Trium Eclipse je silná káva: plnobarevný displej a GPRS

Firma Mitsubishi a jeji mobilně-telefonní divize Trium představila na CeBITu několik novinek, bohužel na stánku poměrně slušně zamaskovaných. Přesto jsme je odhalili a informujeme o první z nich.

Trium Eclipse je velmi zajímavý telefon – už proto, že jako jeden z mála mobilů (vyjma smartphone telefonů) nabízí plnobarevný LCD displej, dokonce kvalitnější, než pasivní displej u Ericsson T68. Trium Eclipse se může pochlubit displejem pracujícím s 256 barvami a to na ploše 120x143 bodů. Displej má mít použití pro multimediální aplikace (šuškalo se o integraci MMS formátu do telefonu, ve specifikacích ale nic takového není) a hlavně pro dvě hry.

Barva se používá často a všude – četné animace a podklady menu jsou barevně a vesele vyvedené, radost pohledět, jste-li milovníky pestrosti. Radost pohledět ale také na oficiální specifikace, protože GPRS schopnost 4+2 timesloty se zatím nevidí moc často a dává telefonu parametry manažerské hvězdy.

Telefon má rozměry 123 x 48 x 29 mm a váhu 110 gramů, nepatří tedy mezi nejlehčí mobily. Li-Iont baterie mu dovolí provoz na 3 hodiny hovoru nebo 180 hodin pohotovostního času, tedy nijak závratné hodnoty – nedostatek zkušeností Tria se šetřícími režimy je tady opravdu znatelný.

Co se dalších funkcí týče, 200 pozic v telefonu pro telefonní čísla je dnes mírný nadstandard. Telefon ovšem nabízí hlasové vytáčení a záznamník hlasu, vestavěné hlasité hands-free, vibrační vyzvánění a samozřejmě IrDa port. Ten si poradí s posíláním VCALENDAR a VCARD záznamů, umí tedy přenášet (mezi dalšími telefony a PDA tento standard podporujícími) vizitky a kalendářové záznamy. Pokud chcete, můžete data mezi vestavěným organizerem a počítačem synchronizovat i přes kabel a dodaný software. Stejně tak telefonní kontakty.

Telefon podporuje WAP 1.2.1 a je duální. Psaní SMS zprávy mají podporu T9.

Pokud se zábavy týká, telefon má dvě hry a také tři polyfonická zvonění. Ptáte se, co je polyfonické zvonění? To je zvonění, kde může hrát více nástrojů, takže se výsledný zvuk již blíží hudbě a ne jen vřeštění sirény. Na podobnou technologii se dal Alcatel, Sony a Panasonic sízí přímo na záznam zvuku.

Co říci závěrem? Kromě toho, že telefony Trium se do ČR oficiálně nedovážejí, by bylo možné konstatovat, že jde o zajímavý telefon. Přeci jen je na něm ale trochu vidět, že nepochází od jedničky z oboru a tak papírově silné funkce nám v praxi nepřišly tak příjemně ovladatelné, jako jsme zvyklí od telefonů Siemens a Nokia. Pro fajnšmekry, kteří oželí mnoho různých typů nastavení a ocení příznivější cenu, by to ale mohlo být zajímavé a velmi výkonné řešení, když si Trium dovezou ze zahraničí. Záporem bude nepochybně absence českého T9 a někomu může chybět i bluetooth a HSCSD. Ani jedno Trium zatím nenabízí.