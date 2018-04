Tungsten C – stříbrné NEJ od Palmu

Oproti minulým modelům se firmě Palm u Tungstenu C podařilo poměrně úspěšně zatajit skutečné technické parametry modelu až do doby oficiálního uvedení na trh. Jediné parametry, které jsme znali, byla vestavěná klávesnice, barevný displej a systém OS5. Až po uvedení jsme se mohli dozvědět ony zázračné informace. Palm Tungsten C si totiž nese několik prvenství na poli zařízení PalmOS. Technická specifikace není předmětem této recenze, ty jste si již mohli přečíst v několika předešlých článcích. Jmenujme alespoň nejrychlejší procesor taktovaný na frekvenci 400 MHz, 64 MB paměti RAM (51 MB využitelné pro uživatele), zabudované WiFi, rozšířená kapacita baterie.

Jak vypadá?

Jednoduše levně… Na tom se asi shodnu se všemi recenzenty po celém světě. Co byste totiž očekávali od plastového těla? Lem kolem displeje je příliš tlustý a dělá tak opticky přístroj mohutnějším, než doopravdy je. Pravdou zůstává, že silnější baterie a vybavení Tungstenu C mu oproti konkurenčním strojům na tloušťce neubere. Displej je stejný jako u námi recenzovaném Zire 71. Jedná se tedy o pasivní TFT, bez možnosti vypnout podsvícení. Tato varianta mne naprosto udivuje. Je pravdou, že podání barev takového displeje je hodnověrné, možná někdy až příliš saturované. Ale proč neosadili Tungsten C stejným displejem jako Tungsten T? Reflektivní displej zabudovaný v TT je totiž skvělý jak v noci s podsvícením, tak ještě lepší bez podsvícení na slunci. U pasivního displeje Zire 71 a nyní i Tungstenu C je ale zapotřebí mít podsvícení na maximum a zajít do stínu, či si displej přikrýt rukou.

Klávesnice a Graffiti 2

Výrobci přišli na to, źe noví uživatelé chtějí místo rozpoznávání písma klávesnici. Palm Tungsten C je tak druhým PDA od Palmu (po Tungstenu W), který má v sobě zabudovánu klávesničku. Ta se svojí velikostí písmen hodí na psaní krátkých poznámek a emailů. Na dlouhé psaní se vyplatí pořídit si skládací klávesnici do univerzálního konektoru na spodní hraně PDA. Klávesnice se dá uživatelsky konfigurovat, otázkou ovšem zůstává, jak si programátoři u nás poradí s rozložením české diakritiky. Pokud potřebujete rychle něco napsat a máte zrovna v ruce stylus, není nic jednoduššího než tak učinit přes Graffiti 2. Tak je možné psát po celém displeji. Nám, kteří jsme si již uvykli původnímu Graffiti, nezbude nic jiného než se naučit novým tahům.

WiFi

WiFi, neboli bezdrátové připojení do privátní, firemní sítě, či komerční připojení k internetu, je dnes stále populárnější. Setkáváme se však s problémem pokrytí naší malé republiky. V Americe si prohlídnete internet při ládování se hamburgerem u McDonalds, u nás bude situace diametrálně odlišná. Nejenomže se zatím nedozvíte o patřičných hotspotech, ale zjistíte, že tu skoro žádné oproti zemi za louží nejsou. Nezbývá než si doma postavit vlastní a volnost při synchronizaci, nebo brouzdání na internetu, se stane tak luxusem vaší domácnosti.

Nemilou zprávou pro všechny je ale malá citlivost na přijímaný signál. Tu vyřešit nelze, protože PDA má anténu integrovánu v těle přístroje a externí připojit nelze.

Na internet a na email připraven!

Hlavním tahákem je jistě v ROM zabudovaný prohlížeč WebPro 2 a VersaMail 2.5. K emailovému klientu nemám žádné výhrady, vyrovná se konkurenčnímu SnapperMailu. Ale prohlížeči leccos k ideálu ještě chybí. Např. omezená podpora scriptů Java by se dala jistě omluvit. Práce s rámci je super, ale pokud nemůžete měnit jejich rozměr, stává se z některých malé menu, které musíte znát nazpaměť, jinak se nikam nemusíte dostat. Že internetový prohlížeč neumí češtinu, na to si bohužel budeme muset zvyknout, horší to je ovšem v případě, kdy se nelogicky některé části textu prolínají a jsou nečitelné.

Výdrž

Navzdory tomu, že Tungsten C má rychlý procesor, více paměti RAM, WiFi a některá další energetická vylepšení, dosahuje při nastaveném podsvícení na 1/3 dráhy jezdce úctyhodných šest hodin výdrže (testováno aplikací BatteryTime). Podepisuje se na tom jednak zvýšená kapacita baterie a vylepšený režim power save vlastního procesoru.

Maličkosti, které se nikam nevešly

Pořádný stylus, to je deviza Tungstenu C - kovové tělo a šroubovací letka i špička. Na místě letky se ukrývá RESETovací trn. Což je nepraktické a také to poukazuje na malý otvor pro RESETování.

V levé hraně PDA nalezneme zvláštní šachtu, do které se vejde pouze kožená krytka displeje a nelze ji zaměnit za stylus a opačně (opatření pro leváky).

Na horní hraně je indikační LED dioda za zeleným sklíčkem. Ta mne svým svitem přímo ozářila. Pro tichý alarm to je jistě žádoucí, ale v noci, když je PDA v kolébce, máte zaručeně osvícenu celou místnost.

Na horní hraně je také umístěn konektor pro sluchátka. Ten je však atypický od normálního tím, že má rozměr 2,5. Normální sluchátka si tak nezapojíte a ještě navíc je tento výstup pouze monofonní!

Závěr

Tungsten C přinesl několik prvenství na poli PalmOS zařízení. Jistě se najde řada uživatelů, kteří by dali před klávesnicí přednost Graffiti plošce, ale malá klávesnička u komunikativního PDA je zkrátka současný trend. Procesor a paměť RAM nelze jinak než chválit. Displej bych dal z Tungstenu T a trošku víc bych ho oplechoval, plast mu vůbec nesluší.

Za zapůjčení děkujeme firmě PDA Planet, Praha.

Další fotografie: