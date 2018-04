Tungsten C2 - jaký by mohl být?

S modelem Tungsten C vstoupil palmOne na trh PDA, které mají zabudovaný WiFi modul. Je určen pro všechny uživatele, kteří aktivně využívají Wi-Fi sítě k přístupu na internet, chtějí být stále on-line a nebo to jsou správci sítě, kteří mají na starosti bezdrátové připojení všech zaměstnanců. Byl to také první model obsahující procesor s taktem 400MHz a klávesnici. Měl a má však některé neduhy - pouze monofonní sluchátkový výstup či absenci interního mikrofonu (ten lze však nahradit připojením bondovky). Další dost velkou vadou na kráse je nemožnost připojit Bluetooth SD kartu.

Jaký by mohl být Tungsten C2?

Nyní se začínají množit informace o možném nástupci Tungstenu C. Nový TC2 by mohl mít zabudovaný Blueooth i Wi-Fi. Měl by mít dvojitou strukturu vnitřní paměti. Jedna část by sloužila jako RAM, druhá by pak byla interní Flash paměť pro data a možnost připojení přes drive mód jako USB flash disk k PC.

TC2 by mohl mít místo hires displeje obrazovku hires+, což by dále zvýšilo přehlednost dat a velikost zobrazovaných internetových stránek. Aby se však eliminovala velikost celého zařízení, je na obrázcích možného zařízení hires+ dostupný pouze po vysunutí spodní části s klávesnicí. Ta by modelu měla i nadále zůstat. Nevíme však, jak by to mohlo být konstrukčně provedeno, jelikož prostor mezi klávesnicí a vlastním digitizérem je dost malý. Navíc hrozí promáčknutí, pokud bychom na klávesnici neúměrně tlačili... Zároveň by to byl jediný Palm v portfoliu firmy palmOne, který vestavěnou klávesnici má (pokud tedy nebereme v úvahu komunikátory Treo).

Zda jsou informace založeny na pravdě, ukáže až čas. Hodnověrnost celého tvrzení můžete posoudit alespoň z obrázku, který pochází z těchto stránek.