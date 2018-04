Trojice provozovatelů sítí mobilních telefonů se nechce dohodnout o sdílení sloupů

Rakovnický denník - Ekologové Okresního úřadu v Rakovníku se v posledních týdnech intenzivně snaží skloubit představy trojice operátorů mobilních telefonů o výstavbě nových telekomunikačních stožárů ve volné krajině na Rakovnicku se zájmy životního prostředí. "Tlak na výstavbu nových sloupů je obrovský," říká Alena Škoudlínová.

Podle ní se operátoři odmítají domluvit na sdílení stožárů s konkurenčními společnostmi, což jako podmínku při schválení nového sloupu prosazuje okresní úřad. Ekologové proto vyzvali trojici operátorů, aby okresnímu úřadu pro srovnání předložila svou představu o síti stožárů na Rakovnicku, ve které by měly být v maximální míře využity výškové budovy.

Čeho se ekologové nejvíce obávají, jsou zvěsti, podle kterých by se brzy měl na českém trhu objevit další operátor."Hrozí, že by zvlněnou krajinu na Rakovnicku mohlo hyzdit až třicet stožárů! To je neúnosné," prohlašuje Alena Škoudlínová, podle níž se rakovničtí ekologové rozhodně chtějí vyhnout situaci, která nastala například v jižních Čechách, kde se na jediném místě tyčí až tři telekomunikační sloupy vedle sebe.