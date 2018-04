Tržní zázraky: zdarma upgrade antény

Potom co mi operátor sítě zaplatil za to, že jsem si koupil telefon, domníval jsem se mylně, že už mne nic nepřekvapí. Jenom připomenu jak to bylo; používám mobilního operátora AT&T PCS a koupil jsem si u něj telefon Ericsson LX77. Telefon stál bez daně $39.99 a operátor mi na něj přispěl padesáti dolary a tak mi vlastně operátor dal telefon a ještě něco připlatil. To že jsem dostal 120 minut měsíčně zdarma na jeden rok je také ještě pochopitelné, ale to co se mi stalo teď, to mne opravdu srazilo do kolen.

Prišla mi poštou polstrovaná obálka s touto nálepkou:

uvnitř byla skutečně nová anténa a k tomu dopis, ktery si tu dovolím volně přelozit:

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu Ericsson prostřednictvím AT&T Wireless Services. Společnost Ericsson Mobile Phones Váš výběr velmi oceňuje.

Ericsson Mobile Phones se snaží poskytovat svým zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky. Z toho důvodu Vám zasíláme novou antenu pro Váš Ericsson LX77 nebo LX100 digitální multipásmový mobilní telefon. Antena je posledním technickým výkřikem a může vylepšit příjem signálu v některých oblastech nebo dokonce umožnit příjem tam , kde to dosud nebylo možné. Zasláním nové anteny zdarma vyjadřuje Ericsson Mobile Phones vděčnost za Vaši volbu při nákupu mobilního telefonu.

Následuje návod na instalaci a pak je:

Ericsson Vám ještě jednou děkuje za to, že jste zvolil jeho výrobek a služby jednoho z vedoucích mobilních operátorů, AT&T Wireless Services. Pro jakékoliv dotazy či připomínky se nerozpakujte zavolat na 1-800-ERICSSON

Upřímně Váš

Tom Willig

Zástupce pro USA

Ericsson Mobile Phones

V obálce byla ještě nabídka na originál Ericsson doplňky se slevou 20 procent, ale to již není podstatné. Na nabídky jsem zvyklý a nikde jich do kastlíku nedostanete tolik jako v USA, ale aby mi někdo poslal upgrade anteny mobilního telefonu, to mi jako čechovi přijde velmi neobvyklé.

Starou antenu jsem pochopitelně hned prohodil za novou a od té doby na to vejrám kudy chodím, nebo spíš jezdím; signál je lepší než byl, ne o moc, ale dovolám se tam, kde jsem se předtím nedovolal, což je přesně to co psal Tom Willig v dopise. Dopis je formulován spíš opatrně, v USA je proklatě moc právníků a kdyby toho slíbili příliš, někdo by je určitě žaloval.



Toto je stará anténa



A tohle je nová anténa.

Na právníky si tu možná stěžovat můžete, ale volný telekomunikační trh Vás jako zákazníka jen a jen hejčká a rozmazluje.