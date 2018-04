Tungsten C - Levné PDA obaly - a další aktuality

Tungsten C na CeBITu?

Blíží se březnový CeBIT a to je doba, kdy se každoročně objevuje šeptanda o nových modelech. Tentokrát se na několika serverech spekulovalo o Tungstenu C, který se prý objevil v obchodní síti Staple s cenou 499 USD. Spekuluje se o virtual Graffiti, vestavné kameře, popravdě jsou to ale zatím pouze dohady. Čekat ale už dlouho nebudeme - CeBIT začíná za 14 dní.

Aby nebylo přešňůrováno...

Taky řešíte problém s připojením sluchátek k handheldu a chybí vám kus šňůry? Tato samonavinovací prodlužka by mohla tento problém elegantně vyřešit, co říkáte! Bude zřejmě vyrábět PC-Mobile.

Sháníte levný obal na PDA?

SmarterCase nabízí docela zajímavé univerzální obaly - schováte do nich nejen PDA, ale taky pero, platební kartu, vizitky a podobně. Příjemná jsou ceny - začínají totiž někde na 20 USD...

ZX-Pilot - další PalmOS ZX Spectrum emulátor

Po letech čekání půstu tu máme hned druhý PalmOS ZX Spectrum emulátor Jeho autorem je Stanislav Yudin a je určen pro PalmOS 4.0 a vyšší s HiRes a HiResPlus rozlišení. Ke stažení je zdarma, je to totiž ještě beta. Oproti včera uvedenému ArmZX nemá tak dobrý konvertor programů (je nutno konvertovat přes desktopový emulátor). Autor uvažuje o dalším vývoji, i o eventuální podpoře palmů s rozlišením 160x160 pixelů, ale jen v případě, že bude zájem o emulátor jako placený produkt.

Michael Schumacher Racing World Kart 2002

Nejstahovanějším programem posledních dnů na Handangu jsou tyto závody motokár vyvedené v super 3D grafice. Hra Inverse Entertainment GmbH stojí 19,99 USD, existuje ale i zkušební verze. 15 tratí, 3D stereo zvuky, volitelná kamera, máte-li dost paměti, neváhejte a zkuste to!