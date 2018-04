Tungsten C a Zire 71 očima Lukáše Mikšíčka

Tungsten C

Podle prvních informací o novém modelu se zdá, že Palm SG opět potvrdil svoji pozici světové jedničky v oboru PDA. Zároveň je jasné, že si tato firma pečlivě všímá připomínek svých zákazníků. Hodně novinek, které Tungsten C přináší, totiž připomíná seznam splněných přání z diskusních fór o Tungstenu T.

Zdá se také, že při návrhu softwarového vybavení měli konstruktéři před sebou známý dokument od Microsoftu, který vypočítával slabiny Palmu. Na konci byl asi notně proškrtaný.

Tugsten = práce

Řada Tungsten byla od počátku koncipována jako pracovní nástroje a Céčko to jenom potvrzuje. Stačí jej vybalit z krabice, nabít a a můžete začít pracovat. Všechno potřebné je tentokrát v paměti ROM.

Internet - rychle a bezpečně

Vzhledem k tomu, že WiFi sítě nejsou považovány za příliš bezpečné, určitě se uplatní jak VPN klient v ROM, tak podpora SSL v Palm OS 5.2

Web Browser - konec kompromisů

Konečně se dočkal svého nasazení legendami opředený Web Browser z dílny Palmsource. Jeho největší výhodou je nezávislost na proxy serveru, který by mu předžvýkával stránky a posílal jejich upravené verze. Některé webowé aplikace s tím mají problémy a IT manažeři velkých korporací dostávali při vyslovení slova proxy kopřivku.

WebBrowser nabízí podporu snad všech dnes používaných formátů včetně šifrování.

Jsem jenom zvědav, jak si poradí s exotickými jazyky. Například s češtinou.

Mail - s přílohou

Díky integraci s dalšími vestavěnými aplikacemi by si nová verze Versa Mailu měla poradit s většinou běžně používaných příloh. Už verze 2.0 byla příjemným překvapením.

Podpora SSL a integrace s ostatními částmi systému určitě ještě přidá na komfortu.

Na konec ještě krátký komentář k parametrům Tungstena C. Jak procesor, tak paměť několikanásobně překračují dosavadní zvyklosti. To je jistě skvělá zpráva, jenom aby na nás z krabice nevypadla také prodlužovačka...

Základní parametry

Intel Xscale 400 MHz

Palm OS 5.2.1

WiFi (802.11b)

16 MB ROM

64 MB RAM

MMC/SD slot

IrDA

Displej 320x320

Aplikace v ROM

Versa Mail 2.5

Documents To Go 5.001

Web Browser 2.0

VPN klient

Palm Photos

Security TealLock 5.0

World Clock

Přiložené CD

Adobe Acrobat Reader

Colligo meeting

Printboy (síťový tisk)

Palm Reader

Kinoma Player & Producer

kalkulačka PowerOne

Voice Memo

Web Browser 2.0

HTML 4.01, XHTML 1.0

CSS1, CSS2 (částečně)

iMode

JavaScript 1.5, ECMA Script

DHTML

SSL 3.0

Zire 71

Vezměte Tungstena T, rozšroubujte ho, vyjměte Bluetooth modul, místo něj vložte kameru, zavřete. A máte Zire 71. Když ovšem oželíte spoustu přibaleného softwaru.

Z jako Zábava

Označení Zire bylo mnoha příznivci Palmů vnímáno jako synonymum pro low-end modely. Ti budou muset rychle změnit názor. Palmy Zire jsou určeny pro zábavu a volný čas a model 71 jasně ukazuje, že nepůjde o žádná ořezávátka.

Zaměření na zábavu odpovídá kromě bohaté multimediální výbavy také cena, která je vzhledem k nabízeným možnostem velmi příznivá.

Kamera - mrkací

Asi největším překvapením je integrovaná kamera na zádech Ziru. Je kryta posuvným krytem. Když jej odsunete směrem dolů, objeví se spoušť a z displeje se stane hledáček.

Líbí se vám to? Rozlišení je 640x480... a je po radosti. To není ani na fotky do rodinného alba. Ne nadarmo Sony v novém NX přidalo na 1 Megapixel.

Zire 71 nemá ovládací kolečko (5-way navigator) jako Tungsten T. Místo toho je vybaven malým joystickem jako některé mobilní telefony. To by se mohlo notorickým hráčům líbit.

Design -jako starší brácha

Plastový kryt Ziru se mi podle prvních obrázků docela líbil. Vychází z tvarů svého předchůdce a byl přizpůsoben použití periferií s univerzálním konektorem.

Multimédia

Vestavěný fotoaparát ovládá samostatný program, který umí spolupracovat například s Versa Mailem.

Pro přehrávání MP3 je přibalen RealOne Player a o tvorbu i přehrávání videa se stará Kinoma.

Všechny multimediální aplikace mají podporu v Palm Desktopu.

Zábava s ochranou

Svět je zlý, a proto je Zire 71 vybaven podporou SSL a VPN klientem. Operační systém dovoluje přidávat moduly pro další šifrovací algoritmy.

Palm OS 5.2

Kromě všech vylepšení, které obsahuje přímo nová verze operačního systému, je v novém Ziru navíc možnost volby barevných profilů uživatelského rozhraní. To určitě potěší všechny, kteří vylepšují své mobily výměnnými kryty.

Velkou novinkou by mělo být Graffiti 2, neboli JOT pro vkládání znaků.

Palm Quick Install

Zcela přepracovaný instalátor nabízí možnost instalace ze zip archivů a adresářů. Multimediální soubory bude před instalací automaticky konvertovat a pro přehlednost ukazuje velikost volné paměti.

Doporučená cena pod 300 dolarů už v některých obchodech klesla k 250. I těch 300 je vzhledem k výbavě skvělá cena. Přímým konkurentem Ziru 71 je jen Sony CLIE NX 70. V porovnání s ním vypadá Zire méně luxusně, ale alespoň nemá vestavěnou klávesnici. Škoda jen, že Palm stále ignoruje rozlišení HiRes+ a virtuální graffiti plochu.

Palmu se opět povedl pěkný kousek hardwaru, jehož užitnou hodnotu dále zvyšuje dodávaný software. Zatímco jeho předchůdce nebyl pro žádného majitele Palm OS PDA důvodem k výměně, tato novinka určitě přiměje k zamyšlení dosavadní uživatele Palm OS 4 a nižších verzí.

Hardware