TSMC je na koni. Vyfoukne Samsungu dodávky čipů pro příští iPhony

TSMC a Samsung vyrábějí čipy pohánějící letošní kolekci iPhonů a každý přitom využívá jiný výrobní proces. To v konečném důsledku znamená nejen různou velikost čipu, ale i mírně odlišné parametry výkonu a výdrže.

Čipy A10, které budou pohánět příští generaci iPhonů, by však mohly vznikat primárně v produkčních centrech tchaj-wanské TSMC. Možnost, že by se Samsung mohl příští rok skutečně ocitnout mimo hru, nastiňuje analytik z JP Morgan, kterého citoval čínský deník UDN.

Loni se sice spekulovalo, že Samsung vyhrál výběrové řízení Applu na dodávku čipů A9, později se však ukázalo, že přibližně polovinu objemu dodá TSMC. Ale není známo, jakým podílem se obě firmy na dodávkách přesně podílejí.

Víme však, že Samsung používá k výrobě modernější FinFet 14nm proces, zatímco TSMC vyrábí 16nm procesem. Logicky se tak očekávalo, že iPhony vybavené čipsetem od Samsungu budou mírně výkonnější a energeticky méně náročné. Ale praktické testy to neprokázaly, lépe si totiž naopak vedou iPhony s hardwarem TSMC (více zde).

Apple v oficiálním vyjádření uživatelům zaručuje, že oba čipy představují aktuálně nejmodernější hardware používaný v mobilních zařízeních a oba typy vyhovují přísným kritériím. Doplňuje také, že naměřená odchylka výdrže a výkonu při běžném používání, tedy ne při maximálním vytížení v syntetických testech, je asi dvě až tři procenta.

Navenek se tak podle tohoto stanoviska vlastně nic neděje, ale uvnitř firmy se může mluvit jinak. A jsou to právě v praxi horší parametry iPhonů s čipy od Samsungu, které by podle analytika z JP Morgan mohly pozici jihokorejského giganta coby možného dodavatele čipů Apple A10 značně zkomplikovat.

Apple je však pro příslušnou divizi Samsungu natolik klíčovým odběratelem, že se bezpochyby tak důležité budoucí zakázky nevzdá bez boje. Je také otázkou, zda jsou výrobní kapacity TSMC natolik velké, že by stačily chrlit 100 % potřebných čipů výhradně vlastními silami, a to zcela novým 10nm procesem.

Na druhou stranu, exkluzivní roli dodavatele si již TSMC vyzkoušelo při produkci A8 pro iPhony 6 a navíc, pokud by se skutečně stalo jediným dodavatelem čipů A10, měli by představitelé firmy čas dostatečné výrobní kapacity zajistit. Investice by se jim totiž v případě získání exkluzivní smlouvy velmi rychle vrátily.