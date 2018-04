Tučná lahůdka pro mobilní gurmány - databanka Nokia N91

Nokia začne brzy prodávat jeden z nejlépe vybavených modelů, jaký kdy spatřil světlo světa. Technologický průkopník nepřichází proto, aby se stal prodejním trhákem. Astronomická pořizovací cena na hranici 20 000 korun mu to ani nedovolí. Ukazuje ovšem, co všechno se telefony mohou naučit.

Nokia N91 včera dorazila do naší redakce a tak přinášíme první dojmy z tohoto extrémně vybaveného a extrémně drahého mobilu.

Nový člen rodiny Nokia N-Series zaměřené na multimédia rozhodně není pro každého. Rozměry 113 × 55 × 22 mm jsou při hmotnosti 160 gramů pro mnoho uživatelů přímo odstrašující. Na první pohled je také jasné, že smyslný design nebyl tentokrát prioritou číslo jedna.



Nokia N-Series: N91, N70, N90 a N80

Vzhled - dokonalá výbava výměnou za rozměry

Uživatelům, kteří by rádi vyměnili svůj mobilní telefon za solidní hudební databanku, Nokia N91 na oplátku přinese 4GB miniaturní harddisk, podporu Wi-Fi, standardní konektory mini USB a 3,5mm Jack na připojení kvalitních sluchátek.

Na první dotek působí Nokia N91 velmi solidním dojmem. Evokuje to kovový kryt a celková vyšší hmotnost. Pomyšlení na miniaturní magnetický disk, který se uvnitř telefonu svižně otáčí, nás nutil telefon zprvu brát doslova v rukavičkách. První obavy se však ukázaly jako zbytečné. Disk pracuje spolehlivě a ani při několikavteřinovém kmitání přehrávač hudby nezakolísá.

Zasvěceno hudbě

Telefon je na první pohled přehrávání hudby zasvěcen. Svědčí o tom vysouvací flip klávesnice s prostornými tlačítky pro aktivaci přehrávače a jeho ovládání. Samotný mechanismus vysouvání a lícování obou dílů je ovšem na telefon této kategorie mírným zklamáním.

Drobná vůle způsobuje, že se pohyblivý díl mírně poviklává. Napojení na tělo telefonu není po zasunutí také zcela hladké. Ani ukrytá numerická klávesnice od pohledu neslibuje komfortní zadávání textu. Díky vysokému profilu se ovšem na miniaturních tlačítkách píše až překvapivě dobře. Více než rozměry nám tak vadí hloubka, v jaké jsou klávesy uloženy. Palec při psaní naráží na okolní stěny, což příliš ergonomické není.

Tlačítko pro vstup do menu se krčí stranou

Jako opravdu nepovedené považujeme umístění tlačítka pro vstup do menu. Chytrý operační systém Symbian S60 má tuto funkci oddělenou od potvrzovací klávesy. Výrobce ji tentokrát rovnou ukryl na pravý horní roh přístroje. Neustálé přehmaty při práci jsou extrémně nepohodlné zejména pro leváky, kteří si mohou připadat jako při tréninku cikánského géčka na kytaře.

Nokia N91 přináší ovšem také celou řadu vychytávek, jaké jsou u mobilů zatím vzácností, nebo se objevují vůbec poprvé. Jednou takovou je například standardní 3,5mm Jack pro připojení libovolných sluchátek.

Inovací je celá řada

Doufáme, že standardem se brzy u mobilů stane také USB Mass Storage. Datový kabel stačí připojit k počítači. Mobil vás hned vyzve do přepnutí jednoho režimů – Přehrávač médií, PC Suite nebo velkokapacitní zařízení. Při volbě třetího v pořadí se telefon hned nahlásí jako externí disk a můžete na něj zapisovat soubory. Ty se kopírují velmi rychle. MP3 skladba o velikosti 5 MB byla v telefonu za přibližně tři vteřiny.

Trochu nás zarazilo, že přehrávač si nerozumí s adresářovou strukturou na disku. Po jeho zapnutí telefon vyzval k ruční obnově seznamu skladeb, kterou je potřeba provést po každé synchronizaci. Dvě CD se při první zkoušce načítala do přehrávače dlouho přes deset vteřin.

Odměnou za chvilku čekání je komfortní roztřídění všech skladeb do kategorií Všechny, Interpreti, Alba, Žánry, Skladatelé a Seznamy skladeb, které lze definovat a obsahují například i nejčastěji přehrávané skladby.

Zvuk vás dokáže ohromit

Přímo z přehrávače lze nastavit skladbu jako vyzváněcí tón. Menu nabízí celou paletu nastavení, kterým se budeme věnovat až v recenzi. Objevili jsme namátkou takové položky jako rozšířené stereo nebo fyziologická korekce. I bez jakýchkoliv zásahů je ovšem kvalitu zvuku ohromující a těšíme se na přímé srovnání s rivaly jako iPod.

Jinou kapitolou bude vysoká spotřeba pevného disku, která bude možnosti této databanky značně limitovat. Samotný výrobce uvádí na svých stránkách "až 10 hodin přehrávání hudby". Naše první pokusy s několika telefonáty a chvilkou na internetu dávají vidiny spíše na sedm hodin přehrávání v kombinaci s drobnou prací s telefonem. To není mnoho.

Máme se na co těšit

Z dalších funkcí už jen rychle připomeneme podporu Wi-Fi, Bluetooth, EDGE, FM rádio nebo 2Mpix fotoaparát. Ačkoliv si Nokia N91 rozumí také s UMTS, telefon nemá druhou kameru pro videohovory.

Nokia N91 byla zpožděna o několik měsíců, protože výrobce u tak složitého modelu ladil software o něco déle, než se původně čekalo. I tak se do menu vloudil nějaký překlep, ale to se snad s další verzí firmware napraví. Telefon nyní podrobíme důkladnému testu a co nejdříve připravíme jeho důkladnou recenzi.