Tube se poprvé ukazuje. První fotografie iPhonu od Nokie

O tom, že Nokia připravuje vlastní odpověď na populární iPhone, se ví již dlouho. Nokia první informace o svém iPhonu prezentovala již v srpnu minulého roku. Na této prezentaci také zazněla slova, která neukazovala na přílišné samostatné inovativní myšlení u finského výrobce: "Pokud se ve světě objeví něco zajímavého, potom to s hrdostí okopírujeme".

Na kongresu Mobile World Congress konaném začátkem letošního roku demonstrovala Nokia svůj nový operační systém S60 Touch. Zatím pouze na emulátoru a ne v reálném zařízení. Nový operační systém rozhodně nezazářil, jelikož iPhone od Apple je v uživatelské přívětivosti dále. Chyběl například multi-touch.

Nyní se objevily první dvě fotografie připravovaného iPhonu od Nokie, který nese kódové označení Tube. Podle dostupných informací má připravovaná novinka více než třípalcový dotykový displej s poměrem stran 16:9. Multi-touch opravdu chybí, telefon se ale bude ovládat i dotykovým perem. Nechybí však jemné zavibrování po dotyku na displej.

Tube je velký přibližně jako známá Nokia N73, jen je o něco širší. Telefon pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM a nechybí podpora sítí třetí generace včetně rychlých dat HSDPA. Navrch má Nokia Tube před iPhonem i v další výbavě. Fotoaparát prozatím neznámého rozlišení nabízí automatické ostření. Dále "iphone" od Nokie nabídne wi-fi, bluetooth a k dispozici je i vestavěná GPS navigace s podporou geotaggingu.

"iPhone" od Nokie, který nebude patřit do série N, ale do nové řady XpressMedia, by se měl oficiálně představit na podzim. Do prodeje se dostane asi až na počátku příštího roku.

Doplněno: Podle serveru IntoMobile bude mít nová Nokia prodejní označení 5800. Fotoaparát by měl mít rozlišení 3,2 megapixelu a vestavěná paměť nabídne kapacitu 140 MB. Chybět tak nebude chybět podpora paměťových karet. Rozměry telefonu by měly být 111 x 52 x 14.5 mm a hmotnost se bude pohybovat okolo 104 gramů. K dispozici bude audio konektor 3,5 mm a výstup na TV.