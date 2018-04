Tučný účet pro Apple. Chyby nového iPhonu ho vyjdou na miliardy korun

Časopis citoval analytika Mike Abramskyho ze společnosti RBC Capital Markets, podle něhož by Apple mohlo na 900 milionů přijít úplné stažení problémových výrobků iPhone 4. Za jejich opravy by pak firma zaplatila výrazně méně, 300 milionů dolarů, což je kolem šesti miliard korun.

Nejlevnější by prý bylo řešit problém pomocí speciálních gumových "bočnic", které potíže s příjmem signálu zmírňují. Přišly by na 45 milionů dolarů (asi 904 milionů korun).

Investory by podle Abramskyho ale ani nejčernější scénář neměl znepokojovat. Apple má dostatečně velké finanční rezervy pro to, aby se s takovou situací vypořádal. Analytik společnosti Kaufman Bros. Shaw Wu nicméně v úterý uvedl, že problémový telefon by mohl mít dopad na zisky firmy.

Apple za první tři dny od uvedení na trh, jež připadlo na 29. červen, prodal přibližně 1,7 milionu přístrojů iPhone 4. Někteří uživatelé si záhy začali stěžovat, že přístroj v určitých situacích ztrácí signál. Apple tvrdil, že je to jen softwarová záležitost, kterou půjde odstranit. - čtěte Apple přiznal problém s anténou, mají ho prý úplně všechny iPhony

Vlivný americký časopis Consumer Reports ale nechal udělat testy, podle nichž je prý zřejmé, že přístroj je osazen nevhodnou anténou (více o testu Consumer Reports čtěte zde). Zpochybnil i tvrzení firmy, která dosavadní kritiku, že přístroj ztrácí signál, sváděla na softwarovou chybu.

V USA už kvůli závadám padlo i několik žalob na Apple a akcie firmy v úterý výrazně klesly. Firma se zřejmě i proto rozhodla na zítra svolat mimořádnou tiskovou konferenci, kde bude podle dosavadních informací řešit právě problém s anténou u iPhonu 4.