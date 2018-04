Trium Aria W@P - štika v rybníce low-endů (recenze)

Trium je obchodní značka mobilních telefonů japonského koncernu Mitsubishi. Pamětníci si ještě možná vzpomenou na nepříliš povedený model Mitsubishi MT 20D. Od té doby ale uplynulo již hodně vody a samotnou značku Mitsubishi již na mobilních telefonech nenajdete.

Vzhled

Vzhled telefonu je netradiční, trochu podobný telefonům značky Samsung, rozměry jsou 123 x 40 x 23mm. Elegantní tmavě šedý plast je doplněn světlejším rámečkem okolo displeje, pod kterým je pět chromovaných tlačítek. Ostatní klávesy jsou ukryty pod flipem, který je bohužel jen pasivní. Co v dnešní době překvapí, je vytahovací anténa, která telefon prodlouží téměř na dvojnásobek.Na levém boku telefonu jsou dvě gumové krytky, jedna chrání SIM kartu a druhá zakrývá konektor osobního HF. Toto řešení je velmi nekonveční, naštěstí jsou obě krytky pevně přichyceny k tělu telefonu, což se bohužel nedá říct o plastové krytce systémového konektoru na spodní části telefonu.

Nejvíce překvapí váha, 90 gramů nemá ve své kategorii konkurenci. Telefon působí daleko dražším dojmem a svému majiteli rozhodně ostudu neudělá.

Displej

Plně grafický displej má elegantní modré podsvícení, dokáže zobrazit čtyři řádky textu po čtrnácti znacích, písmo je ovšem proporcionální, takže písmen i se vejde víc než písmen w. V základním stavu je horní řádka displeje vyhrazena ukazateli síly signálu, měřiči baterie a stavovým ikonkám. Pod názvem sítě je zobrazen aktuální čas a datum, spodní řádka je určena pro označení kontextové dvojklávesy.Podsvícení displeje je dokonale rovnoměrné a jeho čitelnost je dána na oltář současné miniaturizaci.

Baterie

Energii Arii dodává Li-Ion baterie o kapacitě 580 mAh, což se jistě velmi kladně projevilo na váze telefonu. Výrobcem deklarovaná výdrž 80 hodin v pohotovostním stavu a 90 minut hovoru, téměř odpovídá reálnému stavu, zhruba při provolané hodině vydrží telefon okolo 55 hodin v pohotovostním režimu. Dobíjení je velmi rychlé, za hodinu a půl je vybitý telefon zase připraven k plnému pracovnímu nasazení.

Ovládání telefonu

K ovládání telefonu slouží enormní počet 21 tlačítek. Po odečtení numerické klávesnice zbude devět kláves, které ovládají samotné menu telefonu. Horní dvojtlačítko nabízí v základním stavu vstup do telefonního seznamu a vstup do menu telefonu. Menu má 11 položek počínaje přístupem k funkcím hlasové schránky a jako poslední položka je wapový browser.

V menu se lze pohybovat buď pomocí středního chromovaného tlačítka, ale bohužel jen jedním směrem, nebo klávesami ve spodní části telefonu, což je dost krkolomné a rozhodně to nepřispívá k ergonomii ovládání. Pod flipem se dále nachází speciální tlačítka pro zablokování klávesnice (jinak použitelné pro editační funkce telefonního seznamu a SMS) a pro určení hlasitosti všech režimů vyzvánění. Jednu klávesu výrobce nazval příznačně – Hot key, jíž je možno přiřadit jednu z úrovní menu a tak si ulehčit cestu přes dlouhé a komplikované menu.

Všechny důležité informace, například o příchozí SMS či o ztraceném hovoru, najde uživatel na displeji.

Ovládání je asi největší nedostatek telefonu, zde má výrobce nejvíce co dohánět na evropskou konkurenci.

Telefonování a práce s SMS

Paměť telefonu má kapacitu 100 pozic, vyhledávání jmen je možné pomocí kontextové klávesy, ovšem pouze podle prvního písmena, nebo z položky menu „telefonní seznam“, kde je již možno vyhledávat podle prvních třech písmen. Aria umožňuje rychlou volbu pro devět nejpoužívanějších čísel. Mezi seznamy je možno kopírovat a každému je možno přiřadit jiný vyzváněcí tón. Telefon si pamatuje 10 naposledy volaných čísel, 10 zmeškaných a 10 přijatých hovorů, včetně všech údajů k nim náležejících.Samotné uskutečnění hovoru a jeho ukončení ovládají dvě k tomu určená tlačítka nad flipem telefonu, takže je možné volat i bez otevírání flipu.Aria nemá vlastní paměť na SMS, naopak nabízí doručenky, několik šablon a predikativní vkládání textu T9, bohužel jen v anglickém jazyce. Psaní SMS není silnou stránkou tohoto telefonu, je sice zobrazen výběr znaků zvolené klávesy, pro vložení číslice stačí danou klávesu podržet, ale vkládání speciálních znaků je opět poněkud nelogické a komplikované.

WAP

Integrovaný internetový prohlížeč WAP verze 1.1 funguje bezchybně a nastavení je bezproblémové. Záložky je možno upravovat i v odpojeném stavu, nebo přímo při prohlížení. Otázkou je avizovaná podpora přenosové rychlosti 14,4 kbps.

Další podporované funkce

Majitel Arie se nemusí obávat, že by zaspal, integrovaný budík jej bezpečně vzbudí, a to i z vypnutého stavu. Svoje soukromí si uchrání automatickým vypnutím a zapnutím telefonu. Zapomětlivcům přijde vhod kalendář, který umožňuje zadání až 20 úkolů, u kterých si může nastavit, s jakým předstihem na ně má být upozorněn.Pro jednoduché početní funkce je v telefonu integrována kalkulačka, cestovatelům přijde vhod převodník měny a k dispozici je i jednoduchý zápisník, který pojme deset záznamů po šestnácti znacích.Pro volné chvíle jsou v telefonu dvě vydařené hry, Reshape – kde je úkolem přesunovat znaky podle vzoru a Push, kde po zledovatělém povrchu posouváte „puk do branky“.Aria umí vibrovat, vibrovat současně se zvoněním, nebo se nejdříve zachvěje a až po té začne zvonit. Pokud se spokojíte jen se zvoněním, tak máte na výběr z 16 melodií, včetně tzv. crescenda, ale vlastní melodii si nevytvoříte. Na druhou stranu můžete vybrat zvuk budíku, kalendáře a zvuk upozornění příchozí SMS. Pro šetřílky nabízí telefon zvukové upozornění na délku probíhajícího hovoru, které je nastavitelné po minutě, až do jedné hodiny. Podporovány jsou konferenční hovory, SIM toolkit a u nás zatím nevyužitelné funkce jako Cell Broadcast a dvě telefonní čísla na jedné kartě (ALS).

Aria a konkurence

V rámci své třídy asi není ohledně výbavy co vytknout, samozřejmě chybí IrDA, GPRS či HSCDS, ale takové funkce se u nejlevnějších telefonů určitě neočekávají. Otázkou je podpora datových přenosů, tuto funkci jsem s ohledem na absenci jakéhokoliv příslušenství nemohl vyzkoušet, ale v manuálu se udává podpora přenosové rychlosti 14,4 kbps! Stejně tak se testovaný telefon poněkud odlišoval od výrobcem dodávané specifikace v počtu vyzváněcích melodií, absencí editoru melodie a rozporu ve velikosti paměti telefonního seznamu, kde výrobce uvádí 200 pozic.Největší výhodou Arie je velikost a především váha, 90 gramů je opravdu málo, naopak ovládání je dost krkolomné a v této disciplíně má evropská konkurence jasně navrch.

Bohužel mobilní telefony značky Trium se zatím oficiálně do České republiky nedovážejí. Testovaný telefon, ač dovezený ze zahraničí, byl ovšem plně lokalizován do českého jazyka, takže můžeme doufat, že se s výrobky této firmy zanedlouho budeme setkávat i v našich obchodech. Třeba způsobí stejné pozdvižení jako u našich severních sousedů, kde nahradil v nejlevnější předplacené sadě dosluhující Siemens C25. Díky poměru výkonu a nízké ceny, se stal naprosto nedostatkovým zbožím, což je v dnešní době věc nevídaná.