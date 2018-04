"Tuhne" vám mobilní telefon?

Projevy chyby čipu SIM karty mohou být různé, mění se dokonce i v závislosti na typu mobilního telefonu, ve kterém je SIM karta používána. Občas nedostupná stanice, občas odmítnutá karta při pokusu o uskutečnění hovoru či odesílání SMS zprávy. Po vypnutí a zapnutí přístroje chyba zmizí. Pro vyloučení chyby telefonu jsme proto SIM kartu používali ještě nějakou dobu v druhém přístroji. Výsledek byl stejný. Občasné chyby nezmizely a jejich výskyt se přenesl do druhého aparátu, který předtím s jinou kartou fungoval bez závad. Proto jsme se rozhodli problém podrobněji prozkoumat a popsat. Jestliže máte podobný problém, popište ho v naší diskuzi, případně nám i sdělte číslo karty.

V čem chyba vězí?

Karta s chybou se chová víceméně korektně, v případě čtení/zapisování do telefonního seznamu a jiných souborů na kartě k chybám nedochází. Pouze při provádění autentizační funkce A3A8 dochází občas k potížím. Zatím všechny vzorky, které jsme do této chvíle měli možnost otestovat a které měly stejně provedené kontaktní plošky jako karta na obrázku, zmíněnou chybu vykazovaly.

Jak jsme testovali?

Běžný provoz přibližně tři týdny s Alcatelem One Touch Easy db, a pak několik dnů s Motorolou d160. K diagnostice karty a jejímu cílenému otestování jsme pak použili běžný počítač PC, test jsme napsali v jazyce Turbo Pascal od Borlandu, verze 7, generování náhodných čísel zajistilo šestnáctnáctinásobné volání funkce Rand($ff) ze standardní knihovny Pascalu, pro každý byte čísla RAND jedno. Karta je připojena interfacem s generátorem hodin s krystalem 3.57945 MHz, známým Season interface. Odchylka od standardní rychlosti definované kartou, což by měl být 372-násobek rychlosti sériového portu, pomocí něhož karta s počítačem komunikuje, činí méně než +2.35%. Při zápisu a čtení z těch oblastí karty, kde je telefonní seznam, SMS zprávy a ostatní soubory nutné k provozu telefonu v GSM síti, k žádným mimořádnostem nedochází, přestože datové přenosy jsou delší než v případě autentizace. Přenos 160B při čtení SMS zprávy je 10x delší než přenos 16B náhodného čísla RAND do karty při autentizaci a převzetí 12B výsledku SRES_Kc z karty. Přesto však při autentizacích chyby nastávají. Naše testy byly samozřejmě limitované umělým zkrácením životnosti všech SIM karet Radiomobilu právě omezením povoleného počtu volání A3A8, takže jestliže jsme nechtěli kartu odeslat do věčných lovišť, mohli jsme provádět testování jen v dávkách po tisíci autentizací. Průměrná chybovost na našich vzorcích činila přibližně šest promile. Na první pohled to není mnoho, ale při běžném užívání dochází podle Radiomobilu průměrně 49.31 krát za den k provádění algoritmů A3A8 na kartě. Uvedl to ve svém oficiálním stanovisku k omezení životnosti SIM karet, které najdete ve článku Proč to Radiomobil dělá. To znamená, že k tisícovce dotazů dojde za přibližně 20 dní, 16 hodin a 47 minut. Při šesti chybách během této doby vám tak telefon může bezdůvodně vypovědět službu v průměru přibližně jednou za čtyři dny, což už tak zanedbatelné není. Protože si chybové hlášky nemusíte všimnout, snadno budete jednou za čtyři dny mimo provoz. A to klidně i pár hodin. Nehledě na to, že u staršího člověka neznalého mobilů to klidně může být i pár dnů.

Pokud vás tedy tento problém trápí, diskutujte. Zajímavé informace jsou pro nás: zda se chyba projevuje, jak často, jaký telefon používáte a zda je SIM karta podobná té z obrázku. Pokusíme se diskuzi vyhodnotit, zmapovat rozsah problému a k tématu se vrátíme později. Reklamace takové karty totiž může být pro zákazníka problematická. Přijdete do obchodu, prodavač zkontroluje SIMku, má přitom šanci 0.024, že nastane chybový stav, pokud udělá čtyři autentizace. Jestliže se chyba neprojeví, což je pravděpodobné, obsluha vadu neuzná a vy odejdete s původní SIMkartou nebo si koupíte jinou.