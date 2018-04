Trium M320 - konečně pořádná novinka od Triumu (preview)

Trium, alias Mitsubishi Telecom vyrábí mobilní telefony již pěknou řádku let. U nás se sice v poslední době oficiálně neprodává, ale jeho některé jednoduché telefony jsou i u nás velmi populární. Aby ne, když za velmi nízkou cenu nabízejí velmi slušnou paletu funkcí, což platí především pro modely Trium Aria a Trium Mars. Trium ale nevyrábí jen levné telefony, možná bude pro někoho překvapením, že jedním z prvních GSM telefonů s barevným displejem byl, vedle dnes již legendárního Ericssonu T68, právě i Trium Eclipse. Bohužel výrobce jej nedokázal před koncem loňského roku uvést na trh v dostatečném množství, a když už bylo telefonů z výroby dost, přibyla na trhu silná konkurence. Dalším pokusem Triumu uspět s telefonem vybaveným barevným displejem je nový model M320.

Vesmírné označení je minulostí, na řadě jsou suchá čísla

Trium opustil vesmírné názvy svých telefonů již na jaře, když na veletrhu CeBIT představil nový low-end model 110. Ten ale v záplavě technických zázraků na konkurenčních stáncích zapadnul, a ačkoliv se dnes úspěšně prodává především v předplacených sadách, není to přístroj, s kterým by Trium porážel konkurenci na hlavu. To by se mu ale mohlo povést s novinkou - modelem M320, který nabízí přesně to, co je zatím na evropském trhu s mobilními telefony nedostatkovým zbožím. A to je low-endový telefon za rozumnou cenu, který má barevný displej, slušnou výbavu a atraktivní vzhled. Takových přístrojů je jak šafránu, Nokia svoji 3510i ještě prodávat nezačala, Motorola si schovala model E360 jen pro asijské trhy, takže zbývají jen Panasonic GD67, Sagem X5, Sony Ericsson T300 a možná i Philips Fisio 820, které je docela levné. Z těchto přístrojů má displej s podporou 4 096 barev jen Nokia, konkurence nabízí pouze 256 barev, což je v porovnání s vyšší hodnotou podstatný handicap. Nový Trium ale 4096 barev umí, takže má předpoklady v konkurenci uspět.

Barevný displej nad průměrem konkurence

Vzhled telefonu je podobný dříve představenému modelu 110. Je velmi oblý a má výměnné kryty, což je pro velkou část evropských zákazníků podstatná výhoda. V základní nabídce výrobce nabízí tři kryty, modrý, stříbrný a zlatý, k dispozici ale budou v rámci příslušenství i další barevné varianty. Telefon je poměrně malý (115 x 47 x 20 mm), ale mezi nejmenší přístroje na trhu patřit nebude. Na dnešní dobu průměrná je i jeho hmotnost 95 gramů, i v tomto parametru jsou dnes na trhu výrazně lehčí telefony. Možnou příčinou vyšší hmotnosti může být Li-Ion baterie, která má nadprůměrnou kapacitu 900 mAh. Co ale nový Trium ztrácí ve vzhledu, to dohání svojí výbavou. Největší předností telefonu je barevný displej s rozlišením 128 x 141 obrazových bodů a podporou 4096 barev. Displej není aktivní, takže od něj můžeme očekávat výsledky známé třeba z Motoroly T720 nebo třeba od Nokie 7210. Barevný displej je dobrým důvodem k podpoře nejrůznějších obrázků (GIF, PNG, JPEG), které lze použít jako jeho spořiče či tapety.

Velká paměť na SMS a kontakty

Telefon sice nepodporuje MMS zprávy, ale pro příznivce SMS nabízí velkou paměť na textové zprávy, do které se vejde 150 zpráv, což opravdu není obvyklé. Potěší jistě i podpora dlouhých SMS zpráv a podpora prediktivního vkládání textu T9. Vedle velké paměti na SMS zprávy telefon disponuje i nadprůměrnou vnitřní pamětí na kontakty, do které se vejde 255 záznamů, když ke každému lze přiřadit čtyři telefonní čísla, e-mailovou adresu a ještě ikonu, která volajícího bude charakterizovat. Velkým překvapením v dané kategorii je i integrovaný infraport, který vedle připojení pomocí kabelu slouží pro komunikaci telefonu s počítačem. To se budoucímu majiteli jistě bude hodit, protože telefon má integrovaný modem, takže GPRS (4+1 timeslot) lze použít i pro datové přenosy a nejenom pro WAP (verze 1.2.1). Z dalších zajímavých funkcí připomeňme hlasové vytáčení (pro 20 čísel), hlasový zápisník nebo integrované hands free. Telefon má místo pro 60 polyfonních melodií, které lze do přístroje nahrávat. Nechybí ani tři hry.

Vypadá zajímavě, ale u nás se asi prodávat nebude

Nový Trium M320 je podle papírových předpokladů velmi atraktivní telefon, jehož úspěch závisí na jeho prodejní ceně. Tu v této chvíli neznáme, některé zdroje uvádějí sumu v přepočtu zhruba do 10 000 Kč za nedotovaný telefon. To se nám zdá jako velmi reálná částka. Přístroj je svojí výbavou nápadně podobný Sagemu X5d, který stojí jako nedotovaný právě přibližně 10 000 Kč. Trium M320 patří do nové generace low-endových telefonů, které mají barevný displej a jejich výbava si nezadá se staršími manažerskými přístroji, které ale stále na trhu najdeme. Bohužel, u nás se telefony Trium oficiálně neprodávají, jedinou šancí je individuální dovoz či nabídka některého šedého dovozce. Doufejme, že jako u starších modelů najdeme i u novinky menu v českém jazyce a pak se z Triumu M320 může stát oblíbený suvenýr z cest třeba na Slovensko či do Polska, kde telefony této značky najdeme i v předplacených sadách.