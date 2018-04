Trium Mondo – opravdu chytrý telefon (recenze)

Kapesní počítač bez klávesnice, s vestavěným telefonem GSM, připojitelný k počítači – to je stručná definice chytrého telefonu (smartphone). Trium Mondo je prvním zástupcem této kategorie telefonů, který jsme v redakci mohli vyzkoušet.

Možná teď namítnou šťastní majitelé telefonů Nokia 9110i, 9210 a Ericsson R380s, že jejich chytré telefony jsme již recenzovali dříve. Výrobci mobilů nemají v definici zařízení komunikátor a chytrý telefon zatím sami jasno, ale my se budeme držet toho, že Trium Mondo je typický smartphone.

Snad největší výhodou Monda je použitý operační systém Microsoft Windows Pocket PC (zkráceně Pocket PC). Na rozdíl od výše jmenovaných telefonů je software pro Trium Mondo kompatibilní se všemi ostatními počítači vybavenými systémem Pocket PC, a tak si můžete z internetu stáhnout velké množství programů, které budou ve vašem telefonu fungovat. To u vyjmenovaných komunikátorů není možné.

Velký displej s anténou

Jediné, co odlišuje Trium Mondo od běžného kapesního počítače bez klávesnice, je typická anténa mobilu na pravé straně. Mondo má rozměry 139,5 mm x 84 mm x 19 mm. Většinu přední strany telefonu tvoří dotykový displej schopný zobrazit 16 odstínů šedi, to vše při rozlišení 240 x 320 bodů. Displej není podsvícený – abyste na něj viděli, musí být v místnosti dostatek světla. Horší je také čitelnost displeje na přímém slunci.

Pod displejem je pět tlačítek. To úplně vlevo slouží k zapínání a vypínání přístroje, čtyři vedle něj spouští jednotlivé aplikace – ovládání telefonu, pošta (e-maily, SMS), kalendář a úkolovník, adresář kontaktů. Na levém boku Monda je ještě multifunkční tlačítko (posuvník nahoru-dolů, je možné ho i zmáčknout) sloužící pro pohyb v menu telefonu a ovládání aplikací, a tlačítko pro hlasový záznamník. Na horní straně telefonu je IrDA port, vedle kterého je možné připojit bondovku; na spodu telefonu najdete konektor pro připojení telefonu sériovým kabelem k počítači a zdířku pro nabíječku.

Mondo se ovládá prostřednictvím dotykového displeje a speciálního pera (je zastrčeno pod anténou na zadní straně přístroje). Protože operační systém Pocket PC vychází z designu stolních systémů Windows, měli byste si na ovládání Monda relativně rychle zvyknout.

Mobilní telefon

Trium Mondo podporuje snad všechny známé funkce mobilních telefonů (přesný výčet najdete v tabulce na konci článku). Vše se navíc ovládá v přehledném a rychlém menu. Není také problém podporu nových funkcí do Monda přidat – stačí jenom přehrát aplikaci pro telefonování. Tímto způsobem si bude moci každý uživatel přidat do tohoto přístroje podporu GPRS, kterou v tuto chvíli inženýři Triumu připravují pro zákazníky.

Při telefonování si budete připadat rozhodně nezvykle. Mít obrovskou placku u ucha a mluvit do ní asi nikomu nepřijde normální, stejně jako připojit si k Mondu bondovku, nést ho v ruce a mluvit klidným hlasem bez ohledu na nechápavé pohledy osob v okolí. Po čase si pravděpodobně zvyknete a budete si navíc vychutnávat velmi kvalitní zvuk reproduktorů Monda.

Chytré telefony se velmi hodí pro přenosy dat. Mondo obsahuje internetový prohlížeč (Pocket Internet Explorer) a umí samozřejmě zobrazovat i wapové stránky. Do aplikace Inbox si pohodlně stáhnete e-maily nebo faxy. Z Inboxu můžete posílat i textové zprávy (není zde funkce potvrzení o doručení zprávy). Základní rychlost datových přenosů Monda je 14,4 kb/s. Až bude telefon umět GPRS, měla by se tato rychlost zvýšit. Konfigurace GPRS by údajně měla být 4+1.

Trium Mondo má 16 MB paměti RAM, ve které mohou být uloženy kontakty, textové zprávy, vyzvánění melodie, obrázky, soubory MP3, e-maily – zkrátka všechna data, která telefon používá.

Kapesní počítač

Počítačová část Monda obsahuje několik kancelářských aplikací – Pocket Word, Pocket Excel, prohlížeč dokumentů PDF, internetový prohlížeč, e-mailového klienta, kalkulačku… Spoustu dalších aplikací si můžete do Monda nahrát sami – dají se stáhnout na internetu.

Když Mondo připojíte ke stolnímu počítači (prostřednictvím rozhraní IrDA nebo sériového kabelu), můžete přenášet soubory mezi oběma počítači. Aplikace ActiveSync navíc dovede soubory a data v některých aplikacích (Outlook s Kalendářem, Inboxem, Úkolovníkem, Kontakty ad.) synchronizovat – vždy tak pracujete jen s nejaktuálnějšími údaji. Pokud vás zajímají možnosti kapesních počítačů se systémem Pocket PC více (jsou pro všechny tyto počítače stejné), přečtěte si více na serveru Palmare, který se kapesním počítačům věnuje.

Nejvíce asi bude české uživatele zajímat, jak je na tom Trium Mondo s počeštěním. Systém Pocket PC v Mondu je anglický, stejně jako klávesnice a systém pro rozpoznávání psaného písma. Pro systémy Pocket PC ale existuje několik aplikací, které počešťují základní aplikace (téměř všechny dodávané s Mondem) a klávesnici (včetně systému pro rozpoznávání psaného písma). Ty si můžete dokoupit zvlášť (stojí od několika stokorun až po tisíce korun) a nainstalovat. Potom budete moci prohlížet české webové stránky a psát české e-maily; u textových zpráv si ale budete muset nechat zajít chuť (ty není možné psát česky z důvodu omezenosti sítí GSM)

Teprve praxe ukáže použitelnost

Trium Mondo se v České republice sice prodává, ale jen v těch obchodech, které tento přístroj dovážejí z Německo. Oficiálně se k nám Triumy nedováží. Proto je také velmi těžké hovořit o nějaké ceně. Není ani jasné, jestli je o tyto přístroje u nás zájem – ceny u konkurenčních produktů se pohybují okolo třiceti tisíc korun a to není na české poměry zrovna málo. Pro spoustu osob ale můžou být chytré telefony usnadněním mobilní komunikace. Nebudou už totiž muset nosit dva přístroje (kapesní počítač a mobilní telefon), ale jen jeden, kombinovaný. Jenže v takovém případě vždy vyvstává otázka: je lepší mít přístroje dva, nebo jen jeden? Jeden přístroj je skladnější a mnohdy praktičtější. Jenže když vám nebude vyhovovat jedna část (mobil, počítač), musíte vyměnit celý komplet, zatímco při existenci dvou přístrojů stačí vyměnit jen ten nevyhovující. Tento problém si ale musíte vyřešit sami – my vám jen můžeme říct, že Trium Mondo je velmi použitelný přístroj, který díky filozofii upgradu telefonu prostřednictvím nahrání nového softwaru může uspokojit spoustu uživatelů.