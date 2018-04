Tungsten C - Palm v roli inovátora

Otěže významného tahouna inovací v PalmOS scéně převzala před více než rokem firma Sony a Palm, Inc. s ní v řadě věcí "pouze držel krok". Tak třeba s HiRes displejem přišel až velmi mnoho měsíců po Sony, svůj PalmOS5 model představil až měsíc po Clié NX apod. Tungsten T ale přesto vloni v říjnu přinesl několik výdobytků, které Sony nemá (či je neměla v té době) - zejména vestavěný Bluetooth, výborné pěticestné navigační tlačítko, či vysunovací Graffiti plošku.

Palm SG si pro začátek roku 2003 vytkl dva zásadní úkol: dát na trh spotřební model, kterým bude konkurovat střední třídě modelů firmy Sony, HP, Dell a Toshiba. To se mu podařilo v podobě Zire 71, představeného v jiném dnešním článku.

Dalším úkolem bylo přijít s hi-tech modelem, který dá Palmu opět punc inovátora trhu a obnoví ochabující prodeje v této kategorii. Palm totiž již dříve připustil, že prodej Tungstenu T se nevyvíjí podle původních představ, musel snížit cenu a připravit nový hi-tech model.

S parametry odkazujeme na závěrečnou tabulku na konci článku, zde vyzvedneme ty nejvýznamnější změny a charakteristické vlastnosti nového modelu:

Paměť 64 MB

Tungsten C je první PalmOS model, který reálně prolomí hranici 16 MB RAM. Model s 32MB RAM a 23MB RAM představil sice na CeBITu Samsung, není ale zatím v prodeji. Teprve nedávno totiž PalmSource dořešil problém s omezenou pamětí - PalmOS nyní může "obsluhovat" až 128 MB paměti a na tento průlom se čekalo opravdu jako na smilování. Je zřejmé, že modely s vyšší RAMkou představí jistě brzy i Sony.

64 MB je opravdu dostačující a vyhovující kapacita i pro nejnáročnější aplikace dnešní doby. Předpokládáme, že do RAMky stále nejde ukládat "nepalmos" soubory typu MP3, DOC, XLS, GIF apod., které jsou ukládány na paměťovou kartu. 64 MB RAM ale bude optimální pro ukládání datově náročných aplikací (slovníky, mapy apod.).

Procesor Intel 400 MHz

První implementace 400 MHz XScale na PalmOS - Tungsten C bude po určitou dobu opravdovou špičkou v parametrech výkonu zařízení a rychlosti běhu aplikací. Co do použitých chipů se PalmOS dotáhl na PocketPC "konkurenci", je otázkou, zda si s tímto přechodem dokáže poradit, což je ale téma na jiný článek...

WiFi

Tungsten C je určen pro firemní klientelu a mobilní profesionály a nabízí WiFi bezdrátový protokol. Firma věnovala WiFi i HotSpotům dost pozornosti v "promo" materiálech.

Parametry