Tryskomyš od Eurotelu provětrá nabídky internetového připojení

S příchodem CDMA od Eurotelu se opět rozšířily možnosti připojení k internetu. Problémem je ale stále to, že takřka stoprocentní dostupnost mají jenom pomalý dial-up bez paušálu po kabelech Českého Telecomu a GPRS v mobilních sítích. Výčet možností připojení jsme pro vás připravili na konec tohoto horkého srpnového týdne.

Dial up - nic nevytočí tak jako vytáčené připojení

Nejjednodušší připojení přes klasický modem už je na ústupu a používá se především v místech, kam ještě nedorazilo ADSL. Nevýhoda tohoto způsobu surfování je v rychlosti a v ceně. Surfování ve špičce vyjde na šedesát korun za hodinu a mimo špičku na korun devatenáct. Jen letmý pohled stačí k tomu, že tento způsob se hodí víceméně jen na vybírání emailů a občasné surfování.

Rychlost 56,6 kbps je srovnatelná s mobilním GPRS připojením, ale je také závislá na vytíženosti sítě. V červnu začal Volný nabízet software Volný akcelerátor, který zrychluje zobrazování stránek a stahování souborů při vytáčeném připojení. To byl asi ale poslední krok operátorů k podpoře tohoto druhu vytáčení. Telecom nabízí ke svým paušálům za příplatek i hodiny na internetu zdarma. V minulosti se objevily pokusy o vytáčený internet za paušální platbu, po kterém volali zákazníci několik let. Bohužel tuto službu provideři po několika měsících provozu pomalu ruší.

ADSL - dobrý kompromis mezi cenou a výkonem, ale málo dostupné

K ADSL je v Česku připojeno již skoro třicet tisíc lidí. Největší přísun nových zákazníků zaznamenal v poslední době Český Telecom, který koncem května představil svůj balíček Internet Expres. Díky dubnovému zásahu ČTÚ, který určil novou výši propojovacích poplatků, mohli zlevnit i ostatní provideři. Další překážka v dotahování se na internetově vyspělé země je nedostupnost ADSL v některých částech republiky. Telecom na tom ale pracuje a do konce roku by měl zprovoznit 300 přípojek vysokorychlostního širokopásmového internetu.

Ceny ADSL klesají od května celkem pravidelně. Problém je ale v tom, že k ceně alternativního operátora je nutné ještě připočíst paušál Českému Telecomu. A tím se i dobrá cena utopí v průměru. Nehledě na to, že dominantní operátor ve svém Internet Expresu slučuje poplatek za ADSL i za linku. V následující tabulce můžete porovnat nabídku ADSL připojení s rychlostí 512 kbps.

Měsíční platba Rychlost (download/upload) datový limit (GB) Volný ADSL 1280 512/128 kbps NE Contactel - Contact ´04 1094 512/128 kbps 10 ČRa Bluetone - Standard 1416 512/128 kbps 10 Nextra - ADSL Link Basic 1567 512/128 kbps 3 ČTc Internet Expres* 1181 512/128 kbps NE Tiscali ADSL PRO 1178 512/128 kbps NE

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

* V ceně je započten i hlasový tarif Telefon Universal

ADSL uživatele v současné době trápí především Fair Usage Policy (FUP), uplatňovaná operátory. Datové limity již pomalu mizí, ale nastupují různá pravidla, podle kterých se vám sníží rychlost v případě, že stáhnete více dat, než se vašemi providerovi líbí.

GPRS - mobilní průlom do internetu

S příchodem datových tarifů pro mobilní telefony se ukázalo, jak velký je v České republice hlad po internetu. Během roku fungování si datově neomezené paušály aktivovalo přes sedmdesát tisíc a počty dále rostou. Rychlost GPRS se pohybuje mezi 50 – 80 kbps a z mobilních operátorů je poskytuje jenom Eurotel a T-Mobile. Oskar nabízí GPRS balíčky, z nichž nejvýhodnější je Standard, u kterého nabízí 5 MB dat zdarma za paušál 238 korun.

Největší výhodou pomalého připojení je jeho časová a datová neomezenost. Cena pod devět set a zaručená mobilita jsou výhody, které do příchodu CDMA nenabízela žádná dostupná technologie. O tom, že se GPRS chytlo svědčí i další krok T-Mobile, který přišel s předplacenou datovou kartou Data Unlimited.

Název tarifu cena Data Unlimited – T-Mobile 832,- Kč měsíčně Twist Unlimited – T-Mobile 850,- Kč měsíčně DataNonstop - Eurotel* 832,- Kč měsíčně DataNonstop II - Eurotel 772,- Kč měsíčně

Ceny jsou včetně 19% DPH

* V ceně je 60 volných minut pro vnitrostátní volání.



CDMA - rychlé a mobilní prázdninové překvapení

Jak už jsme napsali, „tryskomyš“ Data Expres od Eurotelu udělala díru do světa. Podle vašich ohlasů ale i našich testů běhá CDMA zatím celkem spolehlivě a rychle. Někde i překračuje deklarovanou rychlost 200 kbps. Má zatím své mouchy, ale vzhledem k tomu, že je Eurotel prvním na světě, kdo tuto technologii spustil v komerčním provozu, má určitě nárok na trochu času. Maximálně však do konce prázdnin, kdy se očekává větší zátěž, která pravděpodobně přijde s návraty z dovolených. Z možných konkurentů se k vysokorychlostnímu mobilnímu vyjádřil jen T-Mobile, který chce do konce roku spustit EDGE.

Eurotel Data Expres vychází na 1070 korun měsíčně, což je v konkurenci s ostatními druhy připojení příjemná nabídka. Výhodná je i jeho mobilita, která má ale úskalí v tom, že ne celá republika je pokryta CDMA signálem.





Kabelový internet - Karneval versus Chello

V této oblasti vládnou jednoznačně firmy UPC a Karneval. Internet po kabelové televizi je celkem bezproblémový a cenově zajímavý pro všechny zákazníky, kterým k televizi vede kabelová přípojka. Karneval přišel před nedávnem s nabídkou Turbo, která skrývá garantovanou rychlost 1000/150 kbps za 1290 korun, čímž se stal jedním z nejlevnějších poskytovatelů internetu na trhu. UPC v této cenové hladině (1224 korun) konkuruje svým programem Chello Classic, který běží rychlostí 768/128 kbps.

Oba kabeloví provozovatelé chtějí začít poskytovat levnější tarify, aby přibyla konkurence ADSL. Podle ČTK již UPC testuje tarif chello light za 779 korun s rychlostí 128 kbps. Karneval se na to chystá na podzim. Internet po kabelu v Česku využívá kolem 37 tisíc zákazníků.

Co tedy vybrat?

Nejlepším domácím řešením je podle všeho kabelová televize. Bohužel její pokrytí je ještě slabší než pokrytí ADSL, takže je přístupná jen ve velkých městech. Mimo tyto hustě zalidněné lokality bychom doporučili určitě některý z GPRS tarifů a nebo CDMA, je-li pokrytí. Výhoda CDMA je v rychlosti a mobilitě, takže jestli jezdíte s notebookem po republice a potřebujete rychlý internet ve městě, je pro vás CDMA jasná volba. Jezdíte-li však s notebookem po celé republice, a potřebujete mít spolehlivě signál vždycky, tak bychom radili spíše GPRS, které je sice pomalejší, ale jistota je jistota.

cena / měsíc (Kč) rychlost (kbps) pokrytí potřebný hw klady a zápory Dial-up 0 56 všude, kde je telefonní linka modem absence paušálu, malá rychlost ADSL +- 1000 128 - 2048 70 % telefonních linek ADSL modem + vysoká rychlost

- datové limity, agregace GPRS 770 / 850 50 - 80 všude, kde je signál mobilního operátora mobilní telefon + dostupnost, neomezená data

- malá rychlost Kabel 800 - 1000 128 - 2000 jen velká města modem + rychlost a cena

- malá dostupnost CDMA 1070 max. 800 70% populace modem + rychlost, mobilita

- dostupnost, počáteční náklady

