ale jen velmi pomalu.

Na vrchní straně se nachází slot na paměťovou kartu a jack pro připojení sluchátek. Najdeme zde i čidlo infračerveného portu, který lze využít ve spojení s příslušnou aplikací i na ovládání domácí elektroniky. Bluetooth ani žádné další možnosti komunikace s okolím přístroj neobsahuje.

K přístroji je dodáván kryt displeje, který je však možné oddělat. Připevňuje se do otvoru v levém boku přístroje.



Obrazovka

Displej je vcelku povedený, hlavně jeho rozlišení, barevnost, podsvícení a čitelnost uvnitř budov. Pokud s ním vyjdete na slunce, nastanou s viditelností zobrazených údajů problémy. Dalším nedostatkem je jeho pískání. Běžně si ho nevšimnete, ale pokud s Palmem pracujete někde v tichém prostředí, poměrně to ruší a hlavně ze začátku mi to dost vadilo. Podsvícení běžně nelze nijak vypnout, ale existují aplikace, které to dokáží. Doporučuji k Palmu přikoupit ochrannou fólii na displej – ten se pak nepoškrábe a pokud někdy místo stylusu použijete prsty, nezůstanou na ní žádné otisky, zatímco na holém displeji ano, a není vůbec jednoduché se jich zbavit.

Procesor

Tungsten je vybaven procesorem na frekvenci 126MHz. Není to moc velká hodnota, pro běžnou práci je však plně dostatečná, dokonce lze většinou během práce poslouchat na pozadí i MP3, a i když jsou reakce přístroje pomalejší, je stále velmi dobře použitelný. Samozřejmě se ale najdou aplikace, kde by se větší výkon hodil.

Paměť

Přístroj je vybaven 32MB paměti, přičemž uživateli je k dispozici 27MB. Podle mě je to dostatečná kapacita, pokud odečtu dokumenty v iSilu, které stejně přesouvám na paměťovou kartu, mám většinou kolem 17MB volného místa. Navíc nás to při současných cenách paměťových karet nemusí trápit, většina uživatelů si stejně nějakou kartu, například kvůli přehrávání MP3 a zálohování, stejně pořídí.

Akumulátor

Baterie je podle mého názoru největší slabinou tohoto přístroje. Ze začátku byla její výdrž mezi 4 – 5 hodinami, s čímž se dalo ještě dobře vyjít. V současné době, asi po roce a půl používání, však razantně poklesla, na 2 – 3 hodiny. A to už je málo. Nutno ale dodat, že Palm byl po celou dobu intenzivně využíván, v podstatě několik hodin skoro každý den. Baterie není vyměnitelná, navíc ji téměř nelze sehnat, ani pokud si ji chcete vyměnit vlastnoručně. Lze ji nabíjet pomocí dodávané nabíječky a přes USB. Myslím však, že při méně intenzivním používání s baterií nikdo mít problémy nebude.

Softwarová výbava

Přístroj je vybaven operačním systémem PalmOS 5.2.1. Ten je velmi stabilní do doby, než začnete experimentovat s aplikacemi. Pokud používám své „ustálené“ aplikace, nemám ani tušení, co je to pojem reset, či dokonce hard-reset. Jakmile ale začnete experimentovat a zkoušet nové programy, tak na sebe, alespoň v mém případě, resety dlouho čekat nenechají.

Základní aplikace vestavěné v přístroji, které pro organizaci času bohatě dostačují:

Úkolník - nabízí priority, kategorie, nastavení upozornění, opakování, přiřazení poznámky,…

Kalendář - se základním Today pohledem, kde jsou shrnuty úkoly i schůzky, dále nabízí denní, týdenní, měsíční i roční náhled, možnost třídění záznamů do kategorií včetně jejich odlišení pomocí barev, různé opakování záznamů…

Adresář – je velmi kvalitní, nabízí dostatek polí, vlastní pole, které si můžete sami nadefinovat, třídění do kategorií, ….

Zejména pro tyto tři druhy aplikací (kalendář, úkoly a adresář) lze sehnat obrovské množství náhradních programů, které jsou většinou lepší, mají více funkcí, ale jsou složitější na používání. Několik z nich jsem sám vyzkoušel, ale právě pro naprostou jednoduchost a intuitivnost jsem se vždy vrátil k aplikacím původním.

Dále zde najdete aplikace poznámky (možná je vhodnější aplikace PSMemo), a náčrty, kalkulačku, světové hodiny s budíkem.

Vše je možné synchronizovat s dodávaným Palm Desktopem nebo Microsoft Outlookem.

Aplikace na dodávaném CD

Adobe Reader – program pro převod PDF dokumentů do formátu čitelného v Palmu. Je velmi pomalý, paměťově náročný – doporučuji zvolit raději iSilo, RepliGo nebo nějaký další vhodnější program.

Documents To Go – velmi kvalitní aplikace pro převod Word, Excel a PowerPoint dokumentů do Palmu. Umožňuje použití i nativních souborů. Synchronizuje dokumenty mezi Palmem a počítačem.

Handmark Magic Dog – karetní hra

HandMark Mobile DB – databázová aplikace, pokud nejste nároční a stačí vám používat menší databáze, budete spokojeni

Java – umožňuje použití Javy v PalmOS prostředí

Kinoma Player – prostředek, jak přehrávat video v Palmu. Opět doporučuji spíše používat jiné aplikace.

Palm Photos – jednoduchý program na prohlížení obrázků v Palmu. Umožňuje synchronizaci mezi Palmem a desktopem.

Palm VersaMail – velmi kvalitní e-mailový klient. Má mnoho funkcí a podrobné nastavení. Podporuje i práci s různými druhy příloh.

HandMark PDA Money – demo aplikace pro správu vašich výdajů.

PowerOne Personal – kalkulačka

RealOne Player – hudební přehrávač. Nenabízí moc funkcí, ale ze začátku stačí. Výhodou desktopové součásti je možnost nastavení komprese, se kterou se budou soubory kopírovat do přístroje. Lze tím ušetřit hodně místa.

Součástí dodávky je i jednoduchá aplikace pro spojení Palmu s mobilním telefonem, správu SMS a vytáčení čísel z Palmu.

Závěr

Palm Tungsten E hodnotím po roce a půl používání jako velmi dobrý přístroj, který pro běžného uživatele nemá v podstatě žádné slabiny. Už v době nákupu byl výborný v poměru cena/výkon a v dnešní době, kdy jeho cena klesla na hranici 5 – 5,5 tisíce Kč, v podstatě stále nemá konkurenci. Přístroj nemá výraznější slabiny. Procesor, displej i paměť jsou pro běžné uživatel bezproblémové, jediným nedostatkem, alespoň podle mého názoru, je baterie. Přesto jsem s tímto přístrojem spokojený a pokud někdo váháte nad jeho koupí a nechcete utrácet za nový přístroj moc peněž, mohu ho doporučit - bazarový kousek se dá sehnat za cenu okolo tří tisíc korun. Pokud byste byli s výbavou zařízení spokojeni, ale chybí vám Bluetooth, můžete pomýšlet o nástupci Tungstenu E, který se brzy objeví v Česku. Postřehy z Tungstenu E pak naleznete na Palmare.cz zde.