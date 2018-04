Tungsten->další info a fotka - Čb displeje do r. 2008 - a jiné

Intel nabídne nové procesory pro mobilní zařízení

Intel Corp. uvede na trh nový produkt, který budou velmi zajímavý zejména pro majitele bezdrátových handheldů a chytrých telefonů. Jedná se o technologii Intel StrataFlash memory zkombinovanou s technologií XScale. Takovýto procesor zabere málo místa a poskytne vyšší rychlost při nižší spotřebě, a to jsou parametry, na které slyší zejména výrobci handheldů a telefonů. Pro ně to totiž znamená, že budou moci nabídnout mobilnímu uživateli delší přístup na Internet. Nové procesory ponesou jméno Intel PXA261 a 262.

Černobílé displeje? Až do roku 2008!

Až v roce 2008 by podle odhadů marketingové firmy In-Stat/MDR měly všechny handheldy mít standardně barevné displeje, což jinými slovy znamená, že do tohoto roku budou stále vyráběna PDA s černobílým displejem.

Firma rovněž definovala možné bariéry úspěchu barevných displejů, kterými jsou kratší životnost baterií, rostoucí náklady na výrobu handheldu a dostupnost výrobců.

Z PDA na HP tiskárnu přes CF Bluetooth

Novou technologii umožňující uživatelům tisknout obrázky bezdrátově prostřednictvím Bluetooth CF karty představila firma National Semiconductor. Tiskárnou je nová Deskjet 450 od Hewlett-Packard, Bluetooth CF-2001 kartu prodává zase Anycom.