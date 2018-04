Trium Mars - stojí za shánění (Recenze)

Mobilní telefony Trium, výrobek koncernu Mitsubishi, na českém trhu oficiálně nenajdete. Pokud po nějakém modelu z jeho nabídky zatoužíte, musíte kontaktovat neoficiální distributory, nebo si pro něj zajet do zahraničí. Model Trium Mars patří mezi nejlevnější telefony na světě a je často zařazován do předplacených sad. Množství funkcí které nabízí z něj činní velmi konkurence schopnou alternativu zaběhnutým značkám GSM telefonů. Trium se dere na výsluní.

Vzhled

Trium Mars svým vzhledem osloví především mladší část zákaznického spektra. Telefonu dominují oblé tvary a poměrně dlouhá pevná anténa. Rozměry 115 mm x 44 mm x 29 mm a váha 115 gramů patří v dnešní době k průměru. Po vzoru konkurence Mars nabízí svým uživatelům možnost upravit vzhled telefonu k obrazu svému. Možností je několik a u každé se tvůrci Marse inspirovali jinde. Dominantním prvkem je výměnný gumový kryt obepínající celý telefon po vzoru Motoroly V2288. Naopak u Ericssonu se designéři inspirovali výměnným panelem klávesnice. K tomuto panelu může uživatel barevně sladit i zadní kryt baterie. Zpracování telefonu bohužel nepůsobí nejlepším dojmem, po pár týdnech užívání přestane pevně dosedat kryt baterie, což způsobuje nepříjemný skřípot. Klávesnice také nepatří k nejsilnějším stránkám telefonu, je gumová a tlačítka jsou poměrně vysoká. K jejich stisku není potřeba mnoho síly, ovšem přesnost psaní není nejvyšší.

Displej

Plně grafický displej má stejně jako klávesnice standardní zelené podsvícení. Jeho intenzita není nejvyšší, ale pro práci je postačující. V základním stavu téměř polovinu displeje zabírá animovaná ikona, která má souvislost z jedním ze třech grafických režimů telefonu. Grafické režimy se dále odlišují grafikou jednotlivých položek menu a je možné je libovolně střídat. Ikony jsou příjemným zpestřením a jistě potěší mnoho uživatelů. Jen škoda, že není možné do telefonu dohrávat další. Dále v pohotovostním stavu displej zobrazuje název sítě, ikonu vyzváněcího režimu, čas, datum a funkce přiřazené k kontextovým klávesám. Displej má velmi jemnou a detailní grafiku, ovšem kvůli svým nevelkým rozměrům je základní písmo hůře čitelné, především pokud je zobrazeno inverzně. K dispozici je nastavení kontrastu a vypnutí podsvětlení displeje.

Baterie

Zdrojem energie pro Trium Mars je v základní výbavě aku pack složený ze tří článků NI-MH. Jeho kapacita je 800 mAh, což postačuje pro zhruba tři hodiny nepřetržitého hovoru, nebo 130 hodin výdrže v pohotovostním režimu. Tyto údaje výrobce jsou poměrně přesné, v testovacím provozu vydržel Mars více než čtyři dny pohotovosti non stop a k tomu necelou hodinu telefonování. Typ použité baterie je příčinou vyšší hmotnosti přístroje; bohužel baterie Li-Ion v nabídce originálního příslušenství chybí.

Ovládání telefonu

Mars se ovládá o poznání snadněji, než před nedávnem testovaný další telefon ze stáje Trium, Aria WAP. Počet tlačítek výrobce redukoval na přijatelný počet patnácti, z čehož je dvanáct kláves alfanumerických, dvě klávesy jsou dvojité a dominantním je čtyř směrný křížový ovladač. Dvě dvojitá tlačítka slouží nejen k přijmutí a ukončení hovoru, ale ve svých horních polovinách jim je určena funkce kontextových kláves. Co která klávesa má ovládat, si určuje uživatel sám z nabídky osmnácti možností. Pomocí kontextových kláves se též ovládá práce s menu. Pohyb v menu telefonu a v telefonním seznamu zajišťuje křížový ovladač. Menu telefonu má sedm položek (bez SIM toolkitu), počínaje telefonním seznamem a konče položkou WAPového prohlížeče. Menu je přehledně řešené, každou hlavní položku uvozuje logo přes celý displej, což usnadňuje orientaci. Informace o zvoleném režimu vyzvánění, zmeškaném hovoru, popřípadě o obdržené SMS zprávě najde uživatel v podobě ikonky na displeji. Jedna z kontextových kláves pak nabídne přímý přístup k požadované informaci. Křížový ovladač v pohotovostním režimu umožňuje přímý výběr vyzváněcího režimu a nastavení jeho hlasitosti. Oproti modelu Aria, udělal Trium v ovládání svých novějších modelů značný pokrok a příblížil jej evropské konkurenci.

Telefonování

Trium Mars disponuje vnitřním telefonním seznamem. Na první pohled standardní kapacita 100 pozic v sobě skrývá více položkový seznam v této kategorii telefonů naprosto výjimečný. K každému záznamu může uživatel přiřadit jméno, příjmení, jednu z šesti ikon, tři telefonní čísla a poznámku. Telefon dokáže bez problémů ovládat obě paměti najednou, jak pro vyhledávání, tak pro identifikaci příchozích hovorů. Pro seznam v telefonu a na kartě SIM, je možné zvolit odlišný vyzváněcí tń a tak odlišit příchozí hovory. Seznam hovorů je rozdělen na hovory odchozí, příchozí a zmeškané. Každý záznam je doplněn informací o čase, datu a délce hovoru. Záznam je možné jednoduše smazat, editovat, uložit, či volat. Přístup do telefonního seznamu je možný přímo pomocí kurzorového kříže, kde je možné vyhledávat pouze podle prvního písmene, nebo přes menu telefonu, kde je již možné vyhledávat podle prvních tří písmen. Trium Mars překvapí poměrně kvalitním zvukem svého reproduktoru a také mikrofon není nedostatečně citlivý. Dalším příjemným překvapením je vestavěné hlasité hands free. Kvalita reprodukce je v tomto režimu dostačující, poněkud horší je úroveň hlasitosti, která je v rušnějším prostředí nedostatečná.

SMS

Trium Mars se zřejmě nestane přeborníkem v práci s krátkými textovými zprávami, přesto nabízí solidní uživatelský komfort, který většině uživatelů bude dostačovat. Paměť na SMS by jste v telefonu hledali marně, ale máte možnost si předdefinovat 10 zpráv o kapacitě až plných 160 znaků. Tento text je možné velmi jednoduše vkládat do nové zprávy, na vámi určené místo. Telefon má vlastní doručenky, které ušetří práci za vpisování znaků na začátek zprávy. Při psaní SMS může uživatel využít prediktivní vkládání textu T9, bohužel nikoliv v českém jazyce. Drobnou příjemností je zobrazení písmen, nacházejících se pod danou klávesou. Pro přepínání malých a velkých písmen slouží klávesa s hvězdičkou, bohužel telefon neumí na začátku nové věty začít velkým písmenem. Stejně tak Mars neumí ukázat zbývající počet znaků SMS.

WAP

Mars má v sobě zabudován internetový prohlížeč WAP, verze 1.1. Práce s ním je bezproblémová, k dispozici jsou záložky, které je možno modifikovat i v off line režimu. Pro prohlížení je k dispozici až pět řádek pro text, popřípadě řádky čtyři a nadpis stránky. Obrázky zvládá telefon bez problémů, naopak v Eurotel Juice telefon nezobrazoval korektně text s diakritikou. U telefonu Trium Aria WAP, nebylo možné zprovoznit právě službu Eurotel Juice, kterou bratříček Mars zvládá bez problémů. Zde je potřebné nastavení:

Profily - vybrat a zadat editaci, zadat kód 0000, Název Proxy: EuroTel, telefonní číslo: +420602900927, mód numerický, rychlost 14400, login: EuroTel, heslo: wap, IP adresa: 160.218.160.218, normální port: 9201, Bezpečnostní port 9203, domovská stránkia: http://wap.mobiljuice.cz, aktivní zabezpečení: NE. Nakonec stačí nový profil aktivovat a pro připojení zvolit například domácí stránku.

Z popisu nastavení vyplývá, že Mars umí přenášet data rychlostí 14400 kbps, což uživatel využije právě pro připojení k Eurotel Juice službě.

Další možnosti

Trium Mars potěší náruživé hráče dvěmi hrami, Reshape a Push. Obě jsou relativně povedené a umožňují zadávat kódem jednotlivé úrovně, tedy nezačínat pokaždé od nuly. V položce menu Kancelářské pomůcky je k dispozici poznámkový blok pro deset záznamů. Cestovatele potěší převodník měn, bohužel kalkulačku telefon nemá. Ve stejném menu je i nastavení budíku, který se umí aktivovat i z vypnutého telefonu. Mars vás na příchozí hovor, či SMS může upozornit vibrováním, zvoněním, které postupně zesiluje, nebo "inteligentní" kombinací obého. Na výběr je z dvaceti různých melodií, bohužel bez vlastního komposeru.

Trium Mars samozřejmě zvládá veškeré funkce náležející k síti GSM jako, ALS, konferenční hovor, přesměrování, podržení hovoru, CLIP a CLIR, blokování hovorů, kódování FR/HR/EFR a další.

Testovaný telefon Trium Mars, nebyl určen pro prodej v České republice, proto jeho menu nebylo v českém jazyce. Potenciální zákazníky ovšem potěší skutečnost, že čeština do tohoto modelu telefonu existuje a je možné jí i dodatečně nahrát. Pro tuto operaci je vhodné kontaktovat některý z neautorizovaných servisů, kde by měli umět český jazyk do telefonu dohrát. S ohledem na možnosti telefonu a pozitivní zkušenosti s jeho praktickým užíváním je jen škoda, že se zatím nenašel žádný importér značky Trium do České republiky. Trium Mars je například nejlevnějším dotovaným telefonem u slovenského operátora Globtel, kde je možné jej získat již za 9 SK, popřípadě v předplacené sadě za cenu 5999 SK. V mnoha západoevropských zemích jej taktéž najdete v předplacených sadách, v přepočtu do 5000 Kč.