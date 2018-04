Trojan infikoval 260 tisíc androidů. Google již odstranil 58 aplikací

Objevují se znepokojivé zprávy, že nebezpečné programy na uživatele číhají i v doposud bezpečném Android Marketu.

Počet škodlivých aplikací se přitom stále zvyšuje. Google jich před týdnem z nabídky odstranil dvě desítky. Podle aktuálních zpráv je podivných titulů již osmapadesát. Po jejich instalaci si telefon začne žít vlastním životem.

Aplikace se snažily získat pozornost lákavými názvy. Tituly jako Super Ringtone Maker, Super Guitar Solo nebo Super Sex Positions skutečně mohly přilákat řadu uživatelů.

Až 260 tisíc přístrojů bylo doposud nakaženo nebezpečnými trojany, které zjišťují IMEI zařízení, jeho výrobní číslo, jazyk a tyto a další údaje nepozorovaně odesílají na vzdálené servery. Horší však je, že mezitím stahují na pozadí do telefonu další škodlivý kód. Algoritmus DroidDream se pak dvěma způsoby snaží získat práva roota. Po získání tohoto oprávnění má pak malware přístup ke všem informacím v telefonu.

Důležitou zprávou je, že zranitelné jsou pouze přístroje s verzí Androidu 2.2.1 a nižší. Majitelé telefonů s verzí 2.2.2 a výše se tak nemusí obávat nebezpečí ani v situaci, kdy si nainstalovali některou z infikovaných aplikací do svého zařízení. Nutno podotknout, že velké procento zařízení běží na zranitelných verzích systému, a proto by výrobci zařízení měli co nejdříve přijít s aktualizacemi.

Google odstraňuje nebezpečné aplikace z Marketu

Google na zjištěné skutečnosti ihned zareagoval odstraněním všech infikovaných aplikací z nabídky Android Marketu. Zmrazil vývojářské účty, ze kterých byly aplikace nahrány do nabídky. Jejich majitelé budou kontaktování právními zástupci Google.

Škodlivé aplikace byly na dálku odstraněny z poškozených přístrojů a jejich majitelům byl zaslán e-mail z technické podpory Android Marketu (android-market-support@google.com). Zároveň tito uživatelé obdrží notifikaci, že do jejich telefonu byla nainstalována bezpečnostní aktualizace Security Tool March 2011. Veškeré kroky provádí Google vzdáleně, a tak není třeba ze strany uživatelé jakákoli interakce.

Zároveň byla posílena bezpečnostní opatření portálu, která mají zajistit, aby se malware využívající podobných technik již v Marketu neobjevil. Zpřísní se také schvalovací proces aplikací do oficiální nabídky. Uvedená fakta prokazují, že Google byl v této věci doposud až příliš benevolentní.

Internetový gigant rovněž doporučuje před instalací každé aplikace pozorně sledovat seznam oprávnění, která konkrétní titul vyžaduje.