Nejskrytější mobilní vtípek roku: antivir zdarma propaguje Trojan

Trojan je totiž zažité hovorové pojmenování nejrozšířenější hrozby nejen pro počítače, s rozmachem smartphonů ohrožuje i mobilní techniku. Tablety nevyjímaje. Trojan či přesněji Trojský kůň je na první pohled neškodně se tvářící samostatný program, pod nenápadnou slupkou se však ukrývá prostředek umožňující vzdálený přístup do napadeného zařízení (například zde).

Hacker tak díky rozmanitým funkcím trojského koně může například odposlouchávat přístupová jména, hesla či čísla kreditních karet, sledovat znaky zadávané na klávesnici či uživatelovy zvyklosti při surfování na internetu.

Právě hrozbě napadení mobilních zařízení, a to nejen zmiňovaným trojským koněm, chce předejít operátor T-Mobile. V únoru proto svým zákazníkům nabízí možnost prémiové verze antivirového programu Eset pro smartphony a tablety s Androidem na jeden rok zdarma. Aktivace výhody je možná přímo v nastavení aplikace po jejím stažení, a to až do letošního 30. dubna.

Přiznáme se, že v redakci nás to netrklo. Na vtipné spojení jména a nabízené výhody ve spotu, kterým operátor parafrázuje nejznámějšího tajného agenta ve službách Jejího Veličenstva, upozornil Jakub Horák z portálu Marketing a Media. Ivan Trojan v roli domýšlivého špiona nevědomky zabrání hrozícímu zavirování mobilu pouhým diktováním sportovních výsledků osobě na telefonu, která jej vyruší právě při řešení krizové situace.



Operátor se tak postaral o jeden z nejskrytějších mobilních vtípků tohoto roku. Ne-li rovnou ten nejskrytější, trumfnout spojení jména Trojan s antivirem zdarma nebude pro ostatní hráče patrně nic jednoduchého.