Trojlístek levných Nokií najdete v katalogu

Katalog mobilů se může pochlubit dalšími přírůstky, mezi kterými jsou nejvýraznější tři nové telefony Nokia. Jednu novinku si přichystal také Sony Ericsson a to odlehčenou verzi oblíbeného walkmanu W800i, tentokrát s označením W700i. Poslední novinkou je nový model od LG, který výrobce představil začátkem roku na 3GSM kongresu v Barceloně.

Nokia představila tři nové modely, které se řadí v portfoliu výrobce k absolutnímu základu. Všechny tři novinky jsou určené pro začínající a méně náročné uživatele a jejich předností by měla být nízká cena. Dvě z novinek mají barevné displeje, jeden model má pouze monochromatický displej.

Také Sony Ericsson představil jednu novinku. Tou je odlehčená verze hudebního mobilu W800i, která postrádá automatické zaostřování u fotoaparátu a dodáván bude v jiném barevném provedení. Nový Sony Ericsson W700i bude na rozdíl od vyššího modelu W800i dodáván s paměťovou kartou s menší kapacitou. Všechny ostatní funkce, design a rozměry jsou stejné jako u modelu W800i.

Poslední novinkou je LG KG225, které zařadil do své nabídky operátor T-Mobile. Jde o poměrně neznámý telefon, který výrobce představil na 3GSM kongresu v Barceloně. Telefon má velmi zaoblenou konstrukci, která by mohla oslovit především něžnější část populace. Jeho elegantní černý vzhled by se hodil do nejedné dámské kabelky. Velkým lákadlem by mohla být také cena telefonu.

Nová Nokia 1112 nabízí monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. Výbavu má pouze základní, zajímavostí jsou takzvané mluvící hodiny.

Předběžná cena: 2 000 Kč

Nokia 2310 je velmi jednoduchý mobil s minimem funkcí. Ve výbavě ovšem nechybí FM rádio. Telefon má novou funkci Nokia Prepaid Tracker, který umožňuje snadnou kontrolu provolaného kreditu.

Předběžná cena : 3 000 Kč

Nokia 2610 má barevný displej, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě tohoto modelu najdeme i e-mailový klient, wapový prohlížeč a hlasový záznamník. Nokia 2610 má uživatelské prostředí Series 40.

Předběžná cena : 3 500 Kč

Sony Ericsson W700i je odlehčená verze Walkmanu W800i. Novinka bude nabízena v titanově zlaté barvě. Narozdíl od předchůdců postrádá automatické zaostřování u dvoumegapixelového fotoaparátu

Předběžná cena: 8500 Kč

