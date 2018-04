TTPCom B´ngo bude konkurencí pro Nokii N-Gage

Herní mobilní konzole Nokia N-Gage se ještě ani nezačala prodávat, a již má konkurenci. Ne příliš známá společnost TTPCom včera představila B´ngo – přenosnou herní konzoli ne nepodobnou již zmiňované Nokii N-gage.

Přístroj podporuje bezdrátové propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím Bluetooth technologie a umožňuje uživatelům až osmi zařízení hrát bezdrátově jednu hru – typicky několik spolužáků z jedné třídy mohou pod lavicí střílet jeden druhého. Podpora rychlých datových přenosů GPRS s možností připojení k Internetu umožňuje hrát s protihráči také s využitím TCP/IP protokolu.

B´ngo svým uživatelům nabízí kromě aktivního barevného displeje (rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, 65 tisíc barev) také čtyři ovládací tlačítka doplněná o otočné tlačítko vedle displeje pro rychlejší pohyb či navigaci. Pro hry je k dispozici vlastní Wireless Graphics Engine (WGE) umožňující mimo jiné zpracování několika stisknutých tlačítek v jednom okamžiku – to je typické např. pro střelbu současně s pohybem. Bohužel WGE prozatím nepodporuje žádné jiné zařízení.



Protože bez dostupného softwaru a her by toto zařízení nebylo plnohodnotně použitelné, spolupracuje TTPCom s několika výrobci mobilních či počítačových her. Výsledkem této spolupráce je již nyní dostupná rovná stovka herních titulů a další budou zřejmě brzy následovat. Mezi spolupracujícími firmami najdeme i známá jména – za všechny možno jmenovat kupříkladu Elite, Digital Bridges či ITE.

B´ngo je samozřejmě i plnohodnotným triálním GSM mobilním telefonem, který obsahuje vestavěnou digitální kameru nabízející plné VGA rozlišení. Pro mimoslovní komunikaci můžete kromě normálních textovek použít také jejich multimediálního rozšíření EMS či úplně nové MMS. Vyzváněcí melodie plně podporují polyfonii a pro rychlejší zadávání textu můžete využít integrovaného slovníku T9.

Jak to tak vypadá, Nokii N-Gage její prvenství příliš dlouho nevydrželo. Troufám si tvrdit, že přístrojem B´ngo to vše jenom začíná a podobných zařízení se ještě pár objeví. Bude kupříkladu zajímavé sledovat, jak na tento trend zareagují již zaběhnutí výrobci přenosných herních konzolí – dostane kupříkladu známý Gameboy ve své další verzi také modul mobilního telefonu?

Technické vlastnosti: